Influenciadores de Brasília marcam presença no Printer Chef

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
05/01/2026 12:19

Influenciadores de Brasília marcam presença no Printer Chef

O Printer Chef, realizado no Conjunto Nacional em Brasília, reuniu inovação gastronômica e tecnologia com a impressão 3D de alimentos, destacando ingredientes nativos como a baunilha do Cerrado. O evento trouxe ao público experiências interativas, degustações, palestras e uma competição culinária com chefs que criaram receitas autorais utilizando bioimpressão. Entre os nomes presentes, Eldo Gomes e cantora Taliz, geraram conteúdo para registrar o evento e dar voz a projetos inovadores na capital.

A presença de influenciadores de Brasília se conecta com o objetivo do evento, que é unir tecnologia e inovação a iniciativas de impacto. O jornalista e criador de conteúdo Eldo Gomes (@EldoGomes) participou como parceiro responsável por fazer a cobertura do evento, conectando a experiência às redes sociais e ampliando o alcance da programação. Com sua atuação, Eldo reforçou a importância da comunicação digital na divulgação de projetos culturais e tecnológicos.

A cantora e compositora Taliz também marcou presença como jurada e artista especial, trazendo sua identidade ligada ao pop contemporâneo e ao R&B para o ambiente do Printer Chef. Sua participação trouxe diversidade e aproximou o público da proposta de unir arte, música e gastronomia em um mesmo espaço. Ela é finalista do programa Estrelas da Casa (TV Globo).

Juntos, Eldo Gomes e Taliz, ainda fizeram um bate-papo musical, falando sobre a participação dela no evento e no reality show. O encontro mostrou como a união entre tecnologia, cultura e música pode transformar eventos em experiências disruptivas, capazes de envolver diferentes públicos e destacar Brasília como palco de iniciativas criativas. O projeto tem como idealizadora e apresentadora Angela Oliveira, que em 2026 deve ter novas datas pelo Brasil.



Website: https://www.eldogomes.com.br/eldoetaliz/

