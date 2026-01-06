Mercado corporativo do Grande ABC projeta expansão em 2026

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O mercado corporativo da região do Grande ABC se prepara para um 2026 marcado por expansão e reorganização. A expectativa é de que empresas e investidores intensifiquem a busca por espaços modernos, eficientes e bem localizados, em um movimento que reflete tanto a retomada econômica quanto mudanças estruturais nos modelos de operação.



Dados recentes reforçam esse cenário. Um levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) aponta que o mercado imobiliário brasileiro registrou crescimento expressivo em 2024, com aumento de 20,9% nas vendas e 18,6% nos lançamentos em relação ao ano anterior.



Esse desempenho indica que, mesmo diante de desafios como juros elevados, há uma tendência de expansão sustentada no setor. Em paralelo, um estudo da Glassdoor sobre o futuro do trabalho aponta que 2026 será um ano de reposicionamento corporativo, com maior valorização de ambientes profissionais e benefícios estruturais que atraiam talentos.



No Grande ABC, região marcada por forte presença industrial e corporativa, empreendimentos como o Hub&Line Corporate buscam se posicionar de forma estratégica diante desse cenário. Para Luiz Carlos Marques, CEO da empresa, o próximo ano exigirá que os projetos estejam organizados, atualizados e competitivos.



“Isso significa aprimorar constantemente a experiência do usuário, com infraestrutura moderna e serviços que facilitem a operação das empresas, fortalecer o posicionamento comercial, destacando diferenciais como localização estratégica, facilidade de acesso e qualidade construtiva, além de criar oportunidades de aproximação com o mercado por meio de visitas técnicas, eventos e relacionamento com empresas que buscam crescimento”, avalia o executivo.



Luiz Carlos Marques ressalta que a preparação para 2026 exige antecipar a demanda, elevar o padrão e estar pronto para absorver o movimento de expansão previsto para o setor. “Nosso foco será consolidar o empreendimento como referência corporativa na região, ampliando a presença no mercado e fortalecendo nossa base de investidores e clientes”, afirma.



Entre as medidas previstas estão o esforço para acelerar as vendas das unidades no Hub&Line Corporate, a expansão de parcerias comerciais e a intensificação de campanhas de marketing que deem maior visibilidade ao empreendimento.



O CEO destaca, ainda, que o próximo ano deve marcar um ciclo de expansão estratégica e reposicionamento regional. “O mercado corporativo já mostra sinais claros de crescimento e retomada, com empresas buscando espaços mais eficientes, modernos e bem localizados”.



“Há uma demanda reprimida por escritórios que ofereçam solidez e estrutura. Investidores voltaram a olhar para o segmento corporativo como porto seguro e o cenário econômico aponta para um ciclo de reorganização e reposicionamento regional”, avalia.



Esse movimento acompanha tendências globais. O relatório da Glassdoor aponta que empresas estão revisando seus modelos de operação e que há uma crescente valorização de ambientes corporativos profissionais. Além disso, o executivo projeta que 2026 será um ano de expansão estratégica, o que reforça a necessidade de espaços preparados para absorver essa demanda.



No Grande ABC, a expectativa é que empreendimentos bem posicionados consigam capturar uma fatia maior do mercado, aproveitando o momento de reorganização. A Hub&Line Corporate aposta em infraestrutura e localização estratégica como funcionalidades para atender às novas exigências. “Acredito que 2026 será um ano para crescer, fortalecer a marca e capturar as melhores oportunidades do movimento corporativo que está por vir”, conclui o CEO.



