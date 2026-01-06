A Andersen Global amplia suas capacidades tributárias na África com a contratação de Luca Pacioli

A Andersen Global amplia sua presença no Norte da África por meio de um Acordo de Colaboração com a Luca Pacioli, uma empresa de serviços tributários, contábeis e corporativos com sede na Tunísia e escritórios em Tunis e Sfax.

Fundada em 1986 por Mongi Ben Mahmoud e atualmente liderada pela sócia-gerente Arcelin Ben Mahmoud, a Luca Pacioli é registrada na Ordem dos Contabilistas da Tunísia (OECT) e oferece serviços integrados de consultoria tributária, contábil e corporativa, fundamentados em profundo conhecimento técnico e ampla compreensão das normas regulatórias. A empresa oferece suporte completo em consultoria e planejamento tributário, tributação internacional e preços de transferência com certificação IBFD, além de serviços em disputas e litígios tributários, compliance e recursos humanos, relatórios financeiros e assessoria em fusões e aquisições. Suas amplas capacidades também abrangem a constituição e administração de empresas, reestruturação corporativa e serviços de secretaria jurídica, permitindo que clientes locais e internacionais de diversos setores, incluindo serviços financeiros, manufatura, imobiliário, energia e tecnologia, operem de forma eficiente e em conformidade com as normas ao longo de todo o ciclo de vida dos negócios na Tunísia.

“Assim como Pacioli iluminou as obras de arte de Da Vinci, nós nos dedicamos a iluminar a jornada financeira dos nossos clientes”, afirmou Arcelin Ben Mahmoud, sócio-gerente da Luca Pacioli. “A nossa missão vai além da contabilidade e da consultoria tributária tradicionais. Somos os arquitetos do sucesso financeiro dos nossos clientes. Através desta colaboração com a Andersen Global, daremos continuidade ao nosso legado com maior agilidade e inovação, aproveitando o alcance global e os recursos das empresas membros e colaboradoras da organização.”

“Esta contratação fortalece nossa presença em um mercado-chave e amplia nossas capacidades tributárias no Norte da África”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A sólida experiência técnica de Luca Pacioli e seu profundo conhecimento do ambiente regulatório tunisiano reforçam nossa capacidade de fornecer soluções integradas e eficazes para organizações que operam na região.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais de impostos, direito e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela firma-membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50 mil profissionais em todo o mundo e presença em mais de mil localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras.

