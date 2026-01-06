Yokogawa fornecerá sistemas de controle integrados para infraestrutura urbana no projeto Green Riyadh

A Yokogawa Electric Corporation (TÓQUIO: 6841) anuncia que sua subsidiária, a Yokogawa Arábia Saudita, recebeu um contrato da Comissão Real da Cidade de Riad para fornecer os sistemas e serviços necessários para o centro de comando e controle principal do projeto Green Riyadh *. Liderada pelo governo da Arábia Saudita, esta iniciativa nacional é um elemento-chave da Visão Saudita 2030. Seu propósito é transformar Riad em uma das cidades mais habitáveis do planeta, promovendo o verdeamento urbano como caminho para uma vida mais saudável, sustentável e integradaànatureza para todos os seus habitantes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251029207714/pt/

Riyadh, Saudi Arabia

O projeto plantará 7,5 milhões de árvores em parques, instalações públicas, centros de saúde e estradas até 2030, aumentando o espaço verde per capita de 1,7 para 28 metros quadrados. As árvores serão irrigadas com águas residuais tratadas. Esse reflorestamento contribuirá para a sustentabilidade ambiental, econômica e social, melhorando a qualidade do ar, reduzindo as temperaturas urbanas, diminuindo o consumo de energia e promovendo estilos de vida mais saudáveis e vibrantes para os residentes.

A Yokogawa apoiará o sucesso do projeto fornecendo sistemas integrados de monitoramento e controle para a infraestrutura urbana. A empresa implantará seu OpreX™ Collaborative Information Server e OpreX Intelligent Manufacturing Hub como uma plataforma unificada para o centro de comando e controle principal. Eles integrarão dados de diversas fontes, incluindo sensores de monitoramento ambiental, previsões meteorológicas e bancos de dados operacionais. Essa visão consolidada permitirá o monitoramento em tempo real, análises preditivas e tomadas de decisão informadas para otimizar a gestão dos recursos hídricos, irrigação e sistemas de iluminação dos parques. Projetado para ser escalável, o sistema será capaz de incorporar ativos adicionais em toda a cidade e a gestão do Green Riyadh no futuro.

Kunimasa Shigeno, presidente e CEO da Yokogawa Electric, comentou: “Temos orgulho de ter sido escolhidos para trabalhar em um projeto de transformação urbana em tão grande escala. Esse projeto está alinhado ao objetivo da Yokogawa de gerar sinergias e novos valores por meio da abordagem sistema de sistemas, na qual sistemas operados e gerenciados de forma independente são conectados para formar um sistema maior. Esperamos contribuir com iniciativas semelhantes na região e pelo mundo afora.”

*Visão Saudita 2030 – Projeto Green Riyadh:

https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/projects/green-riyadh

Para informações adicionais

OpreX Collaborative Information Server

https://www.yokogawa.com/solutions/products-and-services/control/control-and-safety-system/collaborative-information-server/ciserver/

OpreX Intelligent Manufacturing Hub

https://www.yokogawa.com/solutions/solutions/connected-intelligence/oprex-intelligent-manufacturing-hub/

Sobre a Yokogawa

A Yokogawa oferece soluções avançadas nas áreas de medição, controle e informação para clientes em uma ampla gama de setores, incluindo energia, química, materiais, farmacêutico e alimentício. A Yokogawa aborda as questões dos clientes relacionadasàotimização da produção, dos ativos e da cadeia de suprimentos com a aplicação eficaz de tecnologias digitais, possibilitando a transição para operações autônomas.

Fundada em Tóquio em 1915, a Yokogawa continua trabalhando em prol de uma sociedade sustentável por meio de seus mais de 17 mil funcionários, integrados a uma rede global de 128 empresas presentes em 62 países.

Para saber mais, acesse www.yokogawa.com

Os nomes de empresas, organizações, produtos, serviços e logotipos aqui contidos são marcas registradas ou marcas comerciais da Yokogawa Electric Corporation, ou de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251029207714/pt/

Consultas da mídia

Departamento de Relações Públicas

Centro de Comunicações Integradas

Yokogawa Electric Corporation

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com