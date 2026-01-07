Assine
Eletrofita traz segurança para obras sem quebrar paredes

Engenheiro Eric Godoy explica que tecnologia não invasiva reduz o tempo de obra e se apresenta como alternativa segura para projetos residenciais, comerciais e corporativos.

07/01/2026 15:14

Apontada como uma alternativa eficiente para instalações elétricas, a Eletrofita permite a execução de projetos sem a quebra de paredes ou a passagem de conduítes. A tecnologia tem sido aplicada em ambientes residenciais, comerciais e corporativos, especialmente em situações que exigem rapidez e preservação da estrutura.

Uma das características da Eletrofita é a instalação não invasiva, que reduz significativamente o tempo de execução e a necessidade de mão de obra. Segundo a empresa fabricante "Eletrofitas", o produto dispensa a quebra de paredes e a passagem de conduítes, sendo uma alternativa segura para situações em que não é permitido ou recomendado quebrar estruturas, como vigas, blocos estruturais e paredes em drywall. 

A aplicação pode ser feita diretamente sobre superfícies como gesso, alvenaria tradicional e blocos estruturais. Por esse motivo, a Eletrofita é amplamente utilizada em retrofits, adequações elétricas e ampliações de pontos de energiajá tendo sido utilizada, por exemplo, em grandes aeroportos e modernos estádios de futebol do Brasil. 

Segundo o engenheiro de materiais formado pela Universidade de São Paulo (USP), Eric Godoy: "Além da praticidade, Eletrofita é segura pois possui isolamento em policarbonato nas duas faces, material de alta resistência que evita riscos de choque elétrico ou vazamento de energia. O isolamento contínuo contribui para a proteção dos condutores e faz com que a eletrofita seja um material extremamente confiável".

Ainda segundo a empresa, o produto é respaldado por laudo técnico emitido por instituto especializado, no qual diversas amostras passaram por testes para comprovar segurança e eficiência. Os ensaios demonstram que, quando corretamente instalada, não há risco de sobrecarga ou fuga de corrente. 

Outro ponto relevante é a responsabilidade técnica envolvida no desenvolvimento e na comercialização. De acordo com a empresa, a Eletrofita conta com engenheiro responsável técnico, assegurando que a solução segue critérios técnicos e boas práticas da engenharia elétrica. 

Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a Eletrofita já foi amplamente utilizada e recomendada por engenheiros qualificados, consolidando-se como uma alternativa para instalações elétricas que não exigem obras complexas nem intervenções estruturais. 



Website: https://www.instagram.com/eletrofitas

