Alianzo anuncia Breno Riether como CGO e reforça crescimento

A Alianzo, ecossistema de soluções empresariais, anuncia a chegada de Breno Riether como Chief Growth Officer (CGO). O movimento reforça a estratégia de crescimento da companhia, que entra em um novo ciclo de expansão estruturada e integrada.

Com mais de 20 anos de experiência no segmento de tecnologia, Breno atuou por dez anos como Chief Growth Officer da Sankhya e possui passagens por empresas como Totvs, SAP e Skyone. Ao longo de sua trajetória, esteve à frente de projetos de crescimento em escala, expansão de mercado e construção de modelos de receita recorrente.

Na Alianzo, Breno será responsável pela estruturação das estratégias de expansão, posicionamento de mercado e desenvolvimento de novas frentes de receita. Também liderará as áreas de marketing, comercial e sucesso do cliente, com foco em crescimento previsível, escala e decisões orientadas por dados.

“A Alianzo construiu um ecossistema sólido, com soluções que apoiam decisões mais inteligentes e sustentáveis para seus clientes. Meu papel será acelerar essa proposta de valor, estruturando uma estratégia de crescimento consistente e alinhada à visão de longo prazo da companhia”, afirma Breno Riether.

Segundo Fábio Almeida, sócio fundador da Alianzo, a chegada do novo CGO fortalece a capacidade de execução da empresa:

“Temos um plano claro de crescimento, que combina expansão orgânica, consolidação de mercado e aquisições estratégicas. A experiência do Breno contribui diretamente para sustentar esse movimento e preparar a Alianzo para os próximos anos.”

A Alianzo atua como um ecossistema de soluções empresariais, com portfólio que inclui auditoria independente, BPO contábil, consultoria em gestão, planejamento tributário, estruturação societária, M&A (fusões e aquisições) e serviços financeiros avançados. Atualmente, atende mais de mil empresas, está presente em 23 estados brasileiros e possui atuação internacional.