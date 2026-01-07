Projeto literário mobiliza 1,6 mil alunos da rede pública

Ao longo de 2025, 1.652 alunos de 23 escolas públicas de sete municípios mineiros participaram de uma nova edição do projeto Escritor para o Futuro (EPF), realizada em parceria com o Grupo SADA por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A iniciativa de inovação educacional utiliza a literatura como ferramenta pedagógica para estimular a leitura, a escrita e o pensamento crítico, promovendo uma jornada criativa inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

A proposta do projeto é despertar a consciência ambiental e valorizar o protagonismo estudantil por meio da literatura. Ao todo, 116 professores e 81 turmas estiveram envolvidos na criação de livros que exploraram temas como uso consciente da água, energias limpas, consumo responsável e combate às mudanças climáticas — representados pelos ODS 6, 7, 12 e 13. Além disso, o trabalho dialoga com os 3R da sustentabilidade — reduzir, reutilizar e reciclar —, reforçando hábitos conscientes e atitudes transformadoras dentro e fora da escola.

Com metodologia própria, o Escritor para o Futuro oferece aos professores um amplo material de apoio, incluindo apostilas pedagógicas e videoaulas sobre contação de histórias, que ajudam a orientar o processo criativo e a integração dos temas ambientais às práticas de leitura e escrita. Ao longo da jornada, cada turma produziu seu próprio livro, escrito e ilustrado pelos estudantes, a partir de desafios criativos relacionados ao uso consciente da água, alternativas energéticas, redução de resíduos, preservação ambiental e impactos das mudanças climáticas.

Literatura como ferramenta de transformação

Para André Belisário, empreendedor cultural e idealizador do projeto, a experiência literária amplia o repertório dos alunos e fortalece competências essenciais para o século XXI.



“Quando aproximamos a literatura de temas como clima, energia e consumo responsável, damos às crianças a oportunidade de imaginar soluções e compreender seu papel na construção de um futuro sustentável. O projeto contribui para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos estudantes e para a valorização dos professores, fortalecendo o vínculo entre escola e comunidade”, destaca.

A parceria com o Grupo SADA foi fundamental para levar essa iniciativa aos municípios mineiros, reafirmando o compromisso da empresa com a educação, a cultura e o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atua.

“É um prazer apoiar um projeto como este, porque o SADA acredita no futuro, e o futuro são todos estes alunos que escreveram tantas histórias lindas. É o primeiro livro escrito pela maioria destes estudantes, e esperamos que daqui saiam grandes escritores e outros profissionais”, frisa Elisa Cunha Dias, gerente de Sustentabilidade no Grupo SADA.

Sobre o EPF

O Escritor para o Futuro é um negócio de impacto formado por especialistas em inovação com foco em educação. Fundado em 2018, o EPF desenvolve projetos pedagógicos que incentivam a escrita, a literatura, a criatividade e o pensamento crítico de estudantes de escolas públicas, além de abordar de forma lúdica temas relevantes da atualidade em todas as etapas da Educação Básica.

Sobre o Grupo SADA

Com atuação em diferentes setores da economia, o Grupo SADA é um conglomerado empresarial brasileiro que reúne companhias voltadas a segmentos como logística, indústria, energia, agronegócio, comunicação e esportes. Sua estratégia envolve a diversificação de negócios e o investimento contínuo em inovação, sustentabilidade e práticas alinhadas a critérios ESG. Desde sua fundação, o grupo desenvolve atividades orientadas pela busca de eficiência operacional e pela contribuição para o desenvolvimento social e ambiental nas regiões em que está presente.

Sobre a Lei Estadual de Incentivo à Cultura

Criada em 1997, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura é um mecanismo de apoio à produção cultural no estado de Minas Gerais para incentivo à execução de projetos artístico-culturais por meio de dedução do ICMS. Desde sua criação, já viabilizou mais de 7.500 projetos culturais, com investimentos superiores a R$ 930 milhões.



