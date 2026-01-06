Unidades do Grupo TODOS Internacional conquistam GPTW

As Unidades de Negócio (UDNs) do Grupo TODOS Internacional, TODOS Empreendimentos, GT7, Refuturiza, AmorSaúde e MaisTODOS, conquistaram a renovação da certificação Great Place to Work (GPTW), um dos principais indicadores globais de confiança, engajamento e qualidade da experiência do colaborador dentro das organizações.

O marco consolida um ciclo de maturidade cultural do Grupo, que estrutura sua gestão a partir da filosofia da Administração Solidária, um modelo segundo o qual o principal objetivo de qualquer iniciativa empresarial deve ser contribuir para o bem-estar das comunidades, tendo o lucro apenas como consequência. É essa visão, criada por Altair Vilar e aplicada transversalmente nas empresas do ecossistema, que guia as práticas de Pessoas e Cultura das UDNs e orienta o trabalho cotidiano de mais de 30 mil colaboradores.

Entre as unidades certificadas, a TODOS Empreendimentos, sede do Grupo TODOS Internacional e franqueadora do Cartão de TODOS, alcançou 82 pontos na pesquisa GPTW, nota muito próxima ao benchmark das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, que exige nota mínima de 90. Segundo Rennan Vilar, diretor de Pessoas e Cultura da TODOS Empreendimentos e do Grupo TODOS Internacional, o resultado reafirma a consistência do processo de gestão impulsionado por políticas de formação, escuta ativa, cuidado ampliado e programas de desenvolvimento humano que beneficiam toda a equipe.

“A certificação da TODOS Empreendimentos reforça que um modelo de gestão baseado em confiança, respeito e desenvolvimento mútuo é capaz de gerar ambientes de alta performance sem abrir mão do cuidado”, afirma Vilar. “A Administração Solidária nos lembra que, antes de qualquer resultado, existe sempre uma pessoa. Quando colocamos essa perspectiva no centro, a excelência deixa de ser um objetivo isolado e passa a ser consequência natural”.

Entre as iniciativas que contribuíram para esse avanço estão o Programa Desenvolve TODOS, que destinou mais de R$ 1,5 milhão em investimentos em capacitação no último ano; a Academia de Desenvolvimento, dedicada à formação de lideranças; a revisão completa de cargos, salários e benefícios; o programa “Bem me Cuido”, no qual todos os colaboradores recebem vouchers para atendimento gratuito em Psicologia e a mais nova implementação, o programa “Tempo de Cuidar”. Lançado recentemente, o programa traz a opção de ter a licença-maternidade estendida para 180 dias integrais ou 120 integrais e mais 120 dias de meio-período, totalizando 240 dias. Além disso, a licença-paternidade foi estendida para 20 dias integrais, ganhando um acréscimo de 15 dias, já que por lei são apenas 5 dias de licença.

Avanço coletivo que consolida propósito, cultura e futuro

Mesmo com perfis de atuação distintos — cartão de descontos, saúde, educação, operações financeiras e Marketing — as cinco UDNs compartilham práticas alinhadas aos pilares da Administração Solidária, entre eles: acolhimento e relações éticas, gestão participativa e orientada para o crescimento humano, ambientes que valorizam escuta, diversidade e bem-estar, e compromisso com práticas responsáveis e com impacto social ampliado.

Para Alexandre Veras, CEO da GT7, unidade responsável por potencializar o crescimento acelerado e sustentável dos negócios do ecossistema TODOS, a certificação obtida pela segunda vez reafirma a solidez cultural, mesmo dentro de áreas tão diversas. “Somos uma organização muito plural em estrutura, cultura e entrega. Na GT7, por exemplo, trabalhamos com perfis profissionais muito distintos porque permeamos todo o ecossistema. Renovar o selo GPTW nesse cenário demonstra que conseguimos integrar pessoas diferentes em torno de um mesmo propósito”, afirma Veras.

Aquiles Vilar, vice-presidente do Grupo TODOS Internacional, destaca que a certificação simultânea das cinco UDNs evidencia que o avanço cultural do Grupo não é fragmentado, mas sistêmico, refletindo um ecossistema empresarial comprometido com pessoas em todas as suas camadas.

“Quando cinco unidades diferentes conquistam o GPTW ao mesmo tempo, isso mostra que crescemos como um grupo, não como partes isoladas”, ressalta Aquiles. “A Administração Solidária nos ensina que o bem-estar coletivo é sempre o ponto de partida, e ver essa filosofia reconhecida pelos nossos próprios colaboradores é a confirmação de que estamos construindo algo sólido, humano e duradouro”. Para o vice-presidente, a renovação das certificações pelas UDNs “comprova que resultados sustentáveis nascem, primeiro, de relações humanas sólidas”.