WebPsi propõe centralizar tarefas e reduzir burocracias

A gestão da prática clínica ainda é um dos principais desafios para psicólogos que lidam diariamente com agendas dispersas, controles financeiros separados e múltiplas ferramentas digitais. Hoje, o Brasil já conta com meio milhão de profissionais do segmento.

Com o objetivo de enfrentar essa fragmentação, a WebPsi desenvolveu um ecossistema unificado que integra rotinas administrativas, ações de comunicação e atividades clínicas em uma única plataforma, buscando reduzir a burocracia e ampliar o tempo dedicado ao atendimento.

Guilherme Pontes, CEO da WebPsi, ressalta que o psicólogo é formado para a escuta e o cuidado humano e, muitas vezes, não tem o conhecimento técnico necessário para operar diferentes softwares.

“A fragmentação de atividades gera um estresse na vida do profissional, que precisa se dividir entre copiar dados de uma agenda para uma planilha financeira, lembrar manualmente de cobrar um paciente ou confirmar um horário no WhatsApp. Essa 'dança' entre aplicativos drena a energia mental que deveria estar focada no atendimento clínico. Quando a gestão é picada, o profissional trabalha mais, mas produz menos”, detalha.

A estratégia central da WebPsi partiu da escuta ativa do mercado, inicialmente voltada ao suporte para a presença digital de profissionais da saúde mental. Com o tempo, a empresa percebeu que, embora os psicólogos conseguissem atrair pacientes pelo site, enfrentavam dificuldade em lidar com a burocracia do dia a dia.

“Nosso desenvolvimento focou em criar um fluxo contínuo: a ferramenta de captação (site) conversa com a de organização (agenda), que alimenta a financeira. O objetivo principal é devolver o tempo ao psicólogo. Queremos que a tecnologia seja invisível e eficiente, para que a prática clínica seja a única preocupação do profissional”, afirma.

O executivo também destaca que um ecossistema unificado traz previsibilidade e profissionalismo. Na prática, ao marcar uma sessão, o psicólogo já pode configurar a recorrência, eliminando a necessidade de recriar a agenda manualmente. O sistema assume o envio automático de lembretes ao paciente e o módulo financeiro lança a previsão de recebimento daquela sessão.

“Isso pode reduzir o no-show (faltas), eliminar erros de contabilidade e, principalmente, reduzir a ansiedade do próprio terapeuta, que sabe que a clínica está rodando de forma saudável”, acrescenta.

IA como apoio à prática clínica

A assistente virtual da plataforma WebPsi, a IA Sofia, identifica padrões em prontuários e tem como foco auxiliar na elaboração e organização de documentos, ajudando a estruturar informações com mais agilidade.

Em breve, a IA Sofia também será capaz de transcrever sessões, o que deve facilitar a construção do histórico clínico e permitir que o psicólogo mantenha o foco total na escuta durante o atendimento.

Porém, o CEO faz uma ressalva: a tecnologia cuida apenas dos dados, nunca do vínculo. “O lugar da tecnologia é no bastidor, processando agendamentos, calculando impostos e organizando informações. O lugar do humano é na frente do paciente, exercendo a empatia e a intervenção terapêutica. A tecnologia serve para automatizar o processo repetitivo e burocrático, justamente para blindar e proteger o tempo da interação humana, que é insubstituível”, reforça.

Ciclo completo do consultório e próximos passos

Atualmente, a WebPsi cobre todo o ciclo do consultório, desde o marketing (com criador de sites, blogs e logotipo), passando pela gestão (agenda online e prontuário eletrônico seguro), até o financeiro (controle de caixa, emissão de documentos e a nova integração com o Receita Saúde). Para os próximos meses, o CEO afirma que o foco é ampliar a conectividade do sistema.

“Estamos finalizando integrações nativas com Google Agenda, um módulo de emissão de Notas Fiscais (NF-e) e salas de atendimento online (telemedicina) integradas à plataforma. A WebPsi é feita para democratizar a gestão de alta performance. Acreditamos que todo psicólogo, seja recém-formado ou com anos de estrada, merece ter uma estrutura de clínica grande, mas com a simplicidade de uma plataforma digital”, conclui Guilherme Pontes.

