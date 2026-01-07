Heath Hoglund junta-se à Sisvel como diretor de Propriedade Intelectual
A Sisvel tem o prazer de anunciar a nomeação de Heath Hoglund como o primeiro diretor de Propriedade Intelectual da empresa. Nesta função, ele será totalmente responsável pelos conjuntos de patentes da empresa globalmente.
Um dos principais negociadores de propriedade intelectual do mundo, Hoglund junta-seàSisvel após ter tomado a decisão de deixar a Via Licensing, onde foi um presidente de destaque durante quatro anos. Antes disso, foi vice-presidente de Propriedade Intelectual e Normas na Dolby, supervisionando o portfólio de patentes da empresa, os seus programas de licenciamento de patentes e liderando a formação e conceção de inúmeros conjuntos de patentes e iniciativas normativas.
A nomeação cria uma nova estrutura de liderança de Licenciamento e Gestão de Programas na Sisvel. Isso fortalecerá a colaboração entre as funções, aumentando o considerável potencial de crescimento da Sisvel. Os chefes de Licenciamento e Gestão de Programas, Nick Webb e David Muus, continuarão liderando suas respectivas áreas, mantendo todas as responsabilidades atuais.
O histórico de Heath Hoglund no desenvolvimento de pools de patentes de sucesso é incomparável. Ele tem impulsionado consistentemente a adoção de modelos de licenciamento colaborativo pela indústria, permitindo o acesso justo a tecnologias essenciais e, ao mesmo tempo, gerando enorme valor para licenciadores e licenciados. Essa experiência será fundamentalàmedida que a Sisvel expande sua presença em domínios de tecnologia emergentes e fortalece sua posição como líder global em pools de patentes e monetização de propriedade intelectual.
A chegada de Hoglund permitirá que o CEO da Sisvel, Mattia Fogliacco, vá além da supervisão operacional e dedique mais energiaàdefinição do futuro da empresa, sabendo que a operação de pool de patentes da empresa continuará a prosperar sob uma liderança unificada e especializada.
“Hoje é um dia muito especial para a Sisvel. A decisão de Heath de se juntar a nós diz muito sobre a nossa trajetória e ambições”, afirma Fogliacco. “Sua experiência excepcional na criação e gestão de programas de licenciamento, aliada ao seu sucesso na formação de pools de patentes, faz dele a escolha perfeita para o nosso próximo capítulo. Heath torna uma equipe que já é excelente ainda mais forte, e sua expertise será fundamental enquanto avançamos em direção às nossas ambições estratégicas.”
“Estou extremamente entusiasmado em me juntaràSisvel”, afirma Hoglund. “Sua longa trajetória e abordagem criativa na busca por soluções, combinadas com uma estrutura de gestão verdadeiramente independente e grandes oportunidadesàfrente, tornam a empresa única em nosso setor. Não poderia haver uma combinação melhor para mim.”
Sobre a Sisvel
A Sisvel é movida pela crença na importância da colaboração, da engenhosidade e da eficiência para atender às necessidades dos detentores de patentes e daqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar condições equitativas por meio do desenvolvimento e da implementação de soluções de comercialização flexíveis e acessíveis.
Sisvel | We Power Innovation
Contato:
Mídia
Giulia Dini
Gerente de Comunicação
Tel.: +34 93 131 5570
Fonte: BUSINESS WIRE