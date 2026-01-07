Rede concede acesso gratuito a academias nas férias

A inatividade física entre adolescentes permanece como um alerta prioritário de saúde pública. Dados consolidados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que 31% dos adultos globais não atingem os níveis recomendados de atividade física e que, se a tendência não for revertida, 35% da população poderá estar fisicamente inativa até 2030, segundo comunicado oficial publicado pela entidade.

No Brasil, o cenário entre os jovens também é considerado preocupante. Reportagens e estudos recentes têm reforçado a relação entre sedentarismo e piora de indicadores de saúde física e mental na adolescência. Com base em estudo que analisou dados de mais de 3,6 mil adolescentes de 14 a 17 anos, destacando que comportamentos sedentários podem aumentar o risco de sofrimento psicológico.

A publicação aponta que adolescentes que passam mais de três horas por dia em atividades sedentárias — como ficar muito tempo diante de telas, jogar videogame ou ler por lazer — apresentam maior risco de enfrentar sofrimento psicológico no futuro. No mesmo conteúdo, o estudo também observa que um tempo moderado de tela gasto com atividades educacionais foi associado a menor sofrimento psicológico.

Diante desse contexto, redes de academias têm adotado ações voltadas ao incentivo ao movimento nas férias escolares. Uma dessas iniciativas é o “Passaporte Teen”, que concede acesso gratuito a unidades da Ph.D Sports para adolescentes de 14 a 18 anos. O programa é válido de 12 de dezembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026.

A campanha brasileira segue um modelo observado no exterior. Nos Estados Unidos, o programa High School Summer Pass, da rede Planet Fitness, registrou recorde de participação em 2025: mais de 3,7 milhões de adolescentes se inscreveram e realizaram mais de 19 milhões de treinos durante as férias, segundo comunicado divulgado pela empresa.

A CEO da Planet Fitness, Colleen Keating, atribuiu os resultados à adesão crescente do público jovem a hábitos de bem-estar e ao impacto do acesso gratuito na criação de rotinas consistentes.

“Nossa participação recorde é um testemunho de que esta geração abraça o fitness e o bem-estar. Estamos orgulhosos de oferecer acesso gratuito para ajudar os adolescentes a construir confiança e desenvolver hábitos saudáveis que podem durar a vida toda”, afirmou Keating, conforme o comunicado.

Saúde mental e o impacto das telas

A discussão sobre atividade física entre adolescentes também envolve o aumento do tempo de tela e seus efeitos sobre o bem-estar psicológico. De acordo com o estudo citado pela CNN Brasil, longos períodos de comportamento sedentário elevam o risco de sofrimento psicológico, enquanto a exposição moderada à tela para fins educacionais apresentou associação com menor sofrimento.

Regras de funcionamento e supervisão

Para garantir segurança e organização, o regulamento do “Passaporte Teen” prevê diretrizes específicas. O benefício é exclusivo para não alunos e requer cadastro presencial com a presença obrigatória de um responsável legal, portando documentos originais (RG e CPF).

A aptidão física deve ser comprovada por meio do Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) e, onde a legislação municipal exigir, apresentação de atestado médico. O acesso às áreas de musculação e às aulas coletivas é restrito aos horários pré-estabelecidos — de segunda a domingo, das 10h às 16h — permitindo que a equipe técnica ofereça orientação básica sem comprometer o atendimento nos horários de pico e respeitando o horário de funcionamento das unidades.

A campanha “Passaporte Teen” é válida por tempo limitado e encerra-se impreterivelmente no dia 31 de janeiro de 2026. O regulamento completo está disponível para consulta nas recepções das unidades participantes.