A Macnica nomeia Sébastien Dignard como CEO da Região Atlântica para acelerar a estratégia global de componentes para soluções e a estratégia vertical

A Macnica Inc. anunciou hoje a promoção de Sebastien Dignard ao cargo de diretor executivo da região Atlântica da empresa. Nessa função, Dignard liderará os negócios da Macnica na América do Norte, Europa e Ámérica do Sul, acelerando a estratégia da empresa de transformar componentes em soluções e fortalecendo a colaboração inter-regional para gerar valor a longo prazo para clientes e parceiros em setores-chave.

Sebastien Dignard, CEO, Macnica Atlantic Region

Dignard já atuou como presidente da Macnica Americas durante dois anos, liderou a organização em um período de crescimento e transformação nas áreas de semicondutores, imagem, redes e tecnologias avançadas.

Sob sua liderança, a empresa mudou seu foco de componentes individuais para soluções orientadas a valor, parcerias de ecossistema e execução centrada no cliente em mercados verticais chave. Dignard continuará a liderar as operações na América do Norte, alinhando a expertise, a inovação e a execução da Macnica em toda a região do Atlântico.

“O que construímos juntos nos últimos dois anos é extremamente importante para mim”, disse Dignard. “Nosso progresso como uma organização orientada para soluções, nosso ímpeto em setores-chave e a cultura que construímos continuarão sendo fundamentaisàmedida que expandimos a colaboração em toda a região do Atlântico.”

Dignard afirmou que sua função ampliada lhe permitirá conectar ainda mais soluções, colegas e parceiros na Europa e na América do Sul, fortalecendo a colaboração e o compartilhamento de conhecimento entre as regiões.

“Muitos dos desafios e oportunidades que vemos em nossos principais setores na América do Norte se repetem do outro lado do Atlântico, e juntos podemos acelerar nossa estratégia de componentes para soluções de uma forma mais unificada e impactante, aproveitando nossa experiência no assunto para beneficiar tanto clientes quanto parceiros”, disse ele.

“Ao longo de sua carreira e por meio de suas contribuições nos últimos dois anos na Macnica Americas, Sebastien liderou com sucesso organizações em períodos de crescimento e mudança, construindo equipes fortes, ecossistemas de parceiros confiáveis ??e estratégias de soluções diferenciadas”, disse Akinobu Miyoshi, co-CEO da Macnica. “À medida que a Macnica continua a investir na América do Norte e na região do Atlântico, sua liderança, apoiada por nossa sede e equipes na Ásia, será fundamental para ampliar esse ímpeto nas Américas e na Europa, alinhando a execução regional com nossa visão global e objetivos de crescimento de longo prazo.”

Sobre a Macnica

A Macnica é uma empresa de serviços e soluções especializada em tecnologias avançadas, com foco principal em semicondutores e cibersegurança. Com operações em 91 localidades em 28 países e regiões, a empresa utiliza sua rede global e mais de 50 anos de experiência técnica para descobrir, propor e implementar tecnologias de ponta, incluindo IA, IoT e direção autônoma.

Para mais informações, acesse www.macnica.co.jp.

Contatos de mídia

Bill Robbins

Macnica Communications

bill@nj2communications.com

Carl Dahlberg

Diretor de Marketing

Carl.dahlberg@macnica.com