Clube Import.Ação ajuda empresários a importar

Com o objetivo de ajudar empresários a importar e a expandir seus serviços globalmente, a Global RPX Trading promove a mentoria Clube Import.Ação. Ao participarem da iniciativa, os membros vivenciam etapas reais com cases práticos, além de dois eventos presenciais no Brasil e outros dois em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Rodrigo Lopes, CEO da Global RPX Trading e mentor do Import.Ação, explica que o clube funciona como um ecossistema de transformação e tem o propósito de reunir formação estratégica, assessoria prática e rede de contatos.



A ideia surgiu da sua própria vivência no mundo dos negócios: ele conheceu empresários que desejavam importar, mas que encontravam dificuldades por falta de informação, medo de errar e ausência de mentores com experiência em campo na Ásia.

“Depois de mais de dez anos entre Brasil, China e Vietnã, percebi que o mercado precisava de uma ponte entre o sonho de importar e a execução estratégica. Assim nasceu o clube, com o objetivo de democratizar o acesso à importação estruturada e formar uma nova geração de empreendedores globais”, afirma Lopes, que também participa do Mentoring League Society e é sócio dos empresários Flávio Augusto, Joel Jota e Caio Carneiro.

O Import.Ação parte de um modelo de importação colaborativa, em que o conhecimento, os fornecedores e até as operações logísticas são compartilhados entre os membros, podendo reduzir custos, riscos e tempo de aprendizado. A metodologia, chamada Método Elementum™, orienta cada etapa, desde o desenvolvimento do produto até o desembaraço (liberação de produtos) no Brasil.

“Parte das operações é amparada por um fundo de investimentos em importação, a LI – Lealdade & Integridade, que viabiliza negócios em escala e permite que empresários acessem importações estruturadas mesmo sem alto capital inicial. Isso tem como premissa gerar segurança, previsibilidade e acesso a oportunidades globais”, destaca Lopes.

O empresário lembra que o Brasil vive um momento de crescimento nas importações. Entre janeiro e outubro de 2025, esse tipo de transação comercial movimentou US$ 237,34 bilhões (R$ 1,2 trilhão, na cotação atual), um aumento de 7,1% em comparação com o mesmo período de 2024. O dado é da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC).

Rodrigo Lopes explica que importar permite que uma empresa traga matérias-primas, componentes ou produtos acabados que não são produzidos localmente, que têm qualidade superior ou custo menor em comparação com os disponíveis internamente. Isso pode ajudar a empresa a melhorar sua margem de lucro ou a reduzir o preço de venda, aumentando a competitividade.

“O Import.Ação é aberto para as pessoas que queiram diversificar sua renda com a importação, seja empreendendo pela primeira vez ou buscando novas fontes de lucro. Também atendemos empresas já estabelecidas que desejam criar marcas próprias, importar com mais estrutura e aumentar margens. Nosso foco é democratizar o acesso ao comércio internacional, tornando possível para qualquer brasileiro participar de operações globais de forma inteligente e segura”, detalha Lopes.

Global RPX Trading

Sediada em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, a Global RPX Trading atua como uma holding de soluções em comércio internacional, da prospecção de fornecedores à entrega final no Brasil, passando por análise tributária, estruturação logística e criação de marca.

Em paralelo, o fundo LI – Lealdade & Integridade Importação atua como o braço financeiro que viabiliza essas operações, oferecendo capital, estrutura e governança para importações colaborativas e para o desenvolvimento de novas marcas.



“Um exemplo é a Confort Supremo, nossa linha de poltronas de massagem premium. Esse case traduz o propósito do grupo: unir estratégia, capital e propósito em um modelo de importação inteligente”, acrescenta Rodrigo Lopes.

A Global RPX está ampliando sua atuação com novas imersões internacionais, como a RPXperience (Canton Fair, na China) e a criação de células regionais no Brasil. O próximo passo, segundo o CEO, é integrar cada vez mais o Clube Import.Ação ao fundo LI, permitindo que empreendedores de diferentes portes participem de operações conjuntas.

