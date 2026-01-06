Energia solar aumenta geração de empregos no Brasil

A energia solar segue em crescente expansão como matriz energética no Brasil. Segundo dados da revista Mundo Elétrico, até 2030 a energia solar pode representar 33% da matriz energética do país. O avanço da tecnologia, a queda nos custos de instalação e a ampliação do acesso a crédito impulsionam a decisão de adquirir a energia solar em seus diversos aspectos: residenciais, empresariais, industriais e rurais.

Desde o início da década, já foram criados mais de 1 milhão de empregos diretos. A estimativa é de que, em mais quatro anos, 3,6 milhões de empregos são estimados. Em 2012, entre empregos diretos e indiretos, foram criados 1,4 milhão de postos de trabalho, assim, até 2030 a estimativa é de aumento de 157% na criação de postos de trabalho.

O portal de notícias Terra, em reportagem de 23 de novembro, citou a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), afirmando que, desde 2012, foram R$ 279,7 bilhões em novos investimentos, o que proporcionou R$ 87,3 bilhões em arrecadação de tributos. Ainda segundo a Absolar, 50 milhões de toneladas de CO? no Brasil, deixaram de ser emitidas na atmosfera. A PV Magazine aponta que 62,3 GW de capacidade foram instaladas. Todos esses números que corroboram com a perspectiva de aumento na criação de empregos.

Para Anderson Oliveira, CEO do Grupo EcoPower Energia Elétrica, a energia solar inspira o cuidado com o meio ambiente, e impacta a economia do país: “A energia solar vai de encontro a uma conscientização que é global: a sustentabilidade. Além dela, a economia que proporciona às famílias, às empresas, indústrias e propriedades rurais em suas contas de energia elétrica impulsiona a economia do país. O valor mensal economizado é investido em diversas áreas como viagens, ampliações das empresas, novas tecnologias etc”.

A EcoPower experiencia diariamente o crescimento apontado. Em dezembro, a empresa celebrou 85 mil projetos homologados. Segundo Anderson, a empresa se desenvolveu porque, desde seu início, jamais deixou de anteder aos clientes da mesma forma: “Tratando por nome, tratando da forma como a gente gostaria de ser tratado. Com o mesmo respeito e atenção que cada projeto precisa”.

No mercado de energia solar desde 2013, Anderson recorda que a EcoPower iniciou suas atividades apenas com ele e sua sócia, Náchila. Hoje, conta em sua sede, na cidade de Barretos (SP), com mais de 400 colaboradores internos. A empresa possui mais de 350 franqueados em todos os estados do Brasil e 200 veículos próprios.