A GIGABYTE Technology, líder global reconhecida por sua excelência de engenharia em computação de alto desempenho e servidores de IA, segue fortalecendo sua posição como uma das empresas de servidores mais focadas em IA de Taiwan. Na CES 2026, a GIGABYTE apresentará seu ecossistema completo de computação com o tema "AI Forward", destacando como suas tecnologias formam a base computacional da infraestrutura de IA de próxima geração, apoiando o desenvolvimento de IA na nuvem, na borda e em dispositivos pessoais, além de soluções full stack que permitem às organizações implementar IA com mais velocidade, escala e eficiência.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251224436796/pt/

CES 2026: GIGABYTE é "AI Forward", apresentando soluções de fábrica de IA, IA física e IA agêntica

Construir uma fábrica de IA preparada para o futuro

A GIGABYTE apresenta sua solução completa para data centers de IA com o GIGAPOD, um "design em blocos" modular que integra servidores de alto desempenho, redes de alta velocidade e o software GIGABYTE POD Manager (GPM), simplificando o projeto, a implantação e a validação da infraestruturas de IA e acelerando a criação de fábricas de IA corporativas.

Em sua base, o GIGAPOD utiliza servidores G4L4 / G4L3 com resfriamento líquido direto, compatíveis com processadores Intel® Xeon® 6 e baseados em sistemas NVIDIA HGX B300 e processadores AMD EPYC™ 9005/9004 com aceleradores AMD Instinct™ MI355X. Esses servidores equilibram densidade computacional extrema com eficiência térmica avançada. Além disso, a GIGABYTE apresenta um Rack Management Switch desenvolvido internamente, que centraliza o gerenciamento de até oito racks DLC em um formato compacto de 1U. Ele oferece suporte a protocolos de comunicação de CDUs de múltiplos fornecedores e detecção precisa de vazamentos, elevando significativamente a confiabilidade do sistema e a eficiência de gestão, e estabelecendo um novo padrão para data centers de IA inteligentes e escaláveis.

A GIGABYTE amplia ainda mais suas famílias de servidores para data centers de todos os portes. O grande destaque é o NVIDIA Grace Blackwell Ultra NVL72, um nó de computação em nível de rack com 72 CPUs NVIDIA Grace, complementado pelas redes NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand e NVIDIA Spectrum-X Ethernet, capaz de oferecer até 50 vezes mais desempenho em inferência em comparação com a geração anterior NVIDIA Hopper.

Para treinamento, simulação e inferência em grande escala, a GIGABYTE apresenta os supercomputadores G894-SD3-AAX7 e XL44-SX2-AAS1, acelerados por NVIDIA HGX B300 e GPUs NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition respectivamente. Ambos contam com dois processadores Intel® Xeon® 6, memória DDR5 e conectividade InfiniBand/Ethernet de alta velocidade, além de integrar DPUs NVIDIA BlueField-3 para reforçar a segurança de dados e a eficiência computacional. Já a workstation W775-V10-L01 leva desempenho de GPU de nível servidor e refrigeração líquida em circuito fechado para criadores e pequenas empresas que executam fluxos de IA localmente.

Soluções de borda compactas para IA física

A GIGABYTE estende a IA dos data centers para operações no mundo real por meio de seus sistemas embarcados e PCs industriais, desenvolvidos para ambientes onde baixa latência, confiabilidade e inferência contínua na borda, 24 horas por dia, são essenciais. Na CES, essa visão ganha forma com uma demonstração de armazém inteligente que inclui:

Computadores de borda compactos para inferência de IA com alto desempenho em TOPS

Sistemas embarcados de baixo consumo para coordenação de frotas de AGV/AMR

PCs industriais para braços robóticos e sistemas de esteiras

Designs versáteis com ampla conectividade de E/S para sensores e visão de máquina

Essas soluções permitem que a IA pense e aja no próprio local onde os dados são gerados, representando um passo fundamental rumoàIA física.

Moldando agentes de IA para uso cotidiano

À medida que o mundo entra na era da IA agêntica, a GIGABYTE apresenta a série AI TOP, o AI TOP ATOM, AI TOP 100 Z890, e AI TOP 500 TRX50, desktops premium com IA que permitem inferência local de LLM/LMM, ajustes finos e aplicações de RAG usando sistemas elétricos padrão, garantindo computação privada, segura e acessível. Além de um hardware de alto nível, a GIGABYTE lança o software AI TOP Utility, que simplifica a configuração, oferece uma interface intuitiva e agiliza os fluxos de trabalho de IA para gestão e implantação de modelos.

A GIGABYTE também amplia a computação cliente otimizada para IA com notebooks integrados com o assistente GiMATE AI, oferecendo suporte local para criadores e profissionais. O novo AORUS RTX 5090 AI BOX, com conectividade Thunderbolt™ 5 e GPU GeForce RTX™ 5090, permite que usuários de notebooks tenham acesso a desempenho de IA e gráficos próximo ao de um desktop.

LVCC North Hall, estande nº 8519

https://www.gigabyte.com/Events/CES

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251224436796/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Michael Pao brand@GIGABYTE.com