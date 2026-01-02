Cidades brasileiras avançam com lixeiras subterrâneas

Diversos municípios brasileiros estão adotando lixeiras subterrâneas como estratégia para melhorar a gestão de resíduos urbanos, especialmente em áreas centrais e com grande fluxo de pessoas. Esses sistemas contribuem para higiene, redução de odores e uma paisagem urbana mais agradável.

Exemplos recentes

Maceió (AL) – A ALURB informou que nove contentores subterrâneos já estão em operação para resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos. O início de funcionamento ocorreu em 7 de fevereiro de 2024.

“As lixeiras subterrâneas são a forma mais responsável de armazenar lixo antes da coleta, em locais com grande circulação de pessoas”, afirmou o diretor?presidente Moacir Teófilo.

Ponta Grossa (PR) – A prefeitura instalou uma nova lixeira subterrânea no centro, ao lado do Terminal Central. A estrutura, com quatro módulos (duas para orgânicos e duas para recicláveis) de 1.000 litros cada, entrou em operação em 4 de janeiro de 2023. A cidade já contava com outra unidade desde 2021.

Suzano (SP) – O município entregou o primeiro sistema de contentores subterrâneos no dia 3 de agosto de 2024. Como parte da meta de três unidades, essa se localiza próximo ao Parque Municipal Max Feffer.

Balneário Camboriú (SC) – Nos 23 de julho de 2025, foram instaladas mais doze unidades do sistema de contentores subterrâneos no trecho piloto da nova orla da Praia Central, atingindo um total de 34 unidades na cidade.

Benefícios para higiene urbana e meio ambiente

O armazenamento de resíduos abaixo do solo isola o lixo da exposição direta ao sol, chuva e vento, reduzindo odores e evitando o contato com animais e insetos. Em Guarapuava (PR), a Contemar Ambiental destaca que o sistema previne “mau cheiro, falta de higiene e proliferação de insetos”.

Em Maceió, a adoção das lixeiras subterrâneas favorece “uma paisagem urbana mais bonita” e facilita a operação de coleta, segundo a ALURB. Em Ponta Grossa, a prefeitura ressalta que as novas estruturas impedem que resíduos do comércio fiquem expostos, contribuindo para a redução de vetores. Já em Balneário Camboriú, o relatório técnico municipal menciona que o sistema “elimina odores indesejados e reduz a proliferação de insetos e animais transmissores de doenças”.

Embora a implantação de lixeiras subterrâneas ainda dependa de operação adequada, os relatos citados indicam que, em áreas centrais de grande circulação, essas estruturas trazem vantagens como maior capacidade de armazenamento, menor exposição do resíduo e impacto visual reduzido, contribuindo para uma gestão de resíduos mais eficiente e uma cidade mais limpa.