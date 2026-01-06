Nervosismo ainda é o principal desafio em entrevistas

A ansiedade antes de uma entrevista de emprego é uma experiência comum para muitos profissionais. Quando excessiva, pode dificultar a demonstração do verdadeiro potencial, mesmo entre candidatos bem qualificados. De acordo com um levantamento do Núcleo Brasileiro de Estágios, quase 30% dos candidatos consideram o nervosismo o maior desafio durante um processo seletivo.

Com preparação e estratégias adequadas, essa tensão pode ser transformada em confiança e melhor desempenho. Segundo Polyana Macedo, gerente executiva de RPO do ManpowerGroup Brasil, consultoria global de soluções em RH, algumas práticas ajudam os candidatos a lidarem melhor com esse momento decisivo.

Escolha de vagas alinhadas ao perfil profissional

Um dos primeiros passos para reduzir a ansiedade está na busca por oportunidades compatíveis com o perfil profissional. Quando a vaga está alinhada às habilidades, experiências e interesses do candidato, a segurança tende a aumentar durante a entrevista, facilitando a condução da conversa e a apresentação das qualificações. Essa compatibilidade contribui para um diálogo mais natural e fluido.

“Quando o candidato reconhece suas próprias competências e busca posições que fazem sentido para sua trajetória, o processo se torna menos intimidante e vira um diálogo mais leve”, destaca Polyana.

Pesquisa aprofundada sobre a empresa

O conhecimento prévio sobre a organização demonstra interesse genuíno e contribui para respostas mais consistentes. Estudar a cultura da empresa, seus valores, produtos, serviços e notícias recentes fortalece a argumentação durante a entrevista e permite uma participação mais qualificada na conversa.

Preparação das respostas sem mecanização

Algumas perguntas são recorrentes em processos seletivos, como apresentações profissionais ou reflexões sobre pontos fortes e aspectos a desenvolver. A prática prévia ajuda a organizar o raciocínio e reduzir a insegurança, desde que as respostas não se tornem engessadas ou artificiais.

Chegada antecipada e controle da respiração

A antecedência, tanto em entrevistas presenciais quanto online, contribui para a redução do nervosismo. Esse tempo permite maior familiarização com o ambiente, revisão mental de pontos importantes e aplicação de técnicas simples de respiração, que ajudam a recuperar a tranquilidade momentos antes da conversa.

Entrevista como diálogo profissional

A forma como a entrevista é encarada também influencia o nível de ansiedade. Quando compreendida como uma conversa profissional — e não como um teste —, a interação tende a ser mais equilibrada. Nesse contexto, o candidato também avalia se a empresa atende às suas expectativas, favorecendo uma postura mais confiante.

“Dominar o nervosismo em entrevistas não significa eliminá-lo completamente, mas aprender a gerenciá-lo para que não comprometa a comunicação. Com preparação, autoconhecimento e uma abordagem estratégica, é possível se apresentar de forma mais segura e aumentar as chances de sucesso no processo seletivo”, conclui a especialista.