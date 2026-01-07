Bancos digitais ganham relevância no mercado financeiro

O crescimento dos bancos digitais no Brasil tem se consolidado como uma das principais transformações do sistema financeiro nos últimos anos. Impulsionado pela digitalização dos serviços, pelo avanço da conectividade e por mudanças no comportamento do consumidor, o modelo vem ampliando sua participação no mercado e atraindo diferentes perfis de clientes.

Dados do Banco Central do Brasil (BCB) mostram que o número de contas digitais segue em expansão, refletindo a preferência dos usuários por soluções financeiras acessíveis por meio de aplicativos e com menor burocracia. O avanço do Pix, a ampliação do open finance e a modernização regulatória têm contribuído para acelerar esse movimento e fortalecer a competitividade entre as instituições.

Levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) aponta que a digitalização se tornou o principal canal de relacionamento entre clientes e instituições financeiras. Segundo a entidade, operações realizadas por meios digitais superam, de forma consistente, aquelas feitas em agências físicas, indicando uma mudança estrutural na forma como os brasileiros utilizam serviços bancários.

Entre os fatores que explicam a expansão dos bancos digitais estão a facilidade de abertura de conta, a transparência nas tarifas, a oferta de serviços integrados e a disponibilidade de atendimento em tempo integral. A adoção de tecnologias como automação, análise de dados e inteligência artificial também permite maior personalização de produtos e melhoria da experiência do usuário.

Além das instituições já consolidadas, o mercado tem registrado a entrada de novos bancos digitais, ampliando o ecossistema de fintechs no país. De acordo com o Distrito Fintech Report, o Brasil segue entre os principais polos de inovação financeira da América Latina, com crescimento contínuo no número de empresas voltadas a soluções digitais. Nesse contexto, o Rosevo Bank surge como um novo participante do setor, integrando o movimento de expansão das plataformas financeiras digitais.

Estudos de consultorias especializadas reforçam a tendência de crescimento para os próximos anos. Análises da Deloitte indicam que, diante desse cenário favorável, os bancos digitais devem seguir como protagonistas da transformação do sistema financeiro brasileiro. A presença de novas instituições, como o Rosevo Bank, reflete a evolução do mercado e reforça a tendência de que a digitalização continuará moldando a forma como empresas e consumidores se relacionam com os serviços bancários.

Na avaliação de Davi Cordeiro, CEO do Rosevo Bank, o setor caminha para uma consolidação baseada em eficiência e inovação. Segundo o executivo, a tendência é que os bancos digitais ampliem seu papel como facilitadores da gestão financeira, acompanhando a evolução tecnológica e as exigências regulatórias. Ele destaca que o foco em segurança, transparência e adaptação às necessidades dos clientes será determinante para o crescimento sustentável das instituições.

O ambiente regulatório brasileiro também tem contribuído para esse cenário. Iniciativas do Banco Central voltadas à modernização do sistema financeiro e ao estímulo à concorrência favorecem a entrada de novos players e a diversificação das soluções oferecidas ao mercado, fortalecendo a dinâmica do setor.

