IMEB abre vagas para residência em medicina nuclear

Estão abertas as inscrições para o programa de residência médica em medicina nuclear do IMEB-IES (Imagens Médicas de Brasília - Instituição de Ensino Superior). Credenciado pelo MEC (Ministério da educação), o programa oferece uma formação para médicos que desejam se especializar na área de medicina nuclear.

O período de inscrição vai até o dia 6 de fevereiro de 2026, e os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial. O processo seletivo será realizado em duas etapas: uma prova escrita objetiva, abordando conhecimentos gerais de medicina, e a análise e avaliação do currículo dos candidatos.

O programa, que terá início em março de 2026, tem duração de três anos e oferece 30 dias de férias anuais. Serão disponibilizadas quatro vagas, todas credenciadas pelo MEC, com direito a bolsa de estudos e vale-alimentação. Segundo o Dr. Alaor Barra, médico nuclear, “a residência do IMEB-IES forma médicos em medicina nuclear, unindo prática, tecnologia e orientação especializada”. Além disso, o programa incentiva a produção científica e conta com a supervisão e preceptoria de profissionais renomados da área, incluindo a coordenação do Dr. Marcelo Moreira da Silva e da Dra. Carla Lima Santos Viviani.

O IMEB, que ao longo dos últimos 16 anos se consolidou como um dos principais centros formadores de especialistas em medicina nuclear do Distrito Federal e do país. O programa conta com equipamentos de última geração, incluindo aparelhos híbridos como SPECT/CT e detectores CZT dedicados a estudos cardiológicos. Os residentes terão acesso diário a exames de PET/CT com diversos traçadores, como FDG-18F, DOTA-68Ga e PSMA-68Ga, além de participar de terapias com radioisótopos, como iodo-131, 177Lutécio-PSMA, 177Lutécio-Dotatate e rádio-223, realizadas em suítes terapêuticas exclusivas.

O programa de residência médica do IMEB oferece aos residentes uma formação que integra prática e teoria, voltada para as demandas da medicina nuclear.

Serviço:

Programa de residência médica em medicina nuclear - IMEB-IES 2026

Inscrições: até 6 de fevereiro de 2026

Prova: 9 de fevereiro de 2026

Site destinado às inscrições: https://imeb-ies.com.br/residencia-medica/

Informações: (61) 3771-3810 / (61) 9-9996-1850