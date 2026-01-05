TEDx Brasília teve Eldo Gomes como mestre de cerimônias

O TEDx Brasília estreou na capital federal com uma edição marcada pela diversidade de ideias e pela valorização da inovação. O evento, realizado no Teatro dos Bancários, reuniu palestrantes e público em torno de reflexões sobre sociedade, tecnologia e economia, em um formato dinâmico e inspirador.

Seguindo o modelo tradicional do TEDx, as apresentações foram curtas, diretas e cuidadosamente organizadas para estimular o diálogo e a troca de experiências. A condução do evento ficou a cargo do youtuber, jornalista e influenciador digital Eldo Gomes (@EldoGomes), que desempenhou o papel de mestre de cerimônias. Com sua experiência em comunicação e presença em diversas mídias sociais, o youtuber apresentou os convidados, interagiu com a platéia, manteve o entretenimento da noite e trouxe a tona casos de sucesso do DF.

O tema central escolhido para esta edição foi “Brasília — A Reinvenção do Brasil”, que norteou as discussões sobre o papel da capital como espaço de experimentação e transformação social. As palestras do TEDx Brasília abordaram desde avanços tecnológicos até reflexões sobre práticas culturais e econômicas, reforçando a ideia de que Brasília pode ser um laboratório vivo para novas formas de pensar e agir.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de ser mestres de cerimônias do TEDx Brasília o digital influencer brasiliense também apresentará o quadro #PapoComEldoReality que fará análises do Big Brother Brasil (BBB) em 2026.