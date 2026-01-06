Janeiro Branco convida a cuidar da saúde mental

A campanha Janeiro Branco 2026 tem como tema ‘Paz, Equilíbrio e Saúde Mental’. Criada em 2014, a campanha foi reconhecida oficialmente no Brasil como Lei Federal em 2023 e, neste ano, convida as pessoas a respirarem e repensarem suas relações com o tempo, as emoções e a vida. O mês de janeiro foi escolhido porque marca o início de um novo ciclo para a maioria da população mundial. A campanha utiliza o período como uma oportunidade para inspirar as pessoas a repensarem suas vidas, identificarem metas pessoais e cuidarem de aspectos emocionais.

Dados do Ministério Público do Trabalho e do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) indicam que, no último ano, os transtornos mentais chegaram a uma situação preocupante no Brasil. Os afastamentos por problemas de saúde mental aumentaram 134%, o país lidera em número de pessoas com transtorno de ansiedade e está entre os primeiros em depressão no mundo. Com isso, há um alerta para que se busque novas alternativas para prevenção de transtornos relacionados à saúde mental.

“Recentes pesquisas realizadas nas áreas da neurociência e do sistema gastrointestinal têm evidenciado a importância do eixo microbiota-intestino-cérebro não só em comportamentos relacionados a alguns transtornos mentais, como estresse, depressão e ansiedade, como também na produção de neurotransmissores como a serotonina”, sinaliza a engenheira de alimentos e gerente de Ciências & Pesquisas da Yakult do Brasil, Helena Sanae Kajikawa.

Nas últimas décadas, os cientistas têm feito importantes descobertas sobre essa via de comunicação bidirecional que permite que o sistema nervoso central (SNC) exerça influência sobre a função gastrointestinal em resposta ao estresse. Enquanto isso, a microbiota intestinal regula o SNC através de vias imunes, neuroendócrinas e vagais. Diante das evidências, os cientistas sugerem que a ingestão de determinados probióticos pode oferecer potenciais efeitos benéficos nas respostas psicológicas através da interação eixo microbiota-intestino-cérebro.

De acordo com os autores do estudo ‘Probiotic Lactobacillus casei strain Shirota relieves stress-associated symptoms by modulating the gut–brain interaction in human and animal models’, essa interação é mais evidente sob condições de estresse. Isso ocorre porque o estresse psicológico percebido pelo cérebro pode modular a composição da microbiota intestinal e várias funções do intestino por meio do sistema nervoso simpático e parassimpático.

“A microbiota intestinal também pode afetar a suscetibilidade ao estresse e os sintomas induzidos pelo estresse por meio de mecanismos de sinalização neural, endócrina e imunológica”, reforça a engenheira. O estudo, composto de três ensaios duplo-cegos e controlados por placebo, foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto Central Yakult com estudantes de Medicina saudáveis sob condições de estresse acadêmico para examinar os efeitos do LcS nas respostas ao estresse psicológico e fisiológico.

Parkinson e Alzheimer

No artigo ‘Microbiota-brain interaction: The role of gut-derived proteins in addressing various neurological disorders including Parkinson’s (PD) and Alzheimer’s diseases (AD)’, cientistas indianos afirmam que metabólitos como os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), neurotransmissores e neuromoduladores da microbiota intestinal influenciam o comportamento e a função cerebral. A revisão se concentrou no estudo relacionado a bactérias intestinais, incluindo Bifidobacterium infantis e Lactobacillus, que produzem vários metabólitos no intestino, incluindo ácidos biliares, AGCC, histamina e outros para se comunicar com o cérebro ou o sistema nervoso central.

Segundo os autores, a disbiose (desequilíbrio) intestinal pode levar a condições neurológicas como ansiedade, depressão, doença de Parkinson e doença de Alzheimer. “As bactérias intestinais também produzem neurotransmissores que regulam a liberação do hormônio do crescimento por meio de interações com o sistema nervoso central e o sistema endócrino”, reforçam. Por esse motivo, os cientistas acreditam que investigar probióticos, prebióticos e mudanças na dieta pode abrir novos caminhos para o tratamento de problemas mentais.

Fadiga crônica

Em um estudo piloto desenvolvido no Canadá, 39 pacientes com síndrome da fadiga crônica (SFC) foram convidados a ingerir uma bebida com Lactobacillus casei Shirota (LcS) – cepa exclusiva da Yakult – ou um placebo diariamente, por dois meses. A SFC é uma doença complexa e debilitante que causa cansaço extremo, não aliviado pelo repouso e que piora com esforço físico ou mental. “Com isso, afeta a capacidade de realizar tarefas diárias e leva a sintomas como falta de concentração, sono não reparador, dores musculares e articulares e dor de cabeça”, explica a gerente de Ciências & Pesquisas da Yakult.

Os participantes do estudo forneceram amostras de fezes e completaram os Inventários de Depressão de Beck e Ansiedade de Beck antes e depois da intervenção com o Lactobacillus casei Shirota (LcS). “Ao final da intervenção, os cientistas perceberam que houve uma diminuição significativa nos sintomas de ansiedade entre aqueles que tomaram o probiótico, se comparados aos indivíduos controle”, relata a engenheira. Para os pesquisadores, esses resultados dão suporte à presença de uma interface intestino-cérebro que pode ser mediada por microrganismos que residem ou passam pelo trato intestinal.

Segundo a gerente de Ciências & Pesquisas da Yakult do Brasil, os resultados dos estudos científicos têm mostrado que a utilização de determinados tipos de probióticos pode oferecer efeitos benéficos nas respostas psicológicas. “Diante das evidências, o melhor a fazer é cuidar do trato gastrointestinal para ter uma melhor saúde mental. E isso pode ser feito com hábitos de vida saudáveis, boa alimentação e a ingestão regular de probióticos cientificamente comprovados e aprovados por órgãos regulatórios”, acentua.

Sobre a Yakult

