Atendimento odontológico beneficia trabalhadores da construção civil

A saúde bucal é essencial para o bem-estar geral, refletindo na autoestima, alimentação e fala, e prevenindo doenças, como mostra o Ministério da Saúde. Com foco nos trabalhadores da construção civil, o Serviço Social da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Seconci-DF) oferece uma assistência contínua que busca democratizar o acesso ao cuidado odontológico, chegando até os canteiros de obras.

Com duas unidades fixas, no Núcleo Bandeirante e na Asa Norte, e quatro unidades móveis que percorrem obras em todo o Distrito Federal, a entidade oferece serviços gratuitos como extrações, restaurações, próteses, tratamentos de canal e profilaxia. Apenas em 2024, foram realizados mais de 22 mil atendimentos. Em 2025, entre janeiro e outubro, foram contabilizados mais de 18 mil atendimentos, reforçando o impacto social do trabalho contínuo.

Mára Lúcia Campos, gerente de odontologia do Seconci-DF, destaca que o cuidado vai além do consultório. “Quando o trabalhador recebe orientação, tratamento adequado e acolhimento, sua vida muda. Quando tratamos uma dor, restauramos um dente ou orientamos sobre higiene, estamos promovendo mais autoestima, confiança e bem-estar", afirma. "Nosso trabalho nos canteiros e nas unidades fixas mostra, todos os dias, como a saúde bucal é parte importante do cuidado integral e como a prevenção pode mudar histórias e abrir novas possibilidades”.

O impacto social do atendimento é resultado direto da parceria com as empresas do setor da construção, segundo Eduardo Aroeira, Presidente do Seconci-DF. “Garantir ao trabalhador o acesso a uma saúde bucal de qualidade é um compromisso permanente do Seconci. Esse trabalho só se concretiza graças às empresas que acreditam na responsabilidade social como valor do setor da construção. Com essa parceria, promovemos um ambiente seguro, saudável e impactamos positivamente quem atua na construção, fortalecendo um setor mais humano e saudável”, disse.

O Seconci-DF oferece diversas especialidades odontológicas gratuitas, disponíveis para todos os trabalhadores da construção civil de empresas parceiras. O agendamento é feito de forma simples: basta solicitar à área de segurança ou recursos humanos da empresa onde atua, que fará o agendamento das consultas no site da entidade.