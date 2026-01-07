A Aspect anuncia transição na liderança da Diretoria Executiva e novo Conselho independente

A Aspect, fornecedora líder de soluções de gestão de força de trabalho baseadas na nuvem, anunciou uma transição de liderança, incluindo a nomeação de Jeff Kupietzky como CEO interino e a formação de um novo Conselho de Administração independente, marcando um importante próximo capítulo para a empresa.

Como parte dessa transição, Darryl Kelly deixará o cargo de diretor executivo e passará a atuar como consultor estratégico, a partir de 1º de janeiro de 2026.

Darryl liderou a Aspect durante um período crucial de transformação, ajudando a reposicionar a empresa, refinar sua visão e revitalizar sua inovação e execução. A empresa e seus stakeholders agradecem a Darryl por sua liderança e contribuições durante esse período de mudanças significativas. Com a permanência de Darryl como consultor estratégico, a organização mantém a continuidade para funcionários, clientes e stakeholders.

“A Aspect está começando uma nova temporada, construindo sobre a base sólida que criamos juntos”, disse Darryl Kelly. “Essa transição visa criar espaço para que a liderança certa leve adiante essa visão. Nossa missão e cultura permanecem intactas, e estou animado para ver a empresa continuar crescendo e indo ainda mais longe.”

Com o apoio de Darryl, o Conselho nomeou Jeff Kupietzky como CEO interino enquanto a Aspect inicia a busca por seu próximo líder permanente. Jeff é um executivo experiente do setor de software, com um sólido histórico de condução de empresas de tecnologia empresarial em períodos de transformação e crescimento. Mais recentemente, atuou como CEO interino da Glassbox, uma provedora de análises de experiência digital do cliente.

“É uma honra assumir a liderança da Aspect neste momento”, disse Jeff Kupietzky. “A Aspect tem uma base sólida, uma equipe talentosa e uma visão grandiosa. Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a organização para aproveitar esse impulso, continuar atendendo nossos clientes e parceiros e apoiar a empresa nesta próxima fase.”

Novo Conselho de Administração Independente

Em conjunto com a transição de liderança, a Aspect anunciou a nomeação de um novo Conselho de Administração independente, que traz consigo uma experiência combinada de 90 anos em software empresarial, operações e governança:

Tom Manning (presidente do Conselho) – Tom Manning é o ex-presidente e CEO da Dun & Bradstreet e um executivo global experiente com mais de 40 anos de experiência em liderança nas áreas de dados, serviços de TI, software empresarial e terceirização. Atualmente, ele atua como presidente do Conselho da Cresco Labs, diretor da CommScope e fundador do Harvard Square Lab. Ele possui um MBA pela Universidade de Stanford e um bacharelado em Estudos do Leste Asiático com honras pela Harvard College.

Louis Summe – Louis Summe é um empreendedor de tecnologia, mais conhecido como cofundador e ex-CEO da LiveVox (NICE), uma plataforma de contact center em nuvem. Ele traz mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de tecnologia de engajamento de clientes corporativos, com passagens iniciais pela EDS (HP Enterprise), Merck-Medco (Cigna) e Physicians Online (WebMD). Possui um MBA pela Columbia Business School, reside em San Francisco e também atua como presidente executivo da VanillaSoft.

Nicole Anasenes – Nicole Anasenes é uma executiva operacional experiente, com mais de 20 anos de experiência em expansão e transformação de empresas globais de tecnologia. Ela atuou como CFO e COO na ANSYS, Squarespace e Infor, liderando transformações corporativas, preparação para IPO e transições para SaaS. Atualmente, integra os conselhos da Motorola Solutions e da Fidelity National Information Services (FIS) como presidente do Comitê de Auditoria e possui um MBA pela Wharton School.

“Ao entrarmos na próxima fase da Aspect, um Conselho que combine rigor operacional com visão estratégica é essencial”, disse Tom Manning, presidente do Conselho. “Nicole, Louis e eu já escalamos e desbloqueamos o potencial de empresas de software de missão crítica. Estamos ansiosos para combinar nossa experiência com o ímpeto da Aspect para acelerar as estratégias existentes da empresa e a visão estratégica de longo prazo, a fim de criar valor para nossos clientes, parceiros e colaboradores.”

Continuidade e Perspectivas

A Aspect confirma que esta transição de liderança não afetaráseus serviços, entregas ou acordos comerciais pelos quais clientes, parceiros e fornecedores dependem. A empresa continua focada em ajudar as organizações a desbloquearem todo o potencial de sua força de trabalho por meio de soluções inteligentes de gestão de força de trabalho de nível empresarial.

Sobre a Aspect

A Aspect é líder comprovada em Gestão da Força de Trabalho, ajudando as organizações mais complexas do mundo a desbloquear todo o potencial de seus colaboradores. Com mais de 50 anos de inovação, a Aspect oferece soluções de nível empresarial que combinam previsão, planejamento, gestão de desempenho e engajamento de funcionários em uma plataforma inteligente. Impulsionada pela Aspect Intelligence, a plataforma transforma dados desconectados da força de trabalho em insights preditivos e acionáveis, permitindo decisões mais rápidas, equipes mais fortes e melhores resultados de negócios. Com a confiança de líderes globais em serviços financeiros, telecomunicações, companhias aéreas, varejo e muito mais, a Aspect ajuda as empresas a se adaptarem em tempo real, controlarem custos e oferecerem um serviço excepcional em escala. Saiba mais em www.aspect.com

Contato com a Mídia

Kelly Maiden

press@aspect.com