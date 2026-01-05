Moura Nobreak amplia segurança energética em hospitais

O Brasil convive com um quadro estrutural de instabilidade elétrica que pressiona serviços essenciais. No último balanço consolidado da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em 2024, cada consumidor ficou, em média, 10,24 horas sem energia, distribuídas em quase cinco interrupções ao ano. Em regiões como o Norte, os limites regulatórios permitem até 50 horas anuais de indisponibilidade, em até 58 ocorrências.

Em hospitais, esse cenário representa risco direto à continuidade de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), centros cirúrgicos, hemodinâmica, bancos de sangue e infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) clínica. Por isso, a estruturação de sistemas de backup baseados em baterias estacionárias ganha cada vez mais relevância, pois reduzem vulnerabilidades, complementam geradores e ampliam a previsibilidade operacional.

Para um país com mais de 7 mil hospitais e risco elétrico heterogêneo por região, a demanda por estabilidade cresce. Baterias estacionárias passam a compor um “seguro de vida energético” que reforça o sistema de emergência e reduz os impactos de apagões.

É nesse contexto que a nova geração de baterias Moura Nobreak se posiciona. A linha traz atributos técnicos alinhados às demandas de ambientes críticos, com soluções para UPS, estabilizadores, equipamentos médicos e aplicações hospitalares de alta sensibilidade. A tampa Roll Over aumenta a resistência térmica e a durabilidade, especialmente em salas elétricas com maior variação de temperatura.

As placas expandidas reduzem a resistência interna, elevando a eficiência energética e garantindo resposta imediata a picos de carga — condição determinante em oscilações que ocorrem em frações de segundo. A maior concentração de aditivos ativos acelera a aceitação de carga, permitindo recargas rápidas e confiáveis. Todo o portfólio é livre de manutenção, evitando paradas não planejadas.

"A nova linha Moura NoBreak amplia esse horizonte ao oferecer performance, eficiência e soluções personalizadas capazes de elevar o padrão de segurança das unidades de saúde em todo o território nacional", destaca Felipe Godoy, Gerente de negócios corporativos e industriais da Moura.

Com tecnologia 100% nacional e desenvolvimento conduzido pelo ecossistema de Pesquisa & Desenvolvimento da Baterias Moura, os produtos seguem padrões internacionais de engenharia e testes, combinando durabilidade, estabilidade e previsibilidade — requisitos essenciais para operações hospitalares. O design funcional reforça a percepção de robustez, com o novo visual técnico, a identidade das embalagens e a adequação às diretrizes sustentáveis que modernizam o portfólio e ampliam a confiabilidade do segmento profissional.

A Moura também oferece serviços de manutenção e logística reversa e possui capilaridade técnica. O suporte nacional acelera reposições, inspeções e rotinas de operação e manutenção, enquanto o ecossistema de circularidade garante destinação ambientalmente segura das baterias ao fim da vida útil.