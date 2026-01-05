LUZA encerra 2025 com consolidação e avanço estratégico

Sobre a LUZA

A LUZA Group é uma multinacional de engenharia e tecnologia fundada em Portugal, com presença consolidada no Brasil e atuação em mais de nove países. A empresa opera em setores como Mobilidade, Energia, Mineração, Tecnologia e Indústria, desenvolvendo soluções técnicas adaptadas às necessidades e ao contexto operacional de cada cliente.

Seu modelo full service integra estratégia, tecnologia, engenharia e gestão de pessoas, permitindo atuação em projetos de diferentes níveis de complexidade. Atualmente, a LUZA mantém mais de 100 projetos em andamento e conta com cerca de 1.200 profissionais mobilizados globalmente, atuando em ambientes industriais e corporativos de alta exigência técnica.