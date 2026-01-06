Multinacional alemã lança Programa de Estágio 2026

A Beiersdorf, Casa de NIVEA e Eucerin no Brasil lança o Programa de Estágio 2026, com vagas em diversas áreas da companhia. As oportunidades serão distribuídas entre áreas como Vendas, Marketing e E-Commerce, sem restrição quanto aos cursos desejados, já que essas frentes são compostas por equipes multidisciplinares.

Em um ambiente colaborativo, pautado por diversidade, equidade e inclusão, a empresa apoia talentos em início de carreira com aprendizado contínuo, experiência e autonomia. As vagas para o programa 2026 são destinadas a estudantes do ensino superior que estejam cursando a partir do terceiro semestre da graduação, com duração de pelo menos 12 meses, a depender dos convênios estabelecidos com as universidades. Com jornada diária de seis horas, as pessoas estagiárias selecionadas terão a oportunidade de assumir novos desafios, receber mentoria especializada e participar de projetos estratégicos dentro de suas áreas.

O pacote de benefícios inclui bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, vale-refeição, auxílio academia, seguro de vida, desconto na compra de produtos e suporte psicológico. Também oferecido day off de aniversário e uma agenda dedicada à saúde mental e bem-estar, com iniciativas como Corrida, VIK e LYRA. Os talentos ainda contam com licença parental estendida, sendo seis meses para a primeira pessoa cuidadora e 40 dias para a segunda, além de uma plataforma interativa para prática e aprendizado de idiomas e cursos de formação, como MBA, pós-graduação, entre outros.

As inscrições podem ser feitas no site do Vagas.com, até janeiro de 2026. O processo seletivo do programa terá início em fevereiro e seguirá as etapas de triagem de perfis, entrevista online, dinâmica de grupo e entrevista com a liderança da área de atuação das pessoas candidatas.

Compromisso com a formação de talentos

Para Ana Bógus, presidente da Beiersdorf Brasil, investir em novos profissionais é uma forma de expandir o propósito que orienta o grupo: “O cuidado é a base de tudo o que fazemos, desde nossos produtos até a forma como desenvolvemos pessoas. Nossa proposta com o Programa de Estágio 2026 é abrir caminhos, incentivar o protagonismo e construir, junto com as futuras pessoas colaboradoras, um futuro mais humano, diverso e colaborativo”.

Ao integrarem a equipe, as pessoas estagiárias terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades e ampliar seus conhecimentos. Com mais de 140 anos de atuação, a empresa desenvolve ações em diferentes comunidades e mantém práticas voltadas à diversidade no ambiente de trabalho, além de incentivar a participação voluntária de colaboradores em iniciativas e grupos relacionados à transformação cultural da Beiersdorf Brasil.

A Beiersdorf conta com mais de 20 mil funcionários em operação global, atua com base em valores institucionais e no propósito denominado #CareBeyondSkin. Sua estratégia de negócios, denominada C.A.R.E.+, orienta um programa de investimentos de longo prazo voltado ao crescimento e à competitividade. A iniciativa está alinhada à agenda de sustentabilidade da companhia, com foco em impactos relacionados a consumidores, sociedade e meio ambiente. As inscrições podem ser feitas no site do Vagas.com, até o dia 21 janeiro de 2026.