Perfumes ganham espaço entre os presentes de Natal

Segundo o levantamento Intenção de Compras para o Natal 2025, conduzido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), cerca de 76% dos brasileiros planejam adquirir presentes neste Natal, o que corresponde a aproximadamente 124,3 milhões de consumidores.



No ranking dos itens mais desejados, as roupas lideram a preferência, mencionadas por 52% dos entrevistados, seguidas por perfumes e cosméticos (36%), calçados (30%), brinquedos (30%) e acessórios (22%).



No segmento de perfumaria, Paula Castilho, diretora de marketing do e-commerce de perfumes Gold Glow, aponta que três grandes movimentos devem orientar a escolha de presentes no Natal de 2025. O primeiro deles são os chamados gourmands modernos, que continuam em alta e exploram notas como baunilha, fava tonka, café e caramelo, além de acordes inspirados em sobremesas.

“Mais equilibradas e refinadas, essas criações deixam de lado a doçura excessiva e apostam em composições mais elegantes e maduras”, explica.

Outro destaque são os perfumes orientais e amadeirados intensos, que reúnem ingredientes como oud, âmbar, resinas, especiarias e madeiras quentes. De acordo com a especialista, essas fragrâncias seguem entre as principais tendências por sua forte associação com sofisticação, personalidade e uma experiência olfativa marcante e luxuosa.

Fechando esse trio de tendências, os cítricos aparecem reinventados, combinados a notas de gengibre, chá, ervas aromáticas e madeiras leves, o que confere maior complexidade e durabilidade às fragrâncias. Já os florais ganham leituras contemporâneas, com acordes solares, cremosos ou frutados discretos, além de musks suaves que trazem elegância e leveza às composições.

“Essas fragrâncias são ideais para quem prefere aromas discretos e versáteis, especialmente pessoas que vivem em regiões de clima quente ou têm uma rotina intensa. Também se destacam como escolhas seguras para presentes corporativos ou situações em que não há tanta intimidade com o presenteado”, destaca Paula.

A força da perfumaria de inspiração árabe no Brasil

De acordo com a especialista, a perfumaria de inspiração árabe tem encontrado receptividade positiva no mercado brasileiro, impulsionada pela preferência do consumidor por fragrâncias com maior projeção, intensidade e fixação. Essas características, marcantes dessa estética, resultam em perfumes envolventes, profundos e de forte presença olfativa.

“Há uma curiosidade crescente por notas como oud, âmbar, açafrão e especiarias quentes, que antes estavam restritas a marcas de nicho e hoje já aparecem em linhas nacionais e internacionais de maior alcance. Esse estilo se conecta ao desejo do público por fragrâncias que transmitem elegância, força e uma assinatura única”, detalha.

Perfumes unissex ganham espaço entre os mais jovens

Entre consumidores mais jovens e aqueles que buscam fragrâncias menos tradicionais, os perfumes unissex surgem como uma opção cada vez mais relevante de presente, de acordo com a análise da Gold Glow. Com proposta moderna, minimalista e versátil, essas criações transitam por acordes amadeirados, aromáticos, cítricos sofisticados e florais mais secos, agradando de forma neutra e elegante.

“Para o Natal de 2025, os perfumes unissex se destacam quando não se conhece com precisão o gosto da pessoa, quando o presenteado tem um estilo contemporâneo ou aprecia fragrâncias fora do convencional, além de serem ideais para quem deseja oferecer um item que possa ser compartilhado entre casais, amigos ou familiares”, analisa Paula.

Quando a intenção é sair do óbvio

Para quem deseja fugir das escolhas mais previsíveis, a diretora de marketing da Gold Glow recomenda explorar marcas e casas de perfumaria que valorizam identidade autoral, composições ousadas e matérias-primas diferenciadas.



Entre elas, destacam-se marcas de nicho com forte construção artística e olfativa, perfumes de inspiração árabe, conhecidos pela profundidade e assinatura marcante, além de casas que investem em sustentabilidade, refis e ingredientes rastreáveis — atributos cada vez mais valorizados por consumidores que buscam propósito aliado ao luxo.

“Esse tipo de presente demonstra cuidado e intenção, justamente por fugir do circuito comercial mais óbvio”, ressalta.

Como escolher o perfume ideal para presentear?

Para consumidores que buscam um presente mais sofisticado, Paula explica que as famílias olfativas oriental, amadeirada e gourmand são as que melhor expressam luxo e personalidade. As fragrâncias orientais se destacam pela profundidade e pelo calor de notas como resinas, especiarias, baunilha e madeiras escuras, sendo ideais para quem gosta de marcar presença.

Já os amadeirados estruturados transmitem uma elegância discreta, clássica e atemporal. Os gourmands sofisticados aparecem em versões mais equilibradas e maduras, combinando notas doces a madeiras, especiarias e florais, resultando em perfumes sensoriais e modernos, muito apreciados pelo público jovem-adulto.

A escolha de um perfume para presentear no Natal de 2025, segundo a especialista da Gold Glow, deve levar em conta o estilo de vida do presenteado e o contexto de uso. Perfumes mais intensos tendem a funcionar melhor em eventos noturnos, enquanto cítricos elaborados e florais modernos são mais indicados para o dia a dia e para o clima quente brasileiro.

Além disso, é fundamental considerar a personalidade olfativa da pessoa — se ela prefere fragrâncias doces, discretas, marcantes ou frescas — e equilibrar essa informação com a versatilidade do perfume escolhido.

“As fragrâncias criam memórias. Um perfume escolhido com atenção, alinhado ao estilo e às emoções de quem o recebe, transforma o presente em uma experiência muito mais significativa do que apenas um objeto”, conclui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para conhecer fragrâncias de todos os estilos, basta acessar: https://goldglow.com.br/