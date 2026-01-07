Plataforma InteligênciaBot aposta na automação via WhatsApp

A automação tem se consolidado como uma das principais tendências no mercado brasileiro, acompanhando o crescimento da digitalização e a busca por eficiência nos processos de atendimento e vendas. Segundo dados da Statista, o WhatsApp é utilizado por 93,7% da população do país, alcançando cerca de 147,68 milhões de usuários.



O aplicativo, que começou como ferramenta de comunicação pessoal, tornou-se também um dos principais canais de relacionamento entre empresas e consumidores, especialmente em setores que dependem de contato direto e rápido para garantir a conversão. Paralelamente, a pesquisa OTRS Spotlight: IT Service Management 2023, divulgada pelo portal TI Inside, mostra que 78% das empresas brasileiras já investem em soluções de automação, evidenciando o avanço desse mercado.



É nesse cenário que surge a atuação da InteligênciaBot, plataforma voltada para automação de atendimento e gestão de vendas pelo WhatsApp. De acordo com Matheus Dornelles, CEO da empresa, a proposta da plataforma é preencher lacunas ainda existentes no mercado de atendimento digital. “A missão da InteligênciaBot é tornar a automação acessível, simples e eficiente para empresas de todos os portes”, afirma.



A ferramenta reúne uma série de serviços e funcionalidades integradas. Entre eles estão a automação de WhatsApp com chatbot tradicional e inteligência artificial (IA), campanhas de envio em massa, CRM Kanban, dashboard completo, departamentos e multi-atendentes, todos conectados à API oficial do aplicativo.



A estrutura busca oferecer às empresas uma solução que combina automação inteligente com gestão organizada, permitindo que o WhatsApp seja utilizado não apenas como canal de comunicação, mas como ferramenta estratégica de vendas e relacionamento.



“Na prática, o funcionamento da InteligênciaBot acontece em etapas que envolvem diagnóstico e configuração personalizada, automação inteligente, atendimento humano integrado, gestão em tempo real e suporte contínuo”, destaca Dornelles. “O processo começa com a análise do modelo de negócio e das demandas de atendimento, seguido pela configuração de fluxos, respostas e integrações”, acrescenta.



O CEO explica ainda que as mensagens frequentes são atendidas por chatbots, que podem operar com inteligência artificial ou fluxos guiados, buscando garantir agilidade e padronização.

“Quando necessário, o contato é transferido para atendentes humanos, que trabalham em um painel organizado por tags, filas e histórico completo de conversas. A gestão é complementada por métricas de produtividade e relatórios que podem auxiliar na tomada de decisão.”



O WhatsApp, por sua ampla penetração no Brasil, tem se consolidado como um dos principais canais de vendas nos últimos anos. Segundo o Panorama de Marketing e Vendas 2024, realizado pela RD Station e divulgado pela Você S/A, cerca de 70% das empresas brasileiras já usam o app como parte de suas estratégias de marketing, vendas e relacionamento.



Dornelles avalia que essa tendência reflete o comportamento do consumidor e a necessidade das empresas de estarem presentes em plataformas de uso cotidiano.



“Com a InteligênciaBot, as empresas podem fazer a gestão completa do seu WhatsApp, com objetivo de garantir um controle assertivo, automações eficientes e resultados de conversão ou de um suporte qualificado ao cliente”, completa.



Com consumidores cada vez mais conectados e exigentes, o panorama atual mostra que a automação deixou de ser apenas uma tendência para se tornar uma necessidade em um mercado competitivo e em constante transformação. “Ferramentas bem-feitas permitem escala e assertividade, o que faz esse mercado crescer cada vez mais”, afirma o CEO.



“Nós nascemos da dor desse mercado, passando na prática por problemas em diversas plataformas quando vendíamos produtos digitais na internet. Foi aí que encontramos as lacunas que o mercado precisava preencher e queremos trazer isso para a nossa própria plataforma. Nossa característica é entregar um software que tem como proposta unir facilidade de uso e suporte em tempo integral para todos os clientes”, finaliza Matheus Dornelles.



Para saber mais sobre a solução desenvolvida pela InteligênciaBot, basta acessar: https://inteligenciabot.com