A Prent Corporation foi escolhida como a empresa "Dove 1" para os voos de transporte das Olimpíadas Especiais de 2026, liderando o caminho na promoção das jornadas dos atletas

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje que a Prent Corporation será a primeira aeronave a pousar no Aeroporto Holman Field, no centro de St. Paul, na sexta-feira, 19 de junho. Essa chegada histórica dará início oficialmenteàmissão nacional de transportar atletas e treinadores para os Jogos da Special Olympics USA nas cidades gêmeas de Minnesota.

Prent Corporation named Dove 1 for 2026 Special Olympics Airlift arrivals, leading the way in championing athletes’ journeys (Photo credit: Textron Aviation).

Como o primeiro avião Dove a chegar, a Prent Corporation será a pioneira no transporte de atletas e treinadores das Olimpíadas Especiais para os Jogos, dando o exemplo para centenas de pilotos voluntários e proprietários de aeronaves que virão depois. Essa designação simboliza liderança e um profundo compromisso em levar campeões a novos patamares.

“Ao ajudar a dar início a essa jornada para os atletas, Prent está enviando uma mensagem poderosa de que todos merecem ser celebrados e apoiados”, disse Ron Draper, presidente e CEO da Textron Aviation. “Somos gratos pela liderança deles em tornar este momento inesquecível para os atletas e suas famílias.”

Organizado pela Textron Aviation, o Special Olympics Airlift mobiliza proprietários e pilotos voluntários de aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker para criar o maior transporte aéreo em tempos de paz do mundo. Este evento extraordinário proporciona aos atletas uma experiência VIP única na vida. Os doadores de aeronaves — conhecidos por seus indicativos de chamada Dove — contribuem com suas aeronaves, tripulação, combustível e tempo. Durante o Airlift, as aeronaves Dove recebem tratamento prioritário da Administração Federal de Aviação (FAA) em todo o Sistema Nacional de Espaço Aéreo.

“Apoiar o transporte aéreo das Olimpíadas Especiais como Pomba 1 é uma verdadeira honra e um privilégio”, disse Joseph Pregont, presidente executivo da Prent Corporation. “Esses atletas personificam coragem, determinação e alegria — e é inspirador testemunhar sua jornada até os Jogos e fazer parte, mesmo que pequena, de sua aventura. Como uma empresa familiar com raízes na comunidade e em um propósito, nos sentimos honrados em desempenhar um papel no apoio a esses indivíduos notáveis ??e suas famílias. Esperamos que nosso envolvimento inspire outros a se juntarem a essa missão incrível e a celebrarem o espírito de união e conquista.”

A Textron Aviation convida proprietários e operadores de aeronaves a se juntaremàPrent Corporation e se tornarem Doves (pombas) na sexta-feira, 19 de junho de 2026, e no sábado, 27 de junho de 2026. Desde sua criação em 1987, o Airlift transportou mais de 10.000 atletas e treinadores para os Jogos Nacionais dos EUA, graçasàgenerosidade dos clientes da Cessna, Beechcraft e Hawker. O evento exemplifica o poder da aviação e da comunidade que se une por uma causa maior.

Todo mundo precisa de uma carona de vez em quando. Torne-se um Dove neste evento monumental de aviação em todo o país, acessando aqui airlift.txtav.com.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita o talento coletivo de nossas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma gama que inclui desde jatos executivos, turboélices e aeronaves a pistão de alto desempenho, até produtos para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Prent Corporation

Com sede em Janesville, Wisconsin, EUA — e instalações de produção adicionais no Texas, México, Costa Rica, Porto Rico, Malásia, Dinamarca e China — a Prent Corporation é líder mundial em design e produção de embalagens termoformadas personalizadas para a indústria de dispositivos médicos. A empresa recebeu um número sem precedentes de 16 prêmios WorldStar de embalagens médicas. Para saber mais sobre a Prent Corporation, acesse www.prent.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Sobre os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA

Os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2026, programados para 19 a 27 de junho de 2026, nas Twin Cities de Minnesota, com competições esportivas na Universidade de Minnesota e no National Sports Center em Blaine, são uma comemoração nacional da inclusão, mudança de percepções e capacidade do espírito humano de superar limitações. Os Jogos dos EUA, com os parceiros Jersey Mike's Subs e United Healthcare como coapresentadores, serão um dos maiores eventos esportivos dos EUA do ano, que atraem dezenas de milhares de fãs para celebrar a habilidade de mais de 3.000 atletas incríveis de todos os 50 estados, competindo em 16 esportes olímpicos, tanto individuais quanto coletivos. Como um estado com uma longa história de defesa da diversidade, equidade e inclusão, os Jogos dos EUA agora trazem uma oportunidade incomparável de gerar uma nova energia em torno do movimento das Olimpíadas Especiais e criar um legado duradouro de mudança positiva.

