Siemens e NVIDIA ampliam parceria para construir o sistema operacional de IA industrial

CES 2026 - A Siemens e a NVIDIA anunciaram hoje uma expansão significativa de sua parceria estratégica para levar a inteligência artificial ao mundo real. Juntas, as empresas pretendem desenvolver soluções de IA industriais e físicas que levarão a inovação impulsionada por IA a todos os setores e fluxos de trabalho industriais, além de acelerar as operações de ambas as empresas.

Para apoiar o desenvolvimento, a NVIDIA fornecerá infraestrutura de IA, bibliotecas de simulação, modelos, estruturas e projetos, enquanto a Siemens disponibilizará centenas de especialistas em IA industrial, além de hardware e software de ponta.

“Juntos, estamos construindo o sistema operacional de IA Industrial – redefinindo a forma como o mundo físico é projetado, construído e operado – para escalar a IA e gerar impacto no mundo real”, disse Roland Busch, presidente e CEO da Siemens AG. “Ao combinar a liderança da NVIDIA em computação acelerada e plataformas de IA com o hardware, software, IA industrial e dados líderes da Siemens, estamos capacitando os clientes a desenvolver produtos mais rapidamente com os gêmeos digitais mais abrangentes, adaptar a produção em tempo real e acelerar as tecnologias, desde chips até fábricas de IA.”

“A IA generativa e a computação acelerada deram início a uma nova revolução industrial, transformando gêmeos digitais de simulações passivas em inteligência ativa do mundo físico”, disse Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. “Nossa parceria com a Siemens une o software industrial líder mundialàplataforma de IA completa da NVIDIA para reduzir a lacuna entre ideias e realidade — capacitando as indústrias a simular sistemas complexos em software e, em seguida, automatizá-los e operá-los perfeitamente no mundo físico.”

Acelerando todo o ciclo de vida industrial

A Siemens e a NVIDIA trabalharão juntas para desenvolver soluções industriais aceleradas por IA em todo o ciclo de vida dos produtos e da produção, possibilitando inovação mais rápida, otimização contínua e uma manufatura mais resiliente e sustentável. As empresas têm como objetivo construir as primeiras fábricas totalmente automatizadas e adaptativas do mundo, começando em 2026 com a fábrica da Siemens Electronics em Erlangen, Alemanha, como o primeiro projeto.

Utilizando um "Cérebro de IA" – alimentado por automação definida por software e software de operações industriais, combinado com as bibliotecas NVIDIA Omniverse e a infraestrutura de IA da NVIDIA – as fábricas podem analisar continuamente seus gêmeos digitais, testar melhorias virtualmente e transformar insights validados em mudanças operacionais no chão de fábrica.

Isso resulta em uma tomada de decisão mais rápida e confiável, desde o projeto até a implementação, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo de comissionamento e os riscos. As empresas pretendem expandir essas capacidades para setores-chave, e diversos clientes já estão avaliando algumas delas, incluindo Foxconn, HD Hyundai, KION Group e PepsiCo.

Com a expansão da parceria, a Siemens completará a aceleração por GPU em todo o seu portfólio de simulação e ampliará o suporte para as bibliotecas NVIDIA CUDA-X e modelos de física de IA, permitindo que os clientes executem simulações maiores e mais precisas com maior rapidez. Com base nisso, as empresas avançarão em direçãoàsimulação generativa usando o NVIDIA PhysicsNeMo e modelos abertos para fornecer gêmeos digitais autônomos que oferecem projeto de engenharia em tempo real e otimização autônoma.

Avançando a automação de projeto eletrônico para computação acelerada

Ao aplicar a lógica operacional de IA industrial a semicondutores e fábricas de IA, a Siemens e a NVIDIA acelerarão os motores da revolução da IA. Começando pelo projeto de semicondutores e aproveitando o amplo uso das ferramentas da Siemens pela NVIDIA, a Siemens integrará as bibliotecas NVIDIA CUDA-X, o PhysicsNeMo e a aceleração por GPU em todo o seu portfólio de EDA, com foco em verificação, layout e otimização de processos – visando ganhos de velocidade de 2 a 10 vezes em fluxos de trabalho essenciais.

A parceria também adicionará recursos assistidos por IA, como orientação de layout, suporteàdepuração e otimização de circuitos, para impulsionar a produtividade da engenharia, atendendo simultaneamente aos rigorosos requisitos de fabricação. Juntas, essas capacidades aprimorarão os mecanismos nativos de IA para projeto, verificação, fabricação e abordagens de gêmeos digitais, visando reduzir os ciclos de projeto, melhorar o rendimento e fornecer resultados mais confiáveis.

Projetando a próxima geração de fábricas de IA

A Siemens e a NVIDIA também desenvolverão em conjunto um modelo replicável para fábricas de IA de próxima geração, acelerando a revolução da IA ??industrial e fornecendo a base de alto desempenho para seus portfólios industriais acelerados por IA.

Este projeto equilibrará as demandas de computação de alta densidade da próxima geração em termos de energia, refrigeração e automação, garantindo que as tecnologias estejam bem posicionadas tanto para velocidade quanto para eficiência – otimizando todo o ciclo de vida, do planejamento e projetoàimplantação e operação.

O esforço conjunto integra o roteiro da plataforma de IA da NVIDIA, a experiência em infraestrutura de IA, o ecossistema de parceiros e o poder acelerado da simulação baseada na biblioteca NVIDIA Omniverse com os pontos fortes da Siemens em infraestrutura de energia, eletrificação, integração de redes, automação e gêmeos digitais. Juntas, as empresas visam acelerar a implementação, aumentar a eficiência energética e melhorar a resiliência da infraestrutura de IA em escala industrial em todo o mundo.

Otimizando as operações por meio da inovação compartilhada

A Siemens e a NVIDIA têm como objetivo acelerar as operações e o portfólio uma da outra, implementando tecnologias em seus próprios sistemas antes de escalá-las para outros setores. A NVIDIA avaliará as ofertas da Siemens para simplificar e otimizar suas próprias operações e ofertas, e a Siemens avaliará suas próprias cargas de trabalho e colaborará com a NVIDIA para acelerá-las e integrar IA ao portfólio de clientes da Siemens. Ao acelerarem mutuamente e aprimorarem seus próprios sistemas, a Siemens e a NVIDIA estão criando provas concretas de valor e escalabilidade para os clientes.

Este comunicado de imprensa está disponível em https://sie.ag/284PWf

Mais informações e detalhes sobre a parceria entre a Siemens e a NVIDIA: https://sie.ag/7KbWbz

Mais informações sobre a NVIDIA:

Sobre a NVIDIA

A NVIDIA (NASDAQ: NVDA) é líder mundial em IA e computação acelerada.

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa líder em tecnologia focada nos setores industrial, de infraestrutura, mobilidade e saúde. O propósito da empresa é criar tecnologia para transformar o dia a dia de todos. Combinando os mundos real e digital, a Siemens capacita seus clientes a acelerarem suas transformações digitais e de sustentabilidade, tornando as fábricas mais eficientes, as cidades mais habitáveis ??e o transporte mais sustentável. Líder em IA industrial, a Siemens utiliza seu profundo conhecimento do setor para aplicar IA – incluindo IA generativa – a aplicações do mundo real, tornando a IA acessível e impactante para clientes em diversos setores. A Siemens também detém participação majoritária na Siemens Healthineers, empresa de capital aberto e líder global em tecnologia médica, pioneira em avanços na área da saúde. Para todos. Em todos os lugares. De forma sustentável.

No exercício fiscal de 2025, encerrado em 30 de setembro de 2025, o Grupo Siemens gerou receita de €78,9 bilhões e lucro líquido de €10,4 bilhões. Em 30 de setembro de 2025, a empresa empregava cerca de 318.000 pessoas em todo o mundo, com base nas operações continuadas. Mais informações disponíveis na internet em https://www.siemens.com/.

