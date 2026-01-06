O TII de Abu Dhabi lança o Falcon-H1 Arabic, estabelecendo o modelo de IA em árabe líder mundial

O Instituto de Inovação Tecnológica (TII), braço de pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada de Abu Dhabi (ATRC), anunciou o Falcon-H1 Arabic, um novo modelo de linguagem de grande porte desenvolvido com base em uma arquitetura híbrida Mamba-Transformer. Representando uma ruptura completa com as versões anteriores baseadas em Transformers, este novo modelo se estabelece como o sistema de melhor desempenho no ranking Open Arabic LLM Leaderboard (OALL).

Abu Dhabi’s TII Launches Falcon-H1 Arabic, Establishing the World’s Leading Arabic AI Model (Graphic: AETOSWire)

Este marco estabelece o Falcon-H1 Arabic como o principal modelo de IA para árabe atualmente disponível, superando modelos várias vezes maiores e oferecendo precisão, tratamento de contexto e representação linguística de última geração.

Sua Excelência Faisal al Bannai, conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos e secretário-geral do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada, disse: “O Falcon-H1 Arabic reflete nosso compromisso contínuo em fortalecer a posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro global de tecnologia avançada e IA responsável. Ao fornecer modelos que atendem às necessidades linguísticas e culturais da região, possibilitamos uma inovação acessível, relevante e impactante em todas as nossas sociedades. Essa conquista é uma prova da profundidade do talento e da expertise em pesquisa dentro do TII.”

Com base na excelente receptividade dos modelos Falcon-Arabic lançados no início deste ano, que destacaram a clara necessidade da comunidade por modelos de linguagem fluente (LLMs) de alta qualidade para árabe, o TII avançou seu trabalho com a nova família Falcon-H1 Arabic. Disponíveis com 3, 7 e 34 bits de parâmetros, os modelos foram projetados para atender a diversas necessidades de infraestrutura e casos de uso. O Falcon-H1 Arabic introduz melhorias na qualidade dos dados, cobertura de dialetos, estabilidade em contextos longos e raciocínio matemático, permitindo uma compreensão do árabe mais precisa, confiável e contextualizada em aplicações do mundo real.

A Dra. Najwa Aaraj, CEO do TII, disse: “O desenvolvimento do Falcon-H1 Arabic baseia-se em anos de trabalho fundamental em IA para o árabe e responde diretamente às necessidades de nossas comunidades, incluindo desenvolvedores e empresas. Ao aprimorarmos a arquitetura, a qualidade dos dados e o raciocínio de contexto extenso, estamos criando ferramentas que abrem novas possibilidades na educação, saúde, governança, empresas e muito mais, tudo em árabe. Este modelo representa um passo importante em nossa missão de fornecer IA de classe mundial que atendaàregião e contribua para o progresso global.”

Resultados de referência

Na tabela de classificação OALL - que avalia modelos em uma ampla gama de tarefas de compreensão e raciocínio em árabe - o Falcon-H1 Arabic demonstra uma clara liderança de desempenho:

O modelo 3B obteve uma pontuação média de 61,87%, 10 pontosàfrente dos principais concorrentes 4B, como o Phi-4 Mini da Microsoft.

O modelo 7B obteve uma pontuação média de 71,47%, superando todos os modelos da classe ~10B, incluindo o Fanar-1-9B do Qatar e o modelo HUMAIN ALLaM 7B da Arábia Saudita.

O modelo 34B alcançou 75,36%, superando até mesmo sistemas com mais de 70 bilhões de parâmetros, incluindo o Qwen2.5 72B da China e o Llama-3.3 70B da META.

Além do OALL, os modelos Falcon-H1 Arabic também alcançam resultados excelentes em benchmarks mais específicos, incluindo: (i) 3LM, para raciocínio STEM, (ii) ArabCulture, para compreensão cultural e contextual, e (iii) AraDice (compreensão de dialetos).

Em conjunto, esses resultados representam um marco para a IA em árabe. O Falcon-H1 Arabic não só supera modelos várias vezes maiores, tanto em benchmarks gerais quanto especializados, como também demonstra um nível de profundidade linguística, capacidade de raciocínio e eficiência que estabelece um novo padrão para a área. Isso consolida o Falcon-H1 Arabic como o modelo de linguagem árabe mais capaz e versátil desenvolvido até o momento.

O Dr. Hakim Hacid, pesquisador chefe do Centro de Inteligência Artificial e Pesquisa Digital (AIDRC) do TIIdisse: “Este modelo reflete nosso foco em construir IA para o árabe que não seja apenas mais avançada, mas genuinamente útil em contextos do mundo real. Ao aprimorar a eficiência, a profundidade da compreensão e a abrangência do idioma, estamos viabilizando sistemas de IA que podem apoiar melhor instituições, desenvolvedores e comunidades em toda a região.”

O modelo também amplia drasticamente o escopo do contexto, com janelas de até 256 mil tokens, permitindo que os modelos trabalhem com grandes volumes de informação em uma única interação. Na prática, isso significa que os usuários podem, por exemplo, analisar documentos jurídicos extensos, prontuários médicos, artigos acadêmicos ou bases de conhecimento corporativas sem perder o contexto ou a continuidade — uma capacidade que antes não era possível nessa escala.

Os modelos Falcon AI do TII têm alcançado o primeiro lugar em benchmarks regionais e globais desde 2023, com o Falcon-H1 Arabic liderando agora o ranking Open Arabic LLM em todos os tamanhos de modelo. Esses resultados demonstram a capacidade do TII de construir recursos de IA soberana que competem nos mais altos níveis globais, ao mesmo tempo que impulsionam a liderança de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes Unidos em pesquisa e inovação em IA para o idioma árabe.

Os novos modelos já estão disponíveis no playground através da interface pública do TII em: https://chat.falconllm.tii.ae.

Jinan Warrayat

jinan.warrayat@tii.ae