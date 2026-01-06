The Rock-It Company expande as capacidades de logística de obras de arte da DIETL com a aquisição de diversos serviços estratégicos de infraestrutura

A The Rock-It Company anunciou hoje que a DIETL adquiriu diversas empresas especializadas em logística de obras de arte, fortalecendo sua infraestrutura e ampliando o acesso a serviços especializados em importantes mercados de arte dos EUA.

As empresas adquiridas são a Delaware Freeport, Delaware National Art Company, Techno Export e Registrar Technologies. Em conjunto, esses negócios agregam profundidade nas áreas de armazenagem de obras de arte, manuseio, embalagem, engradamento, suporteàinstalação, corretagem aduaneira e serviços logísticos com base tecnológica, complementando as operações já existentes da DIETL.

A Delaware Freeport, provedora de armazenagem de obras de arte de alta segurança e com controle climático, passará a operar como Delaware Freeport by DIETL, integrando o portfólio da DIETL de pontos de acesso confiáveis para armazenagem voltados a colecionadores e instituições. Como zona de comércio exterior e freeport com sede nos EUA, dedicada às belas artes, a Delaware Freeport oferece maior flexibilidade na gestão e conservação de obras de alto valor ao longo do tempo.

A Delaware National Art Company passará a operar como DNA by DIETL, oferecendo transporte especializado de obras de arte, engradamento sob medida, armazenagem de obras de arte e suporte a exposições, com cuidados em ambiente climatizado e soluções sustentáveis para artistas, galerias e instituições.

As demais empresas adquiridas ampliam o alcance regional, a expertise técnica e as capacidades de plataforma de longo prazo da DIETL. Elas serão incorporadas gradualmenteàoferta da companhia, como parte do investimento contínuo em crescimento e excelência operacional.

“Trazer esses negócios especializados para a organização da DIETL reforça ainda mais nossa capacidade de atender o mercado de obras de arte com precisão, cuidado e expertise”, afirmou Daniel Rosenthal, presidente e CEO da The Rock-It Company. “Estamos entusiasmados em continuar investindo no crescimento da DIETL e em aprofundar os serviços que oferecemos a colecionadores, galerias e instituições.”

A aquisição ocorre após a recente expansão da DIETL para o Oriente Médio, com a inauguração de uma nova instalação de armazenagem e logística de obras de arte em Dubai (Emirados Árabes Unidos), apoiando o crescimento mundial contínuo da empresa em manuseio especializado, logística e armazenagem de obras de arte e ativos relacionados.

SOBRE A DIETL

A DIETL é uma das principais provedoras de logística de obras de arte e bens de luxo, oferecendo serviços especializados de agenciamento de cargas, corretagem aduaneira e armazenagem segura com controle climático para algumas das coleções mais valiosas e insubstituíveis do mundo. Criada com base em mais de três décadas de experiência, a DIETL é reconhecida pela gestão dos desafios logísticos mais complexos do mercado global de arte.

Com alcance e acesso internacionais, a DIETL atende instituições, galerias, casas de leilão, colecionadores e organizações culturais de todos os portes. A empresa mantém o compromisso com a excelência operacional, com foco em soluções sustentáveis, oferecendo aos clientes alternativas de embalagem e transporte ambientalmente responsáveis e promovendo uma cultura de apoio às comunidades onde atua.

SOBRE A THE ROCK-IT COMPANY

A The Rock-It Company (anteriormente Global Critical Logistics) é líder mundial em logística especializada para missões críticas, reconhecida por transportar ativos insubstituíveis e viabilizar momentos extraordinários nos segmentos de eventos ao vivo e bens de luxo. Com um legado de 47 anos, a Rock-It oferece agenciamento multimodal de cargas, planejamento logístico de eventos, embalagem e armazenagem especializadas, serviços aduaneiros e de ATA Carnet, seguros, suporte no local, entre outros.

A Rock-It gerencia a logística de turnês de shows, grandes eventos esportivos, produções de transmissão, cinema e mídia, eventos corporativos, ativações experienciais, respostas rápidas e infraestrutura, além do transporte e da proteção de obras de arte, automóveis raros e outras coleções inestimáveis. Com acesso em mais de 160 países e mais de 10 mil missões por ano, a Rock-It atende uma lista diversificada de parceiros, incluindo a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Pebble Beach Concours d’Elegance, a RM Sotheby’s, fabricantes líderes de hipercarros, diversos comitês olímpicos, ligas e federações, além de outras marcas internacionais de prestígio.

SOBRE ALGUMAS DAS EMPRESAS ADQUIRIDAS

A Delaware Freeport (“DFP”) foi fundada em 2015 e oferece armazenagem discreta, de última geração e com custo eficiente para obras de arte, em padrão museológico, além de serviços técnicos altamente especializados, incluindo relatórios de condição, instalação, visualização e reembalagem. É o único armazém nos EUA dedicado exclusivamente a belas artes e habilitado como zona de comércio exterior. Sua empresa associada, a Delaware National Art Company LLC (DNA), foi fundada em 2018, em Clifton (Nova Jersey), e oferece serviços especializados de manuseio, transporte rodoviário e engradamento de obras de arte para a região de Nova York, além de conectar a DFP ao mundo por meio de um serviço semanal de transporte de obras de arte entre Nova Jersey e Delaware. A Registrar Technologies LLC foi criada originalmente para resolver desafios logísticos do mercado de arte com soluções tecnológicas personalizadas e vem sendo usada com exclusividade pela DIETL desde 2016. A Techno Export, Inc. presta serviços licenciados de corretagem aduaneira para importação e exportação de obras de arte desde 1981.

