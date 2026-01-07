A Amazfit apresenta o futuro da tecnologia esportiva na CES 2026

A Amazfit , marca líder global em wearables inteligentes da Zepp Health (NYSE: ZEPP), retornaàCES 2026 com uma visão ousada para o futuro da tecnologia esportiva. Reconhecida há tempos por seus wearables acessíveis e focados em desempenho, a marca entra em uma nova era definida por design inteligente, inovação e um espírito esportivo inconfundível.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260106941982/pt/

At CES 2026, Amazfit will spotlight how its connected ecosystem supports the full spectrum of an active lifestyle powered by real-world use cases and trusted by elite athletes, including Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre, and Grant Fisher.

Na CES 2026, a Amazfit destacará como seu ecossistema conectado oferece suporte a todo o espectro de um estilo de vida ativo, impulsionado por casos de uso reais e com a confiança de atletas de elite, incluindo Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre e Grant Fisher. A filosofia da Amazfit reflete um compromisso com a tecnologia que se integra perfeitamenteàrotina diária.

Essa visão ganha vida por meio de novos conceitos e lançamentos, incluindo:

V1TAL Food Camera: Um conceito que expande o ecossistema de desempenho da Amazfit

Atletas não apenas comem — eles se alimentam com intenção. Na CES 2026, a Amazfit apresentará uma prévia do V1TAL Food Camera, um conceito em estágio inicial que explora como a nutrição pode se tornar um dado mensurável dentro de um ecossistema de desempenho conectado. Projetada para analisar o comportamento alimentar no mundo real, a V1TAL captura não apenas o que você consome, mas como, quando e em que contexto você se alimenta.

Como prova da abordagem da Amazfit, que prioriza o ecossistema, o conceito demonstra como os dados nutricionais podem ser integrados às métricas de carga de treino, recuperação e saúde já monitoradas pelos dispositivos vestíveis da Amazfit, com todas as informações fluindo diretamente para o aplicativo Zepp. Aprimorando o recurso de Registro Alimentar do aplicativo Zepp — lançado no ano passado e que permite o upload de fotos de refeições — o conceito da Câmera Alimentar V1TAL é idealizado como um acessório avançado que analisa ainda mais os dados nutricionais, transformando as refeições diárias em informações práticas para todo o ecossistema de desempenho da Amazfit.

O V1TAL Food Camera apresentado na CES é apenas um conceito, não um produto final. As unidades em exibição são protótipos, os recursos, design, preço e cronograma ainda estão em desenvolvimento.

Óculos Amazfit Helio: Um conceito criado para manter os corredores focados

Na CES 2026, a Amazfit fará uma prévia dos Óculos Helio, um conceito em fase inicial que explora como os dados de desempenho podem ir além do pulso para oferecer uma experiência de treino mais segura e imersiva. Projetados especificamente para corredores, os óculos leves combinam proteção ocular essencial com um visor minimalista — para que os dados importantes te acompanhem, sem precisar desviar o olhar.

Quando emparelhados com um smartwatch Amazfit, os óculos Helio exibem métricas em tempo real — como ritmo, frequência cardíaca e navegação — diretamente no campo de visão frontal do corredor durante atividades como corrida ou ciclismo. Ao permitir que o usuário mantenha a cabeça erguida e o foco constante, o conceito foi desenvolvido para resolver dois desafios comuns na corrida: segurança e concentração.

Como prova da abordagem centrada no ecossistema da Amazfit, os óculos Helio demonstram como hardware, software e dados funcionam de forma integrada entre dispositivos, com insights fluindo perfeitamente pelo app Zepp, ao lado de dados de treino, recuperação e saúde dos wearables da Amazfit. Construídos com lentes de policarbonato resistentes a impactos e projetados para resistiràágua e ao suor, os óculos podem ser controlados por meio de botões integrados na armação ou por um smartwatch Amazfit pareado, com autonomia de bateria desenvolvida para durar o tempo de uma maratona completa.

Atualmente, os óculos Amazfit Helio são apenas um conceito, não um produto final. As unidades exibidas na CES são protótipos de engenharia. O design final, os recursos, o preço e o cronograma ainda estão em desenvolvimento, com um possível lançamento previsto para o segundo semestre de 2026.

Active Max: Maior, mais brilhante e desenvolvido para desempenho

Como o mais novo integrante da família Active, o novo Active Max combina uma tela ousada de 1,5", uma poderosa autonomia de bateria de até 24 dias e ferramentas avançadas de treino que ajudam a manter a motivação e o foco. O Active Max traz aprimoramentos em três dimensões: tela maior, maior capacidade de armazenamento e maior duração de bateria. Aliando durabilidade leveàresistênciaàágua de 5 ATM e mais de 170 modos esportivos, o Active Max oferece versatilidade para treinos de força, corrida e atividades ao ar livre. Disponível agora por USD 169 em amazfit.com e Amazon.

Visite a Amazfit na CES 2026: O futuro da tecnologia esportiva começa aqui

Toda a gama de inovações da Amazfit, desenvolvidas com base na experiência do atleta, estará em exibição na CES, no estande nº 52344, no Venetian Expo, nível 2. Os participantes poderão desfrutar de uma experiência imersiva que demonstrará a próxima era da Amazfit como uma marca global de tecnologia esportiva.

Para mais informações, acesse www.amazfit.com e nos siga no Facebook, Instagram, Twitter, e YouTube. Profissionais de mídia e influenciadores podem se inscrever nos programas de afiliados da Amazfit na Amazon e Commission Junction através do link.

Além dos wearables inteligentes Amazfit, a Zepp Health continua expandindo seu ecossistema de saúde com a Zepp Clarity, oferecendo uma linha de aparelhos auditivos de venda livre (OTC) projetados para pessoas com perda auditiva leve a moderada. Os modelos Zepp Clarity One, Pixie e Omni combinam design moderno e discreto com som personalizável, ajuste intuitivo e conectividade Bluetooth opcional. Na CES 2026, a Zepp Clarity apresentará suas soluções auditivas na Pepcom, enquanto continua a expandir sua presença por meio de canais de venda direta ao consumidor e grandes parceiros de varejo, incluindo Target, Best Buy e Amazon, além de ampliar ativamente sua rede de distribuidores em todo o país.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, líder global em dispositivos vestíveis inteligentes e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

A Amazfit fabrica dispositivos vestíveis inteligentes com foco no movimento: treino com intenção, recuperação com equilíbrio, e evolução ao longo do tempo. Criada para a maneira como as pessoas treinam hoje, a Amazfit combina resistência, força e recuperação em um ritmo único e coerente que apoia o progresso sustentável com o decorrer do tempo.

Por trás da Amazfit está a Zepp, que constrói a inteligência que dá suporteàessa experiência de treino. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260106941982/pt/

Contato Mídia

Agência Max Borges para Amazfit

amazfit@maxborgesagency.com

Mary Thompson Woodbury

Chefe de Relações Públicas da Amazfit América do Norte

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mary.woodbury@zepp.com