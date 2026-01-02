Clientes individuais e de hedge funds da Interactive Brokers superaram, em média, o desempenho do S&P 500 em 2025

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje que seus clientes superaram o índice S&P 500 em 2025, refletindo os benefícios da eficiência de custos, qualidade de execução e amplo acesso aos mercados globais.

Em 2025, os clientes individuais da Interactive Brokers obtiveram um retorno médio de 19,20%, em comparação com o retorno de 17,9% do índice S&P 500. Durante o mesmo período, os clientes de fundos de hedge da Interactive Brokers alcançaram um retorno médio de 28,91%, superando o índice em aproximadamente 11 pontos percentuais.

Esses resultados demonstram como a Interactive Brokers ajuda a aumentar o retorno dos clientes ao longo do ciclo de investimento. O acesso ao mercado global permite que os clientes aloquem capital em diversas regiões e classes de ativos, enquanto custos de negociação e financiamento mais baixos, juntamente com uma execução eficiente, ajudam os investidores da IBKR a reter uma maior parte de seus retornos ao longo do tempo.

“Os retornos de investimento não dependem apenas de escolher as operações certas. Eles também são influenciados pelos custos pagos, pelos preços obtidos e pela eficiência com que o capital é colocado para trabalhar”, afirmou Thomas Peterffy, fundador e presidente da Interactive Brokers. “Quando os investidores pagam menos em taxas e negociam com execução eficiente, essas vantagens se acumulam e se potencializam ao longo do tempo. Tudo isso é mais uma evidência de que os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers.”

Como a Interactive Brokers contribuiu para o sucesso de seus clientes em 2025:

Juros sobre caixa não investido

Clientes da IBKR podem receber juros de até USD 3.14% sobre saldos de caixa não investidos, ajudando o capital a permanecer produtivo mesmo quando não está totalmente aplicado.





Clientes da IBKR se beneficiam de taxas de margem a partir de USD 4.14% , menores do que as médias do setor, até 55% , melhorando a eficiência do capital ao longo do tempo.





Clientes da IBKR podem negociar ações, opções, futuros, moedas, títulos e fundos em mais de 160 mercados globais, a partir de uma única plataforma integrada.





Clientes da IBKR têm acesso a tipos avançados de ordens, roteamento inteligente e ferramentas de negociação de qualidade institucional, que apoiam execução eficiente, transparência e uma gestão de risco disciplinada.

A IBKR está listada na Nasdaq, integra o índice S&P 500 e atende a mais de 4 milhões de clientes em todo o mundo, com mais de US$ 750 bilhões em ativos sob gestão.

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers.

Para saber mais sobre como a IBKR ajuda os clientes a investir com eficiência, acesse:

Para indivíduos:

Canadá: IBKR Client Outperformance

Singapura: IBKR Client Outperformance

Hong Kong: IBKR Client Outperformance

Austrália: IBKR Client Outperformance

Reino Unido e Dubai: IBKR Client Outperformance

Europa: IBKR Client Outperformance

Índia: IBKR Client Outperformance

Estados Unidos e todos os demais países atendidos: IBKR Client Outperformance

Para hedge funds:

Canadá: IBKR Hedge Fund Outperformance

Singapura: IBKR Hedge Fund Outperformance

Hong Kong: IBKR Hedge Fund Outperformance

Austrália: IBKR Hedge Fund Outperformance

Reino Unido e Dubai: IBKR Hedge Fund Outperformance

Europa: IBKR Hedge Fund Outperformance

Índia: IBKR Hedge Fund Outperformance

Estados Unidos e todos os demais países atendidos: IBKR Hedge Fund Outperformance

Os retornos apresentados são baseados em dados agregados de contas da Interactive Brokers que atendiam aos valores mínimos exigidos em 1º de janeiro de 2025 (USD 50.000 para contas individuais e USD 1.000.000 para contas de hedge funds). Os resultados podem variar significativamente entre os clientes. As comparações com o S&P 500 têm caráter exclusivamente informativo.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do S&P 500. Suas afiliadas oferecem execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities, câmbio e contratos de previsão, 24 horas por dia, em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes de todas as partes do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietária, consultores financeiros e corretoras de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma excepcionalmente sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimento. Nos esforçamos para fornecer aos nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma corretora de ponta, acumulando diversos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

