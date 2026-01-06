Keep Charged lança versão 2.0 do modelo de franquias

A Keep Charged, rede de franquias voltada à publicidade em displays com carregadores de celular instalados em estabelecimentos gastronômicos, anunciou a chegada da versão 2.0 do seu modelo de operação. A nova fase envolve a ampliação dos serviços oferecidos a franqueados e anunciantes, com integração entre mídia física, presença digital e ferramentas de gestão, em um cenário de mudanças no mercado de publicidade digital.

Fundada em Curitiba, a empresa iniciou suas operações em 2019 e, ao longo dos últimos anos, estruturou uma rede de franqueados distribuída em diferentes estados brasileiros. O modelo consiste na instalação de displays de mesa com carregadores de celular em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, permitindo a veiculação de anúncios de empresas locais e regionais diretamente no ambiente de consumo.

A atualização do modelo ocorre em um contexto de elevação dos custos da publicidade online. Recentemente, a Meta informou que passará a repassar impostos diretamente aos anunciantes no Brasil, o que tende a impactar o valor final das campanhas digitais. Com isso, o custo por lead em plataformas de anúncios tende a aumentar, levando empresas a buscar alternativas de mídia que não dependam exclusivamente de leilões digitais e cobrança por clique.

Com a versão 2.0, a Keep Charged passa a oferecer, além da publicidade nos displays, serviços complementares como diagnóstico de marca, assessoria de imprensa, sistema de gestão com integração por QR Code e suporte por inteligência artificial. O sistema de gestão por QR Code transforma cada mesa em um ponto de autoatendimento, permitindo acesso a cardápios, pedidos e informações operacionais, além de contribuir para a redução de custos de instalação e de equipe por parte dos estabelecimentos parceiros.

A empresa também informou a ampliação da quantidade de equipamentos em circulação no novo modelo, o que amplia a área de atuação dos franqueados, aumenta a disponibilidade de pontos de exposição e cria novas possibilidades de comercialização de anúncios. A expansão da base instalada tende a impactar diretamente o volume de operações e o potencial de faturamento das franquias.

Entre as novas entregas está a atuação conjunta com empresas de assessoria de imprensa, permitindo a publicação de conteúdos dos anunciantes em portais, sites e blogs de alcance nacional, de acordo com as estratégias definidas em cada parceria. A iniciativa amplia a presença das marcas no ambiente digital e complementa a exposição obtida nos pontos físicos.

De acordo com Cezar Santos, fundador e CEO da Keep Charged, a proposta da nova fase está ligada ao modelo de exposição gerado pelos equipamentos. “Estamos comercializando atenção com tempo de exposição prolongado, e a atenção passou a ser um dos principais ativos da publicidade atual”, informa.

Segundo a empresa, os novos serviços poderão ser utilizados de forma independente ou como complemento aos contratos de publicidade nos displays. A estratégia permite que franqueados utilizem essas soluções como apoio em negociações, renovações de contrato e no relacionamento com os estabelecimentos parceiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações sobre a rede estão disponíveis no site oficial www.keepcharged.com.br e no perfil do Instagram @keepcharged.oficial.