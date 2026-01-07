A Lenovo impulsiona a IA empresarial com o lançamento do Agentic AI e do Lenovo xIQ para oferecer IA híbrida de ciclo de vida completo em escala

A Lenovo anunciou hoje a próxima fase de sua plataforma Hybrid AI Advantage™ com o lançamento do Lenovo Agentic AI, uma nova solução empresarial completa para criação, implementação e gerenciamento de agentes de IA, e do Lenovo xIQ um novo conjunto de plataformas de entrega nativas de IA projetadas para simplificar, acelerar e operacionalizar a IA em toda a empresa. Essa evolução amplia a Vantagem Híbrida em IA™ da Lenovo, antes baseada em uma arquitetura de IA fundamental, para uma abordagem mais completa e orientada ao ciclo de vida para a implementação e o escalonamento da IA ??em toda a empresa.

O Lenovo Hybrid AI Advantage™ é o portfólio de IA empresarial completo da Lenovo, que fornece a base para IA empresarial ao combinar o Hybrid AI Factory, os Lenovo AI Services e a AI Library. As plataformas Lenovo Agentic AI e Lenovo xIQ se baseiam nessa fundação, adicionando serviços de ciclo de vida, automação e governança para que as organizações possam implantar, governar e operar IA em escala empresarial com confiança.

Gerando impacto mensurável com Agentic AI

O Lenovo Agentic AI oferece às organizações governança, ferramentas, consultoria e suporte contínuo para implantar e gerenciar agentes de IA prontos para produção de forma mais rápida e inteligente, transformando a ambição da IA ??em impacto mensurável. Ao combinar os Serviços de IA da Lenovo e a Biblioteca de IA da Lenovo, um portfólio de casos de uso validados e personalizáveis, com automação e governança do ciclo de vida, o Agentic AI ajuda as empresas a implantar agentes de IA de forma rápida e responsável.

Serviços de consultoria, tais como o AI Discover para desenvolvimento de estratégias e o AI Fast Start para implementação rápida permitem que as organizações iniciem sua jornada de IA com confiança, acelerando o retorno sobre o investimento, desde a prova de conceito inicial até a implementação completa em apenas três meses.

Lenovo xIQ reforça a vantagem da IA ??híbrida da Lenovo™

Três novas plataformas de implementação Lenovo xIQ abrangem domínios críticos da execução de IA empresarial: agentes inteligentes, espaço de trabalho digital e infraestrutura híbrida. Cada plataforma oferece governança compartilhada e automação para ajudar as organizações a escalar a IA de forma eficaz:

Plataforma de Agentes xIQ – Acelera o retorno do investimento, permitindo a criação e implantação rápidas de agentes de IA sem código em minutos, com governança integrada para reduzir riscos.

Acelera o retorno do investimento, permitindo a criação e implantação rápidas de agentes de IA sem código em minutos, com governança integrada para reduzir riscos. Plataforma de Espaço de Trabalho Digital xIQ – Aumenta a produtividade dos funcionários e a eficiência de TI por meio da detecção proativa de problemas, correção automatizada e experiências digitais personalizadas no ambiente de trabalho, alcançando uma melhoria de até 30% na experiência do usuário, reduzindo os custos de suporte de TI em 30% e possibilitando a resolução proativa de até 40% dos problemas de TI.

Aumenta a produtividade dos funcionários e a eficiência de TI por meio da detecção proativa de problemas, correção automatizada e experiências digitais personalizadas no ambiente de trabalho, alcançando uma melhoria de até 30% na experiência do usuário, reduzindo os custos de suporte de TI em 30% e possibilitando a resolução proativa de até 40% dos problemas de TI. Plataforma de Nuvem Híbrida xIQ – Otimiza custos, desempenho e visibilidade em ambientes híbridos e multicloud, combinando AIOps, FinOps e DevOps para operações mais inteligentes.

Em conjunto, essas capacidades simplificam as operações, consolidam a confiança e aceleram a inovação, ajudando as organizações a reduzir riscos e a alcançar resultados comerciais mensuráveis.

Atendendoàdemanda corporativa por Agentic AI

Em todos os setores, as empresas querem IA que aja, se adapte e entregue resultados — e não apenas que gere conteúdo. O Agentic AI da Lenovo atende a essa demanda, fornecendo os serviços, a governança e a velocidade necessárias para operacionalizar a IA em escala.

Ao combinar os serviços de IA da Lenovo com a Biblioteca de IA da Lenovo o Agentic AI ajuda as organizações a identificar casos de uso de alto valor e acelerar a implementação. A Biblioteca de IA oferece abordagens comprovadas e repetíveis que reduzem o esforço de desenvolvimento, diminuem os riscos e mantêm a IA alinhada a resultados de negócios reais.

“Os clientes nos dizem diariamente que desejam que a IA agregue valor, mas não precisam de mais complexidade”, disse Ken Wong, vice-presidente executivo e presidente do Grupo de Soluções e Serviços da Lenovo. “Com o Lenovo Hybrid AI Advantage™, os Serviços de IA e a Biblioteca de IA, oferecemos às empresas um ponto de partida claro para a IA, e nossa abordagem completa ajuda a garantir que os agentes de IA agreguem valor nas áreas de negócios onde são mais importantes.”

Reduzindo a lacuna de maturidade em IA

Até 2027, a IDC¹ prevê que os fluxos de trabalho orientados a agentes irão remodelar a entrega de tarefas e o desempenho em todo o mundo, mesmo que a maioria das organizações relate baixa maturidade na operacionalização da IA. Essa lacuna ressalta a necessidade de serviços de ciclo de vida, casos de uso comprovados e uma arquitetura de plataforma que suporte a implantação responsável e repetível.

A Lenovo já está ajudando os clientes a enfrentar esse desafio. Em parceria com Yili Group, um dos maiores produtores de laticínios do mundo, a Lenovo aplicou sua abordagem de Agentic AI para transformar as operações. Por meio dos Serviços de IA da Lenovo, a Yili testou análises da voz do cliente para personalizar o engajamento, implementou uma torre de controle da cadeia de suprimentos para visibilidade em tempo real e introduziu ferramentas de comércio digital para acelerar o crescimento. Essas iniciativas demonstram como o portfólio e os recursos de ponta a ponta da Lenovo transformam o potencial da IA ??em resultados práticos — melhorando a eficiência, a resiliência e a experiência do cliente.

“Yili está acelerando a inovação e construindo uma cadeia de suprimentos mais inteligente, com a Lenovo fornecendo forte apoio e estabelecendo parcerias conosco para explorar novas oportunidades de aproveitar a IA em todas as nossas operações”, disse Tiger Shang, gerente geral do Centro de Tecnologia de Dados do Grupo Yili. “Esses recursos de IA melhoraram a eficiência dos funcionários e nos ajudaram a atender melhor nossos clientes.”

Unindo tudo: Um ecossistema completo de IA empresarial

O Lenovo Hybrid AI Advantage™ fornece a base para IA empresarial com arquitetura, serviços e aceleradores. O Lenovo Agentic AI traz governança e automação do ciclo de vida para agentes de IA, enquanto o Lenovo xIQ aplica esses recursos em toda a empresa — de agentes inteligentes ao ambiente de trabalho digital eàinfraestrutura híbrida. Juntos, eles oferecem uma abordagem completa para operacionalizar a IA em escala.

Essa combinação exclusiva de PCs com IA, infraestrutura híbrida, plataformas nativas de IA, serviços de ciclo de vida e casos de uso validados posiciona a Lenovo como uma das poucas fornecedoras capazes de dar suporte a toda a jornada de IA empresarial. Da criação de agentes de IA em minutos ao gerenciamento deles em dispositivos, data centers e ambientes de nuvem, a Lenovo ajuda as organizações a operacionalizar a IA onde quer que os dados e as equipes trabalhem.

Saiba mais

Para saber como a Lenovo ajuda as organizações a adotar agentes de IA prontos para produção, acesse lenovo.com/aiservices.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global em tecnologia com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na lista Fortune Global 500 e que atende milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de oferecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo consolidou seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados, preparados e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidores, armazenamento, edge computing, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação transformadora está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares.

A Lenovo está cotada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com, e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

¹ Fonte: IDC FutureScape: Previsões Mundiais para o Futuro do Trabalho em 2025 (IDC nº US52598024, outubro de 2024) e IDC White Paper “Realizando o ROI do Agentic AI”, agosto de 2025.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260106984995/pt/

Zeno Group para Lenovo SSG

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E-mail: LenovoSSG@zenogroup.com