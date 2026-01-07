Diário do Ser investe na escrita para manejo da ansiedade

O Brasil está entre os países com maior incidência de transtornos de ansiedade no mundo, afetando aproximadamente 10% da população, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Já de acordo com levantamento feito pelo Panorama da Saúde Mental, 73% dos participantes relatam incômodo constante com preocupações diversas, enquanto 68% afirmam sentir-se nervosos, ansiosos ou excessivamente tensos.



Diante desse cenário de crescimento dos transtornos de ansiedade, a Editora Garden lançou, em 2025, o Diário do Ser, um diário terapêutico desenvolvido para auxiliar o leitor a desacelerar, reconhecer e acolher as próprias emoções. O item tem como proposta promover transformações na rotina emocional por meio da atenção plena, do autocuidado e da prática da escrita terapêutica.



Elaborado por profissionais da área da saúde mental, o Diário do Ser tem como base a estratégia da escrita terapêutica e prioriza temas ligados ao universo emocional, com destaque para a ansiedade, as emoções, o sentir e o reagir.



“Além disso, alguns exercícios foram inspirados em princípios da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), o que oferece ao leitor um caminho estruturado para refletir, organizar pensamentos e ampliar sua consciência emocional. A obra traz tópicos como rotina terapêutica, autoconhecimento, emoções e o eu distorcido”, explica a diretora da Editora Garden, Edisiane Sousa.



Segundo a profissional, o livro fortalece o hábito da escrita ao conduzir o leitor a reflexões profundas e direcionadas. “A escrita é, por natureza, uma prática terapêutica e o Diário funciona como um recurso de apoio no cuidado da saúde mental”, reforça.

Saúde mental em pauta e acesso ampliado



Edisiane ressalta que, com a expansão da internet e das redes sociais, o debate sobre saúde mental tornou-se mais acessível e menos cercado por estigmas. A crescente conscientização, segundo ela, abre espaço para que as pessoas busquem recursos terapêuticos complementares, como exercícios guiados, escrita reflexiva e práticas voltadas ao autocuidado.



“Observamos uma procura crescente de psicólogos que adquiriram o Diário do Ser para presentear seus pacientes ou utilizar como ferramenta complementar nas sessões. Muitos leitores também relatam que usam o diário como base para reflexões que depois são levadas para a terapia, tornando o processo clínico mais profundo e estruturado”, informa.



Com 426 páginas, o Diário do Ser é organizado em cinco categorias, cada uma dedicada a uma dimensão essencial do autoconhecimento e do cuidado emocional:

Ansiedade: Ser, Sentir e Reagir;

O Eu Distorcido;

Rotina Terapêutica;

Autoconhecimento;

Emoções.

Cada categoria foi planejada para ser trabalhada ao longo de um mês. Antes das perguntas diárias, o leitor encontra uma atividade de arteterapia para colorir, seguida de exercícios terapêuticos que aprofundam o tema proposto. As atividades variam entre reflexões, práticas de escrita e exercícios criativos, alguns mais leves e lúdicos, outros mais profundos e desafiadores.

“É importante resgatar o hábito da escrita e oferecer alternativas saudáveis ao uso excessivo das telas. O Diário do Ser, busca exatamente isso: incentivar práticas terapêuticas acessíveis e contribuir para a divulgação e valorização da saúde mental por meio de recursos que acolhem, orientam e transformam”, conclui a diretora.

Para conferir mais informações sobre o Diário do Ser, basta acessar: https://editoragarden.com/diario-do-ser