México recebe líderes brasileiros em evento sobre futuros

Nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2026, a Cidade do México será palco de mais uma edição do Future Skills Masterclass, programa internacional realizado pela Hyper Island voltado ao desenvolvimento de competências críticas para o futuro do trabalho. O evento, realizado em parceria com o IAB Mexico, ocorre após passagens por cidades como Miami, São Paulo, Londres, Milão e Estocolmo, reforçando sua presença global e sua capacidade de promover trocas regionais relevantes sobre inovação e transformação organizacional.

O México tem se consolidado como um dos principais polos de inovação da América Latina, com destaque para o crescimento do setor de tecnologia e o fortalecimento de seu ecossistema empreendedor. De acordo com dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o país figura entre os três mercados digitais mais relevantes da região. Nesse contexto, a realização do Future Skills Masterclass reforça o papel do país como centro de debates sobre o futuro do trabalho e da educação corporativa.

Com duração de dois dias, o programa abordará temas como inovação em contextos pós-inteligência artificial, desenvolvimento de metaskills, liderança em ambientes de incerteza, e pensamento sistêmico para resolução de problemas complexos. A metodologia é baseada em processos de aprendizagem ativa e colaborativa, com foco em experimentação e aplicação prática.

O evento é voltado a profissionais de diversos setores, incluindo estratégia, recursos humanos, marketing, educação e indústrias criativas. Também são esperadas lideranças interessadas em preparar suas equipes para os desafios de adaptação contínua e transformação organizacional. Segundo o conteúdo divulgado pela organização, é possível que empresas participem levando grupos de colaboradores para vivenciar a experiência como parte de seus programas de desenvolvimento.

"Trata-se de uma oportunidade para líderes ampliarem seu repertório diante das mudanças do mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que se conectam com uma comunidade internacional de profissionais em busca de transformação significativa", afirma Benito Berreta, managing director da Hyper Island Americas.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis na página oficial do programa Future Skills Mexico: https://hyperislandamericas.com/pages/future-skills-mexico