GDU Lança UAV-P300, o Primeiro Drone do Mundo com Recursos de Penetração de Névoa Óptica e Eletrônica Dirigidos por IA

LAS VEGAS, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- CES -- GDU, líder em drones de nível profissional criada em 2015, anunciou hoje o lançamento do UAV-P300, o primeiro drone óptico e eletrônico do mundo com penetração de névoa alimentado por IA. Criado especificamente para segurança pública, operações de cidades inteligentes, levantamento aéreo e turismo cultural, o UAV-P300 oferece visibilidade 50% mais clara na chuva ou neblina, captura noturna de alto desempenho e operação autônoma de longo alcance. Suas opções avançadas de carga útil, navegação aprimorada por IA e compatibilidade perfeita com as estações de acoplamento automático da GDU o tornam uma solução versátil para ambientes de campo complexos.

“A GDU sempre se concentrou na criação de soluções práticas do mundo real — e não apenas hardware”, disse Jie Leng, Diretor de P&D da GDU. “Com o UAV-P300, proporcionamos aos operadores uma visão mais clara, navegação mais segura e desempenho confiável nos tipos de ambientes onde a precisão realmente importa. Quer se trate de apoiar equipes de segurança pública, ajudar as cidades a monitorar infraestruturas críticas ou permitir que os topógrafos trabalhem sem interrupções meteorológicas, o UAV-P300 reflete nosso compromisso de tornar a tecnologia aérea avançada genuinamente útil para as pessoas que dependem dele.”

O UAV-P300 foi projetado para dar suporte a uma ampla gama de operações no mundo real. Para os socorristas, aumenta a visibilidade em momentos críticos e condições desafiadoras. Equipes de cidades inteligentes podem automatizar o monitoramento de rotina com mais consistência, mesmo em condições meteorológicas variáveis. Os profissionais de topografia se beneficiam com as imagens estáveis e detalhadas em terrenos variados. E em ambientes de turismo cultural, o P300 ajuda a documentar e proteger locais históricos com o mínimo de interrupção.

Desempenho Confiável em Névoa, Chuva, Poeira e Baixo Contraste

O UAV-P300 mantém uma visibilidade clara quando as condições meteorológicas mudam inesperadamente. Seu sistema de desembaciamento óptico, eletrônico e acionado por IA aumenta a clareza em até 50% na chuva ou neblina, permitindo que a segurança pública e os operadores de cidades inteligentes continuem as missões que normalmente são interrompidas durante baixa visibilidade. Uma classificação de proteção de entrada IP55 contra poeira e água garante que o UAV-P300 permaneça pronto para a missão, mesmo que a previsão do tempo mude.

Imagens Claras em Condições Diurnas ou Noturnas

O UAV-P300 captura imagens nítidas e detalhadas em ambientes brilhantes, com pouca luz e retroiluminados, graças ao seu sensor grande angular de 50MP e ao avançado sistema de visão noturna com luz estelar. Mesmo depois de escurecer, os operadores podem ver detalhes essenciais com a visão noturna 4K colorida, comutação IRCut e iluminação NIR. Isso torna as avaliações noturnas, a resposta de segurança pública e o monitoramento da cidade significativamente mais confiáveis.

Detalhe Nítido de Longo Alcance a Uma Distância Segura

Com zoom óptico contínuo de 11×, zoom híbrido de 176× e controle de cardan estabilizado, o UAV-P300 registra alvos distantes com clareza, mantendo uma distância segura. As equipes podem observar a infraestrutura, capturar detalhes da inspeção ou avaliar cenas de emergência sem riscos desnecessários, aumentado a segurança e a eficiência operacional.

Precisão Térmica para Monitoramento Dia-Noite

O módulo térmico atualizado do drone fornece imagens térmicas limpas e de alto contraste aprimoradas pela IA para melhor identificação e medição. Fontes de calor, anomalias e atividade permanecem detectáveis na escuridão, sombras pesadas ou ambientes complexos, apoiando a busca e resgate, verificações de infraestrutura e monitoramento de locais históricos.

Voo Seguro e Confiante em Ambientes Complexos

O UAV-P300 usa o reconhecimento de obstáculos LIDAR e alimentado por IA para navegar ao redor de estruturas, cabos e perigos inesperados. Essa capacidade apoia uma operação confiante em áreas urbanas densas e espaços apertados, onde voos de baixa altitude são frequentemente necessários para inspeções ou trabalhos de emergência.

Operação Estável Quando os Sinais GNSS Falham

Em áreas onde o desempenho do GNSS é fraco, como túneis, instalações industriais ou quarteirões densos da cidade, o UAV-P300 muda para a navegação de fusão visual para manter um voo estável e um comportamento confiável de retornoàbase. Equipes de pesquisa e operadores que trabalham perto de ambientes com muita interferência obtêm desempenho confiável sem interrupção.

Marcação Precisa de Distância e Alvo para Decisões Mais Rápidas

A localização a laser de 2 km do UAV-P300 viabiliza a rápida identificação, marcação e medição de alvos. Os operadores podem capturar dados da distância, destacar os principais locais e compartilhar informações instantaneamente na plataforma UVER, aprimorando a coordenação dos fluxos de trabalho de resposta a emergências e inspeção.

?Disponibilidade

O UAV-P300 estará disponível para compra a partir do final de janeiro de 2026. Para perguntas relacionadas a pedidos, contate a GDU pelo telefone +86 755 8656 5514, email: sales@gdu-tech.com ou visite www.gdutech.com .

Sobre a GDU

A GDU, fundada em 2015 e sediada no Optics Valley, é uma empresa de alta tecnologia especializada em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de drones, incluindo P&D, fabricação, operações, manutenção e serviços de dados. Com quase 800 funcionários, mais de 60% dedicadosàpesquisa e engenharia, a GDU constrói drones de nível profissional, cargas úteis inteligentes, hangares automáticos e plataformas de software apoiadas por IP de sistema totalmente independente e hardware, links e segurança de dados robustos. As soluções da GDU estão implantadas em mais de 300 cidades em todo o mundo, apoiando o gerenciamento de cidades inteligentes, segurança pública, inspeções de linhas de energia, resposta a emergências, monitoramento ambiental, turismo cultural e outras aplicações industriais, ajudando as organizações a operar de forma mais segura, eficiente e inteligente.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43920188-b79a-4be2-9efd-d12337153f56

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9621551)