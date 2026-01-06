EuTalks lança nova plataforma de aprendizado executivo

Em um cenário corporativo marcado por sobrecarga de conteúdo, fadiga digital e queda de engajamento em podcasts tradicionais, surge uma proposta para transformar a produção de conteúdo para líderes no Brasil. A plataforma EuTalks, criada pelo estrategista Alan Oliveira, fundador da consultoria EuAlan e especialista em inovação corporativa. Trata-se de um formato de aprendizagem baseado em vídeos interativos que simulam dilemas reais de gestão.

Segundo estudo global do IMD (2024), o Brasil ocupa a 67ª posição (última) em educação gerencial. Para Oliveira, o dado é um “alerta vermelho” que exige repensar os modelos tradicionais de capacitação. “O mercado está saturado de podcasts corporativos e cursos gravados que não conseguem reter a atenção ou gerar impacto real. O EuTalks chega para virar a chave com uma experiência imersiva, objetiva e, sobretudo, prática”, diz ele.

Decisões em tempo real moldam o aprendizado

Ao contrário dos podcasts lineares ou das videoaulas passivas, cada episódio do EuTalks funciona como um simulador de gestão. O executivo acompanha uma narrativa dramatizada e, em momentos-chave, precisa tomar decisões que alteram o rumo da história. Cada escolha leva a consequências distintas, inclusive finais múltiplos.

O formato foi estruturado em três atos integrados, inspirados na retórica clássica de Aristóteles e ancorados em pesquisas de neurociência:

Pathos: storytelling envolvente para ativar emoção e gerar retenção de longo prazo.

storytelling envolvente para ativar emoção e gerar retenção de longo prazo. Logos: conceitos de gestão e frameworks estratégicos incorporados organicamente ao enredo.

conceitos de gestão e frameworks estratégicos incorporados organicamente ao enredo. Ethos: reflexão sobre as decisões tomadas, com exemplos concretos e análises comparativas.



“É emoção para engajar, conteúdo sólido para ensinar e exemplos para consolidar. O líder aprende errando sem medo, em um ambiente seguro e dinâmico”, explica Oliveira.

Era da atenção fragmentada

O comportamento digital moldado por TikTok, Reels e Shorts transformou a forma como as pessoas consomem informação. Clipes curtos, estímulos intensos e recompensas instantâneas tornaram conteúdos longos menos atraentes. Entretanto, esse excesso também gerou fadiga digital: levantamento da Twilio (2022) aponta que 47% da Gen Z no mundo já se declara exausta.

Ao mesmo tempo, dados recentes da Socialinsider mostram queda de 28% no engajamento do Instagram entre 2023 e 2024, indicando saturação de conteúdos superficiais.

"O EuTalks se posiciona exatamente nesse 'meio do caminho': oferece profundidade com ritmo, contexto com interatividade, aprendizado com entretenimento. A tomada de decisão ao longo da narrativa aciona 'recompensas cognitivas' que mantêm o usuário engajado sem recorrer aos truques de dopamina das redes sociais, destaca Oliveira.

O criador da plataforma ainda acrescenta que "empresas em todo o mundo já migram para treinamentos baseados em simulações. No Brasil, o EuTalks desponta como um dos primeiros projetos a aplicar esse conceito às soft skills e à gestão estratégica. Trazemos uma trajetória multidisciplinar que combina neurociência, storytelling e consultoria em estratégia, pilares que sustentam o design do produto."

A plataforma foi criada pelo desenvolvedor Vinícius Garcia, um Senior Software Engineer com uma trajetória em desenvolvimento de programas de alto impacto e pensamento filosófico crítico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com estreia prevista para o primeiro semestre de 2026, o EuTalks será inicialmente disponibilizado para um grupo selecionado de empresas e, em seguida, aberto ao mercado.