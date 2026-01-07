A Razer revela ecossistema de jogos com IA e tecnologias de última geração na CES 2026

A Razer™, marca líder global em estilo de vida para gamers, revelou hoje sua apresentação mais ousada na CES até o momento: conceitos visionários, novos produtos e tecnologias baseadas em IA que estabelecem as bases para um ecossistema completo de jogos com IA.

“A IA está transformando a forma como jogamos, nos conectamos e vivenciamos a tecnologia”, disse Min-Liang Tan, cofundador e CEO da Razer. “Nossa expansão para dispositivos vestíveis, parcerias corporativas e inovação de código aberto reflete nossa visão de construir um ecossistema de IA para jogos com aplicações dentro e fora do setor. A CES 2026 marca um momento decisivo nessa jornada, e convidamos a comunidade tecnológica global a se juntar a nós para moldar o futuro.”

LINHA DE PRODUTOS DA RAZER PARA A CES 2026

Projeto AVA: a próxima evolução dos parceiros de IA

Após sua estreia na CES do ano passado, o Project AVA evolui de um treinador de IA para e-sports para um assistente de mesa com IA totalmente integrado. Com um avatar animado de 5,5 polegadas, personalidade de IA adaptativa e o Modo Visão para PC, o Project AVA vai além do suporte a jogos para se tornar um verdadeiro parceiro digital para trabalho, lazer e vida. Já disponível para reserva nos EUA.

Projeto Motoko: A visão da Razer para IA em dispositivos vestíveis

Impulsionado pelas plataformas Snapdragon®, o Projeto Motoko é um conceito de headset sem fio com IA nativa, que apresenta percepção visual aumentada por meio de duas câmeras de visão em primeira pessoa, feedback de áudio inteligente e dois microfones de campo distante e próximo para detecção de áudio avançada. Com compatibilidade universal com as principais plataformas de IA, ele aprimora a produtividade, os jogos e o dia a dia, além de fornecer dados de visão em primeira pessoa para auxiliar no treinamento de robôs e no desenvolvimento de modelos de IA.

Ecossistema de desenvolvedores de IA da Razer: impulsionando a próxima inovação em IA com desenvolvimento local de IA

Uma solução completa para desenvolvedores de IA, que combina computação de alto desempenho para fluxos de trabalho exigentes com uma plataforma de código aberto para ajuste e inferência local de modelos de lógica de nível inferior (LLM).

Razer Forge AI Dev Workstation é uma estação de trabalho de alto desempenho projetada para lidar com as cargas de trabalho mais exigentes de treinamento, inferência e simulação de IA. Ela oferece desempenho local de ponta a ponta com computação segura no dispositivo, sem custos de assinatura e máxima capacidade de resposta. Com suporte para múltiplas Unidades de Processamento Gráfico (GPUs) de nível profissional, CPUs de classe workstation e largura de banda de memória massiva, a Forge AI Dev Workstation acelera o treinamento de modelos em larga escala e se adapta perfeitamente de torres a racks para implantação corporativa.

Razer AIKit simplifica o ciclo de vida do desenvolvimento de IA, permitindo que pesquisadores e desenvolvedores executem e ajustem grandes modelos de linguagem (LLMs) localmente com desempenho comparável ao da nuvem. Com descoberta automática de GPUs, formação de clusters e integração com o hardware de IA da Razer, o AIKit possibilita fluxos de trabalho de IA com baixa latência e foco em execução local. É totalmente de código aberto no GitHub, permitindo que desenvolvedores personalizem, contribuam e aprimorem o Razer AIKit.

Projeto Madison: Integração verdadeira. Imersão completa.

Entre em um estado de imersão total com o Project Madison – uma cadeira gamer imersiva de última geração, equipada com Razer Sensa HD Haptics, THX Spatial Audio e Razer Chroma RGB. Sinta, ouça e veja toda a ação em um nível completamente novo com uma cadeira verdadeiramente multissensorial.

Razer Iskur V2 NewGen: Projetado para ergonomia. Criado para conforto.

A próxima evolução das cadeiras gamer, projetada para o máximo conforto e desempenho. Com o sistema de suporte lombar Razer HyperFlex™, couro EPU de segunda geração Razer com tecnologia CoolTouch™ e uma almofada de espuma perfurada de dupla densidade moldada a frio para garantir que os jogadores se mantenham mais frescos, sentem-se melhor e joguem por mais tempo. Disponível para pré-venda em todo o mundo.

Razer Wolverine V3 Bluetooth®: Conveniência e desempenho em um só produto

O controle sem fio, para jogos, mais rápido do mundo, desenvolvido em parceria com a LG no âmbito do programa "Designed for LG Gaming Portal", para uma experiência de jogo na nuvem perfeita na tela grande. Equipado com Bluetooth® de latência ultrabaixa, controles de TV integrados e recursos de nível profissional, ele oferece uma experiência de jogo na nuvem prática e confortável, sem comprometer o desempenho competitivo.

Razer firma parceria com a Tensorrent para desenvolvimento de IA em qualquer lugar

Primeira geração da Tenstorrent, o acelerador de IA compacto, projetado em parceria com a Razer, oferece poderosos recursos de IA generativa para qualquer sistema equipado com Thunderbolt™ 5. Impulsionado pela tecnologia Wormhole™ da Tenstorrent, ele oferece desempenho de desktop portátil para LLMs, geração de imagens e cargas de trabalho avançadas de IA/ML. Seu design modular permite que os desenvolvedores conectem até quatro unidades em série para experimentação escalável, tudo com suporte da plataforma de software de código aberto da Tenstorrent.

Para obter mais detalhes sobre a linha de produtos da Razer na CES 2026 e experimentar essas inovações em primeira mão, os participantes podem visitar a Razer no The Venetian | Bellini Ballroom | 2101 & 2102, ou ler o comunicado de imprensa completo aqui.

