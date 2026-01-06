A Belkin apresenta carregadores de nova geração, acessórios de energia para games e muito mais na CES 2026

Belkin, uma marca líder em eletrônicos de consumo há mais de 40 anos, anunciou hoje uma nova e ousada linha de acessórios projetados para alimentar, proteger e aprimorar a forma como as pessoas trabalham, se divertem e se conectam. A nova coleção, que estreia na CES 2026, inclui power banks avançados, carregadores sem fio Qi2 de 25W, um dongle HDMI sem fio para compartilhamento de conteúdo sem interrupções e uma capa de carregamento de próxima geração para o Nintendo Switch 2.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260104009910/pt/

Belkin unveils new products at CES 2026

Games

Charging Case Pro para Nintendo Switch 2 (Modelo ENA003)

Projetada para a experiência definitiva de games em movimento, a capa Pro oferece energia, proteção e portabilidade em um único pacote premium. Um power bank removível de 10.000 mAh fornece carregamento rápido de até 30W e conta com uma tela LCD para exibir a carga restante da bateria. A versão Pro evolui em relação ao modelo padrão com carregamento seguro dentro da capa, trazendo um design mais elegante e integrado do power bank que adiciona ainda mais conveniência. Agora, os jogadores podem recarregar o power bank externamente sem abrir a capa, verificar o nível da bateria rapidamente e aproveitar partidas ininterruptas com o design articulado do power bank, que também funciona como suporte de mesa. Entre os recursos adicionais estão uma aba dedicada para armazenamento organizado de cartuchos de jogos, um compartimento oculto para rastreadores inteligentes como AirTag e Tile, além de materiais resistentes e zíperes reforçados para durabilidade de longo prazo. Compacta, estilosa e orientadaàperformance, a capa Pro oferece conveniência aprimorada e flexibilidade de carregamento para jogadores que exigem mais de seus acessórios.

Preço: USD 99.99

Disponibilidade: Disponível agora em belkin.com (mercados selecionados)

Power Banks

UltraCharge Pro Power Bank 10K com anel magnético (Modelo BPD014)

Carregue mais rápido com um power bank de 10K* que oferece carregamento sem fio Qi2 de 25W e carregamento rápido USB-C de 30W. Compacto, compatível com as regras da TSA para bagagem de mão e pronto para o bolso, ele mantém os dispositivos carregados onde quer que o dia leve você. Um suporte integrado, visor digital e anel magnético facilitam assistir a conteúdos, acompanhar o status da carga e acoplar acessórios em movimento.

Mais recursos:

Capacidade de bateria de 10.000 mAh oferece até 34 horas adicionais de autonomia**

Carregue dois dispositivos simultaneamente (base sem fio + porta USB-C)

Anel magnético para acoplar acessórios (por exemplo, PopSocket®, carteira magnética)

Carregamento pass-through durante a recarga

Design compatível com a câmera que mantém a lente desobstruída

Exterior leve em silicone de toque suave

Cabo USB-C para USB-C de 2 ft / 60 cm incluído

Preço: USD 99.99

Disponibilidade: fevereiro de 2026 (mercados selecionados)

BoostCharge Slim Magnetic Power Bank com suporte (Modelos BPD011 e BPD016)

Slim e pronto para viagem, este power bank oferece até 15W de carregamento sem fio em um design ultrafino e compacto, ideal para bolso. Cada modelo fornece energia de longa duração – mais de 25 horas** de autonomia adicional. Um suporte integrado facilita a visualização sem usar as mãos, enquanto o carregamento pass-through mantém os dispositivos carregados sem interrupções.

Mais recursos:

Disponível com capacidade de 5.000 mAh* e saída USB-C de 20W, e capacidade de 10.000 mAh* com saída USB-C de 30W

Opções de carregamento flexíveis com base sem fio + portas USB-C

Design compatível com a câmera que mantém a lente desobstruída

Exterior leve em silicone de toque suave

Cabo USB-C para USB-C de 2 ft / 60 cm incluído

Preço: USD 59.99/USD 84.99

Disponibilidade: 2º trimestre de 2026 (mercados selecionados)

UltraCharge Pro Laptop Power Bank 27K (Modelo BPB040)

Uma solução de energia de alta capacidade e alta velocidade, desenvolvida para usuários exigentes, criadores de conteúdo e viajantes, este power bank oferece energia suficiente para carregar rapidamente laptops, tablets, consoles de games e celulares a partir de uma única fonte portátil. Com até 240W de potência total e bateria de 27.000 mAh*, ele suporta carregamento rápido para dispositivos como MacBook Pro 14, Nintendo Switch 2 e iPhone 17 – seja alimentando um dispositivo na velocidade máxima ou vários ao mesmo tempo. Um cabo USB-C de 140W integrado simplifica o carregamento sem necessidade de cabos extras, enquanto um visor inteligente mostra a porcentagem da bateria.

Mais recursos:

Capacidade de bateria de 27.000 mAh* permite recarregar completamente vários dispositivos

Potência total de até 240W em todas as portas (até 140W em porta única)

Carregue até três dispositivos simultaneamente

Cabo USB-C trançado integrado armazenado de forma organizada ao redor do power bank

Carregamento pass-through de 100W permite que o power bank seja recarregado enquanto alimenta dispositivos

Preço: USD 149.99

Disponibilidade: março de 2026 (mercados selecionados)

Carregadores sem fio

UltraCharge Pro 2 em 1 Conversível Charger (Modelo WIZ043)

Projetado para uso em movimento, este carregador sem fio conversível 2 em 1 Qi2 de 25W oferece energia rápida e eficiente para iPhone e Apple Watch simultaneamente. Seu design dobrável, compacto e ideal para viagem, com alinhamento magnético preciso e gerenciamento térmico, torna o carregamento fácil e estável onde quer que o dia leve você. Com fonte de alimentação USB-C de 45W e cabo de 5 ft / 1,5 m incluído, ele foi desenvolvido para manter os dispositivos carregados em alta velocidade, tanto em viagem quanto em casa.

Mais recursos:

Compatível com capas de dispositivos de até 5 mm de espessura

Carregamento rápido via base de carregamento para Apple Watch certificada MFi

Design conversível suporta os modos de carregamento em suporte ou em base plana

Base estável e antiderrapante para uso seguro ao encaixar e remover o dispositivo

Proteção em silicone de toque suave e materiais premium

Preço: USD 99.99

Disponibilidade: março de 2026 (mercados selecionados)

UltraCharge Modular Charging Dock (Modelo WIZ052)

Projetado para máxima velocidade e versatilidade, este dock modular de carregamento Qi2 de 25W fornece energia rápida e eficiente para um celular, fones de ouvido e smartwatch simultaneamente. O design compacto facilita o transporte em viagens, enquanto o alinhamento magnético garante que os dispositivos se encaixem na posição ideal de carregamento a cada vez. Com suporte para smartwatch bring-your-own-puck (BYOP) e compatibilidade universal Qi2, este carregador combina alto desempenho com um design prático e conveniente.

Mais recursos:

Carrega três dispositivos simultaneamente sem fio (duas bases sem fio + uma porta para base de relógio)

Porta USB-C de 10W para carregamento de smartwatch com suporte BYOP, apresentando um design com trava de mola que se recolhe para armazenamento compacto e se estende durante o uso

Proteção em silicone de toque suave e base antiderrapante para maior estabilidade

Compatível com capas de até 3 mm de espessura

Inclui cabo USB-C para USB-C de 5 ft / 1,5 m e fonte de alimentação USB-C de 45W

Preço: USD 64.99

Disponibilidade: 1º trimestre de 2026 (mercados selecionados)

Hubs e Adaptadores

ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter (Modelo AVC024)

Projete e apresente facilmente a partir de qualquer dispositivo USB-C com o ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter. Este adaptador compacto, plug-and-play, espelha ou estende telas sem fio em 1080p a 60Hz, sem necessidade de Wi-Fi, aplicativos ou drivers. Ideal para viagens, salas de aula ou salas de conferência, oferece alcance de 131 ft / 40 m, latência ultra baixa e conexão ponto a ponto segura para compartilhamento contínuo e confiável.

Mais recursos:

Latência ultra baixa abaixo de 80 ms para transmissões e apresentações suaves

Compatível com laptops, tablets e smartphones USB-C (modo DP Alt)

O receptor HDMI se conecta a TVs, monitores ou projetores

Suporta até 8 transmissores para compartilhamento de tela por múltiplos usuários

Compatível com múltiplos sistemas operacionais

Inclui receptor HDMI com USB-A e transmissor USB-C

Sistema de Segurança Belkin de 4 Pontos, com proteção contra sobretensão, sobrecorrente, curto-circuito e materiais resistentes ao fogo

Preço: USD 149.99

Disponibilidade: 1º trimestre de 2026 (mercados selecionados)

Hub USB-C Connect de 8 portas com suporte a dois monitores (Modelo INC027)

Projetado para ambientes modernos de trabalho híbrido, o hub multiportas Belkin USB-C 8-em-1 com MST transforma uma única porta USB-C em uma estação completa de produtividade, com suporte para dois monitores 4K a 60 Hz. O hub permite conectar até oito dispositivos simultaneamente, incluindo monitores, armazenamento, Ethernet e periféricos, além de fornecer até 100W de passagem de energia para manter o notebook carregado durante o uso. Um botão integrado de privacidade de monitor desliga instantaneamente as telas conectadas com um único toque, oferecendo uma camada extra de segurança sob demanda em ambientes compartilhados ou públicos. Compacto e ideal para viagens, o hub combina alto desempenho, ampla conectividade e portabilidade em um design durável.

Mais recursos:

Compatível com dois monitores externos 4K a 60 Hz (Windows) ou um monitor 4K (Mac)

Conecta até 8 dispositivos simultaneamente: HDMI, USB-C PD, USB-A 3.0, Ethernet e muito mais

Entrega de energia pass-through de até 100 W mantém o dispositivo host carregado durante o uso

O botão de privacidade do monitor liga ou desliga instantaneamente as telas externas, garantindo controle seguro da exibição

Altas velocidades de transferência de dados de até 10 Gbps – 2x mais rápido que o USB 3.0

Porta Ethernet de 1 Gb para conectividade com fio de alta velocidade e confiabilidade

Sistema de segurança de 6 pontos para proteção contra surtos de tensão e sobrecorrente

Preço: USD 99.99

Disponibilidade: 2º trimestre de 2026 (mercados selecionados)

Mídia Kit

As imagens e o comunicado de imprensa completo estão disponíveis para download AQUI.

Avisos legais

*Este produto inclui uma bateria interna disponível nas capacidades de 5.000 mAh, 10.000 mAh ou 27.000 mAh. A quantidade de energia efetivamente transferida para o dispositivo do usuário é menor e pode variar de acordo com diversas condições.

**Dados baseados em testes internos de laboratório. Os resultados reais podem variar de acordo com diferentes fatores, incluindo a idade do dispositivo, o modelo e o ambiente de uso, para usuários individuais.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260104009910/pt/

Contato com a mídia

Jen Wei

Vice-presidente de Comunicação Global e Marketing Digital

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Comms@belkin.com