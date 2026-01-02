Cipasa Urbanismo investe R$ 28,5 milhões em Campos dos Goytacazes (RJ)

A Cipasa Urbanismo está investindo R$ 500 milhões em Campos dos Goytacazes (RJ). O projeto completo – que contempla 11 etapas - teve o lançamento da 1ª fase Alvorá Campos do Sul em novembro, e foi desenvolvido em parceria com a Star Participações. O loteamento - que já teve aporte de R$ 28,5 milhões - conta com terrenos com toda a infraestrutura pronta para a construção imediata.

O empreendimento vai gerar mais de 3 mil empregos diretos por fase, totalizando mais de 36 mil postos de trabalho ao longo da execução. A meta de vendas da incorporadora é ambiciosa: 40% dos lotes vendidos em 30 dias e 60% em 60 dias após o lançamento. Nesta primeira etapa realizada pela Star Participações, estarão disponíveis para compra e início imediato de obras 167 terrenos, com metragens que variam de 160 metros quadrados a 720 metros quadrados.

A proposta urbanística privilegia o convívio, o paisagismo e o equilíbrio entre áreas construídas e naturais. O projeto incorpora vias largas, calçadas amplas, áreas de lazer, pontos de drenagem sustentável e integração com o traçado viário existente, reforçando o compromisso com um crescimento ordenado e sustentável. A infraestrutura beneficiará também a comunidade de cerca de 120 mil pessoas que atualmente vive próximo ao loteamento.

O diretor-executivo da empresa, Rogério Riquelme, ressalta que cada etapa do loteamento foi planejada com foco em sustentabilidade, conectividade e viabilidade econômica, e que o projeto consolida a presença da incorporadora no estado do Rio de Janeiro.

“Esse empreendimento reflete o propósito da Cipasa Urbanismo de desenvolver bairros planejados que impulsionem o crescimento das cidades com responsabilidade e visão de futuro. Criada para as pessoas, a nova localidade foi pensada para promover conexões, bem-estar e pertencimento. É um projeto que alia geração de valor econômico, qualidade de vida e respeito à natureza — pilares fundamentais para o desenvolvimento urbano sustentável”, afirma Riquelme.

De acordo com projeções, a criação do novo bairro poderá atender cerca de 54 mil pessoas, distribuídas entre 13,5 mil novas famílias, o que tende a transformar o perfil urbano e econômico da região sul de Campos dos Goytacazes (RJ).

O Alvorá Campos do Sul foi planejado para oferecer uma vida mais equilibrada, com amplas áreas verdes, espaços de convivência e proximidade com serviços essenciais. A localização estratégica — a poucos minutos de hospitais, escolas — reforça o conceito de um bairro autossuficiente e bem conectado.

Do ponto de vista econômico, o empreendimento atua como catalisador regional. A oferta de lotes bem estruturados e com infraestrutura planejada pode acelerar a urbanização de áreas adjacentes, atrair comércio e serviços, e estimular tanto o setor da construção civil quanto o consumo local.

Sobre a Cipasa Urbanismo

Com 33 anos de história, a Cipasa Urbanismo atua em 23 estados brasileiros, totalizando mais de 125 milhões de m² urbanizados e 200 projetos desenvolvidos. Em 2024, a empresa registrou crescimento de 150% em relação ao ano anterior, com faturamento de R$ 220 milhões e a comercialização de mais de 2.700 unidades.

A incorporadora concebe bairros planejados que unem infraestrutura completa, sustentabilidade e financiamento acessível. Em seus empreendimentos, a Cipasa privilegia soluções urbanísticas de longo prazo, com áreas verdes integradas, espaços reservados para educação, saúde e lazer, além de modelos de financiamento direto.