Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

R24R: técnica de recuperação que facilita o pós-operatório

Protocolo R24R é aplicado em cirurgias de mama com o objetivo de favorecer a mobilidade precoce, reduzir o uso de analgésicos e contribuir para um pós-operatório funcional e seguro.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
05/01/2026 16:37

compartilhe

SIGA
x
R24R: técnica de recuperação que facilita o pós-operatório
R24R: técnica de recuperação que facilita o pós-operatório crédito: DINO

A cirurgia plástica passou a incorporar diferentes métodos de cuidado com o paciente no pós-operatório. Um dos protocolos utilizados nesse contexto é o R24R, que tem como proposta promover mobilidade precoce, controle da dor e melhora funcional nas primeiras 24 horas após determinados procedimentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com publicações médicas internacionais, como as diretrizes do Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), protocolos de recuperação acelerada têm sido associados à diminuição de complicações e à maior satisfação do paciente. O R24R se baseia em conceitos similares, aplicados à cirurgia plástica eletiva, em especial procedimentos mamários como mastopexia, mamoplastia redutora, inclusão e troca de implantes mamários.

Entre os elementos clínicos considerados no protocolo estão:

  • Estratégias anestésicas ajustadas para redução da dor;
  • Técnicas cirúrgicas menos invasivas;
  • Planejamento pré-operatório com orientações claras;
  • Incentivo à mobilidade precoce, respeitando os limites clínicos;
  • Monitoramento contínuo durante o período de recuperação.

Segundo a cirurgiã plástica Dra. Maria Júlia Norton (CRM 52.878669), “o protocolo permite que as pacientes realizem movimentos leves já nas primeiras 24 horas, com o objetivo de diminuir a rigidez muscular e aumentar o conforto no pós-operatório imediato”.

Estudos indicam que a mobilização precoce pode reduzir o risco de trombose venosa profunda, melhorar a função respiratória e acelerar a recuperação emocional de pacientes cirúrgicos. De acordo com a American Society of Plastic Surgeons (ASPS), protocolos que promovem analgesia eficiente e envolvimento ativo do paciente no processo pós-operatório contribuem para melhores desfechos clínicos.

A aplicação do R24R em cirurgias de mama tem sido observada por profissionais como viável e condizente com os princípios de recuperação funcional. A literatura médica, incluindo revisões clínicas sobre cirurgia ambulatorial e recuperação rápida, sugere que pacientes podem retornar a funções básicas, como higiene pessoal, deambulação e alimentação assistida, em tempo reduzido quando bem orientadas.

Dra. Maria Júlia Norton acrescenta: “A proposta não é antecipar etapas da cicatrização, mas permitir que a mulher se sinta funcional, amparada e bem orientada durante todo o processo”.

O protocolo envolve acompanhamento individualizado, com revisão nas primeiras 24 a 48 horas, orientações sobre movimentação segura e detecção precoce de intercorrências. Esses elementos estão alinhados com as recomendações de sociedades médicas que destacam a importância da monitorização ativa e da comunicação clara com a paciente no pós-operatório.

Segundo a Dra “a cicatrização segue o tempo biológico de cada organismo, mas pode ser favorecida pela redução de traumas cirúrgicos, menor inflamação local e pela manutenção da circulação periférica. Esses fatores contribuem para uma recuperação mais eficaz e com menor índice de complicações”.

Sobre a Dra. Maria Júlia Norton

Cirurgiã plástica com atuação no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. É especializada em procedimentos mamários, incluindo mastopexia, mamoplastia redutora e explante de próteses. Atende exclusivamente em consultório particular e realiza cirurgias nos hospitais Copa D’Or e Copa Star, ambos reconhecidos por sua infraestrutura e protocolos de segurança hospitalar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações estão disponíveis em: https://mariajulianorton.com.br 



Website: http://mariajulianorton.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay