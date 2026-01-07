Andersen Global contrata González-Paullada Domínguez em Monterrey, México

A Andersen Global amplia sua plataforma na América Latina por meio de um Acordo de Colaboração com o escritório de advocacia González-Paullada Domínguez (GPD), sediado em Monterrey, fortalecendo ainda mais a presença da organização no México.

Fundada em 2021, a GPD oferece serviços abrangentes em questões transacionais e contenciosas. O escritório assessora clientes de diversos setores — incluindo manufatura, imobiliário, seguros, tecnologia da informação, mineração e bancário — em direito societário, fusões e aquisições, transações imobiliárias, investimento estrangeiro, contratos comerciais, conformidade regulatória e auditorias jurídicas contínuas. A GPD também representa clientes em litígios cíveis e comerciais complexos, arbitragem e processos de insolvência.

“Monterrey é um importante polo econômico onde a credibilidade local e relacionamentos sólidos são essenciais, principalmente para investidores estrangeiros que buscam entrar no mercado”, disse Alfonso González-Paullada Guerrero, fundador e sócio-gerente da GPD. “Ao colaborar com a Andersen Global, fortalecemos nossa capacidade de trabalhar em sinergia com as demais firmas-membro e parceiras em todo o país, combinando nosso conhecimento local com a expertise delas. Juntos, podemos oferecer aos clientes um suporte coordenado e multidimensional que reflita a realidade do cenário empresarial mexicano em constante evolução.”

“Nossa colaboração com a GPD reforça ainda mais nossa presença em um dos mercados mais dinâmicos da América Latina”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A experiência setorial da GPD e sua abordagem focada em relacionamentos complementam nossas capacidades existentes em tributação, assessoria jurídica e avaliação no México e aprimoram nossa capacidade de atender os clientes com soluções verdadeiramente integradas. Juntos, continuamos a construir uma plataforma mais sólida no México, que apoia clientes locais e internacionaisàmedida que eles navegam por ambientes de negócios e regulatórios cada vez mais complexos.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais de impostos, direito e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela firma-membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras.

