A Chemelex adiciona a plataforma de monitoramento SmartTrace da Electric Heat Trace Group Ltd. ao seu portfólio de sistemas de aquecimento por resistência elétrica

A Chemelex, líder global em soluções elétricas térmicas e de sensoriamento, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida da aquisição de praticamente todos os ativos e operações em andamento da Electric Heat Trace Group Ltd. (EHT Group), com sede em Ontário, Canadá. Essa iniciativa estratégica marca um início promissor para o novo ano e reforça o compromisso da Chemelex em fornecer soluções mais inteligentes e baseadas em dados para sistemas de aquecimento por resistência em ambientes industriais.

O EHT Group é um inovador reconhecido em gerenciamento de sistemas de aquecimento por resistência, oferecendo software avançado, soluções de controladores integrados, módulos de comunicação sem fio e serviços de campo abrangentes. Sua plataforma principal, SmartTrace, é uma solução robusta disponível tanto em nuvem quanto em instalações locais, que permite manutenção preditiva, minimiza o tempo de inatividade e fornece monitoramento remoto seguro, ajudando os clientes a alcançar maior confiabilidade e eficiência operacional.

Essa iniciativa ajudará a Chemelex a oferecer maior eficiência operacional aos nossos clientes por meio dos seguintes mecanismos:

Capacidades digitais aprimoradas: O SmartTrace fortalece o portfólio de software da Chemelex e complementa seus controladores Raychem Elexant de última geração e o software Supervisor. A plataforma também permite a integração com sistemas alternativos de controle de aquecimento por traçagem.

Maior valor para o cliente: A combinação da experiência do EHT Group com o alcance global da Chemelex proporciona maior tempo de atividade e insights acionáveis ??para clientes globais.

Manutenção personalizada: Por meio da integração com os Serviços de Ciclo de Vida da Tracer, os clientes podem otimizar a manutenção e as operações de seus sistemas de aquecimento por traçagem instalados.

Com a transação agora concluída, os funcionários do EHT Group se juntaram oficialmenteàequipe da Chemelex Projects & Services, trazendo para a organização sua paixão por inovação e profundo conhecimento do setor.

“Esta aquisição representa um passo ousado para a Chemelex e define o tom para um ano promissor. Juntos, ofereceremos soluções mais inteligentes e maior valor aos nossos clientes.”

— Martin Lee, vice-presidente de Projetos e Serviços da Chemelex

Para mais informações, acesse http://www.chemelex.com.

Sobre a Chemelex

A Chemelex é líder global em soluções elétricas, térmicas e de sensoriamento, protegendo processos, locais e pessoas críticos em todo o mundo. Com mais de 50 anos de inovação e um compromisso com a excelência, desenvolvemos soluções que garantem segurança, confiabilidade e eficiência em diversos ambientes – de plantas industriais e centros de dados a residências.

A Chemelex é uma empresa da Brookfield. As marcas de confiança da Chemelex incluem Raychem, Tracer, Pyrotenax e Nuheat, que permitem ao mundo avançar com segurança.

Contato Mídia

Randeep Dosanjh

Gerente de Marketing, Soluções de Software, Controle e Monitoramento

Chemelex

+1 778-554-9276

randeep.dosanjh@chemelex.com