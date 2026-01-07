Dove leva Treinão para 500 pessoas em Belém

No dia 25 de janeiro (domingo), a categoria de desodorantes de Dove e a plataforma de conteúdo Obvious, trazem pela primeira vez uma edição do Treinão do Chapadinhas de Endorfina para Belém. O evento, que busca incentivar o movimento e o bem-estar, acontece na Estação das Docas com a expectativa de reunir 1.500 mulheres para uma manhã de atividades físicas, autocuidado e união. Com a grande procura, os ingressos para o treino da manhã se esgotaram em poucos dias. Com isso, foi aberto uma nova leva para o treino da tarde, que podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Durante o evento, a marca vai celebrar o lançamento das novas fragrâncias e fórmula com ativos de skincare da sua linha de Dove aerossol, que possui sérum pró-ceramidas e ácido hialurônico que reparam as axilas.

“Quando falamos de polos culturais brasileiros, é impossível não pensarmos em Belém. Os paraenses têm uma relação muito especial com fragrâncias, com uma valorização que faz parte da cultura e do clima da região Norte. Nossa presença no Treinão contribui para renovar o posicionamento da categoria de desodorantes e aproximar ainda mais Dove da rotina das consumidoras, indo além da proteção e outros atributos do produtos por meio de experiências reais e memoráveis”, diz Mariana Krause, gerente de marketing de Dove Desodorantes.

Durante o evento, as participantes terão acesso a aulas de dança, yoga, a outras modalidades de jogos e uma sessão de autógrafos do novo livro de Marcela Ceribelli, fundadora de Chapadinhas de Endorfina. Com o apoio de Dove, o Treinão contará com ativações especiais e kits personalizados, que incentivam conversas, com foco na experiência e na construção de laços.

"Estar no norte do País para levar novas possibilidades de encontros femininos com a atividade física é de imensa realização. E isso só foi possível com Dove Desodorantes, uma marca que sempre abordou a questão da autoestima das mulheres. O impacto cultural é transformador e visível e esperamos sair de Belém com esse sentimento”, afirma Marcela Ceribelli, CEO e Fundadora da Obvious e de Chapadinhas de Endorfina.

Além de Belém, está prevista uma edição em Belo Horizonte em 2026, com experiências que alcançam e mobilizam mulheres em todo o País.





Serviço

Data: 25 de janeiro, domingo

Local: Estação das Docas - Av. Mal. Hermes, S/N - Campina, Belém - PA, 66010-020

Horário: 8h às 12h (abertura dos portões às 7h) e 13h às 17h

Classificação Livre

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entrada mediante apresentação de ingresso - Valor dos ingressos: R$ 188,00 (inteira) e R$ 94,00 (meia-entrada)