Crescimento da tecnologia de consumo passará por redefinição em 2026 com mudanças na demanda na Europa e MEA

A NielsenIQ (NYSE:NIQ), líder global em inteligência de consumo, divulgou hoje sua perspectiva referente ao mercado de tecnologia de consumo e bens duráveis (T&D) para 2026. Em colaboração com a Consumer Technology Association (CTA, Associação de Tecnologia de Consumo), a NIQ espera que as vendas globais de T&D se estabilizem em 2026 após um forte 2025. O setor está para terminar 2025 em aproximadamente US$ 1,3 trilhões, subindo 3% desde 2024, enquanto o valor das vendas gerais em 2026 está projetado a se manter estável, com uma estimativa de -0,4% ano após ano.

Embora a perspectiva global pareça estável, a verdadeira história está nas diferenças no desempenho regional e do setor. Os consumidores, no geral, estão cautelosos com seus gastos e priorizando o valor pelo dinheiro gasto, com um foco em produtos que oferecem melhor desempenho, conveniência, economia de energia e/ou durabilidade. As marcas e os varejistas que alinham os preços, inovação e experiência com demandas específicas da região e da categoria ganharão uma fatia da carteira.

"Em 2025, as compras globais de bens duráveis e tecnologia de consumo cresceram sólidos 3%. Espera-se que o crescimento reduza em 2026, mas a maioria das regiões permanecem estáveis ou passam por crescimentos modestos. A exceção é a China, onde as elevadas linhas de base de políticas de troca recentes terão um peso no desempenho", afirmou Julian Baldwin, presidente de tecnologia de consumo e bens duráveis da NIQ. "Para o futuro, a próxima fase de crescimento contará menos com a ampla recuperação do mercado e mais com como, efetivamente, as marcas personalizam inovação, preço e recursos para atender às expectativas do consumidor local".

Os principais insights e tendências emergentes para 2026 incluem:

Perspectiva do mercado : a projeção é que as vendas de tecnologia de consumo e bens duráveis alcancem $1,3 trilhões em 2025 (+3% em relação a 2024), antes de abrandar levemente em 2026 (-0,4% ano após ano). O crescimento será liderado pela Europa Oriental (5%), Europa Ocidental (+3%), MEA (+3%) e América Latina (+2%), ao passo que a América do Norte se mantém estável e a região Ásia-Pacífico sofre declínio (-3%, impulsionada pela China a -5%).

: a projeção é que as vendas de tecnologia de consumo e bens duráveis alcancem $1,3 trilhões em 2025 (+3% em relação a 2024), antes de abrandar levemente em 2026 (-0,4% ano após ano). O crescimento será liderado pela Europa Oriental (5%), Europa Ocidental (+3%), MEA (+3%) e América Latina (+2%), ao passo que a América do Norte se mantém estável e a região Ásia-Pacífico sofre declínio (-3%, impulsionada pela China a -5%). Tendências do setor : eletrodomésticos pequenos sofrerão crescimento, TI & escritório passarão por ganhos modestos, eletrodomésticos principais permanecerão estáveis, e telecomunicações e eletrônicos de consumo passarão por leves declínios.

: eletrodomésticos pequenos sofrerão crescimento, TI & escritório passarão por ganhos modestos, eletrodomésticos principais permanecerão estáveis, e telecomunicações e eletrônicos de consumo passarão por leves declínios. Dinâmica consumidor-produto : o valor pelo dinheiro gasto segue sendo a principal prioridade, significando que os benefícios dos produtos devem ser tanto altamente relevantes quando visíveis aos compradores. Ciclos de substituição para computadores e smartphones, combinados com tendências de premiumização (computadores com IA nativa, mini TVs com LED/OLED, aparelhos embutidos e aparelhos inteligentes para a casa) ajudarão a impulsionar a demanda. As TVs receberão um impulso com a Copa do Mundo de 2026, enquanto os fones de ouvido abertos apoiam o momentum, e os recursos possibilitados por IA com casos de uso claros oferecem potencial de premiumização.

: o valor pelo dinheiro gasto segue sendo a principal prioridade, significando que os benefícios dos produtos devem ser tanto altamente relevantes quando visíveis aos compradores. Ciclos de substituição para computadores e smartphones, combinados com tendências de premiumização (computadores com IA nativa, mini TVs com LED/OLED, aparelhos embutidos e aparelhos inteligentes para a casa) ajudarão a impulsionar a demanda. As TVs receberão um impulso com a Copa do Mundo de 2026, enquanto os fones de ouvido abertos apoiam o momentum, e os recursos possibilitados por IA com casos de uso claros oferecem potencial de premiumização. Considerações estratégicas: focar as estratégias de crescimento em mercados com alto potencial por volume e valor. Monitorar fatores comerciais e política, incluindo as crescentes tarifas americanas, programas de troca da China e expansão da concorrência dadas as marcas chinesas entrando em novos mercados,àmedida que viabilidade financeira e acessibilidade impulsionam a adoção de IA globalmente.

"Apesar da inflação mais alta e da demanda resiliente em muitas regiões, os riscos relacionados a tarifas e disrupções na cadeia de suprimentos persistem", afirmou Steve Koenig, vice-presidente de pesquisas da Consumer Technology Association. "Os consumidores seguem impulsionados pelo valor, mas estão preparados a gastar onde eles veem recursos que são atraentes nos produtos. A inteligência artificial continua apresentando sólida oportunidade como diferenciador de produto, mas a adoção dependerá de casos de uso claros que ilustram os benefícios diretos e o retorno de investimento".

A perspectiva é dadaàmedida que os líderes da NIQ, incluindo Julie Kenar, vice-presidente sênior de Negócio Automotivo, e Sherry Frey, vice-presidente de Bem-Estar Total, se preparam para compartilhar insights no CES 2026, que acontecerá de 6 a 9 de janeiro em Las Vegas. Para mais informações, explore a estimativa de mercado da NIQ para 2026 para tecnologia de consumo e bens duráveis.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo que fornece o entendimento mais completo do comportamento de compra e revela novas oportunidades de crescimento. Presente em mais de 90 países, nossa cobertura alcança cerca de 85% da população mundial e mais de $7,2 trilhões em gastos de consumo. Com uma visão integrada do varejo e os insights mais completos do mercado, aliados a análises avançadas em plataformas de última geração, a NIQ entrega a Full View™, a visão total do consumidor.

Para mais informações, acesse: www.niq.com

Sobre a Consumer Technology Association

Sendo a maior associação comercial de tecnologia da América do Norte, a CTA®é o setor de tecnologia. Nossos membros são os líderes em inovação do mundo, de startups a marcas globais, ajudando a apoiar mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA é organizadora e criadora do CES®, o evento de tecnologia mais influente do mundo. Saiba mais em CTA.tech. Siga-nos em @CTAtech.

Aviso sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa sobre a perspectiva relacionadaàtecnologia de consumo contém declarações prospectivas referentes a comportamentos do consumidor, tendências de mercado e desenvolvimentos da indústria. Essas declarações refletem expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas premissas. Palavras como "espera", "irá", "antecipa", "projeta", "acredita", "prevê" e expressões semelhantes pretendem identificar tais declarações prospectivas. Essas declarações não garantem resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossos insights em dados confiáveis ??e metodologias consistentes, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto na medida exigida pela legislação aplicável.

Nota aos editores

Os especialistas em tecnologia de consumo e bens duráveis (T&D) da NIQ, trabalhando junto com a Consumer Technology Association, apresentam sua estimativa referente ao mercado de tecnologia de consumo para 2026 usando dados de tendências atuais e de longo prazo. Nossa estimativa de crescimento do mercado supõe que a China continuará um nível de suporte financeiro para seu mercado doméstico em 2026, mas não na mesma medida quem em 2025.

Isenção de responsabilidade

Todos os nomes de produtos e empresas são marcas comerciais™ ou marcas comerciais registradas® dos seus respectivos detentores. O seu uso não implica nenhuma afiliação ou endosso.

© 2026 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.

