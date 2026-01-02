Aeroméxico reafirma sua posição como a companhia aérea global mais pontual; Qatar Airways conquista o Prêmio Platinum
Virgin Atlantic conquista novo prêmio como a companhia aérea que mais progrediu em pontualidade
A Aeromexico alcançou um índice de pontualidade de 90,02%, assegurando, pelo segundo ano consecutivo, o título de companhia aérea mais pontual do mundo, de acordo com o Relatório de Desempenho de Pontualidade de 2025 da Cirium, publicado hoje.
A companhia aérea mexicana se torna apenas a segunda a conquistar vitórias globais consecutivas desde que a Cirium lançou o programa em 2009, operando 188.859 voos em 23 países e também mantendo a melhor confiabilidade de horários entre as empresas do setor.
Aeromexico mantém a liderança global; campeões regionais são reconhecidos
A Aeroméxico garantiu o título de melhor companhia aérea do mundo com um índice de pontualidade de 90,02%, superando a acirrada concorrência da Saudia, que ocupou a segunda posição com 86,53%, e da SAS, em terceiro, com um índice de 86,09%. A diferença entre o primeiro e o terceiro lugar foi de 3,93 pontos percentuais, evidenciando o destacado desempenho da Aeromexico em 2025.
Os vencedores regionais incluíram:
América do Norte: Delta Air Lines venceu pelo quinto ano consecutivo, com um índice de pontualidade de 80,90%
Europa: Iberia Express (International Airlines Group) defendeu seu título pelo terceiro ano consecutivo, com um índice de pontualidade de 88,94%
Ásia-Pacífico: Philippine Airlines conquistou o título regional pela primeira vez, com um índice de pontualidade de 83,12%
América Latina: Copa Airlines garantiu sua 11ª vitória, o maior número entre todas as companhias aéreas desde o lançamento do programa da Cirium em 2009, com um índice de pontualidade de 90,75%
Oriente Médio e África: Safair liderou o ranking regional com um índice de pontualidade de 91,06%
Qatar Airways ganha o prêmio Platinum para companhias aéreas
A Qatar Airways conquistou o Prêmio Platinum da Cirium, que atesta a excelência operacional da empresa aérea com sede em Doha em toda a sua extensa rede de hubs ao redor do mundo. A empresa alcançou um índice de pontualidade de 84,42% em um total de mais de 198.303 voos, abrangendo seis continentes.
Virgin Atlantic conquista o prêmio inaugural de "Maior Melhoria"
A Virgin Atlantic foi a vencedora do prêmio "Maior Melhoria" da Cirium, evidenciando o maior ganho de desempenho operacional ano após ano entre as empresas aéreas globais. A companhia aérea com sede no Reino Unido aprimorou seu índice de pontualidade de 74,01% em 2024 para 83,45% em 2025 — um aumento de 9,44 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
O novo prêmio reconhece as companhias aéreas que alcançaram uma magnitude operacional notável (com um desempenho mínimo de 70% da linha de base) e, simultaneamente, apresentaram melhorias consideráveis, garantindo que a honraria represente uma excelência operacional genuína, e não apenas a recuperação de um desempenho insatisfatório anterior.
Forte desempenho global dos aeroportos em 2025
O Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago lidera o ranking de Aeroportos de Grande Porte, com 87,04% dos voos decolando no horário previsto.
O Aeroporto Internacional de Tocumen, localizado no Panamá, venceu na categoria de Aeroportos de Médio Porte, com 93,34% dos voos decolando no horário previsto. O Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo, localizado em Guayaquil, no Equador, conquistou o título de Aeroporto de Pequeno Porte pelo segundo ano seguido, com 91,47% dos voos decolando no horário previsto.
O Aeroporto de Istambul recebeu o prêmio Airport Platinum Award (Prêmio Platinum para Aeroportos) da Cirium, que avalia a complexidade operacional, o impacto nos passageiros durante as interrupções e a trajetória de crescimento. O Aeroporto Internacional El Dorado, localizado em Bogotá, Colômbia, conquistou o prêmio Airport Platinum Award do ano passado.
Contexto e análise da indústria
Jeremy Bowen, CEO da Cirium, afirmou: "Para garantir uma pontualidade consistente, é necessário um planejamento de rede sofisticado, coordenação operacional e a capacidade de se recuperar rapidamente quando ocorrem irregularidades. Estes resultados refletem a disciplina operacional que estabelece os melhores desempenhos na aviação."
"A conquista do Prêmio Platinum pela Qatar Airways é especialmente significativa, porque demonstra como uma empresa de aviação de rede pode manter a pontualidade em seis continentes, gerenciando uma das estruturas de hubs mais complexas do setor. O índice de pontualidade de 84,42% em 198.303 voos define um novo padrão para as companhias aéreas de rede. Da mesma forma, a 11ª vitória da Copa na categoria América Latina e a quinta vitória consecutiva da Delta na América do Norte evidenciam a constante atenção aos detalhes operacionais que diferencia os líderes do setor dos seus concorrentes."
Sobre o Relatório de Pontualidade
Em sua 17ª edição, o Cirium On-Time Performance Review analisa dados de voos provenientes de mais de 600 fontes em tempo real, abrangendo companhias aéreas, aeroportos, sistemas globais de distribuição e autoridades de aviação civil. Um conselho consultivo independente, formado por profissionais experientes do setor de aviação, oferece supervisão e orientação.
Um voo pontual chega dentro de 14 minutos e 59 segundos do horário previsto de chegada ao portão de embarque. A pontualidade do aeroporto é avaliada pelos voos que decolam em até 14 minutos e 59 segundos do horário previsto para a decolagem. Os prêmios Platinum, destinados tanto a empresas aéreas quanto a aeroportos, levam em conta a complexidade operacional, a dimensão da rede, o impacto nos passageiros durante interrupções e a consistência ao longo do ano.
O prêmio Maior Melhoria, implementado em 2025, exige que as companhias aéreas apresentem um desempenho de pontualidade mínima de 70% no ano anterior para assegurar que o reconhecimento reflita a excelência operacional e não a recuperação de um desempenho insatisfatório.
Ranking completo de 2025
10 principais companhias aéreas globais
Ranking
Companhia aérea
Chegada no horário
Total de voos
1
(AM) Aeroméxico
90,02%
188.859
2
(SV) Saudia
86,53%
202.864
3
(SK) SAS
86,09%
249.674
4
(AD) Azul
85,18%
304.625
5
(QR) Qatar Airways
84,42%
198.303
6
(IB) Iberia
83,52%
188.447
7
(LA) LATAM Airlines
82,40%
580.707
8
(AV) Avianca
81,73%
266.921
9
(TK) Turkish Airlines
81,41%
421.090
10
(DL) Delta Air Lines
80,90%
1.800.086
As 10 principais companhias aéreas da América do Norte
Ranking
Companhia aérea
Chegada no horário
Total de voos
1
(DL) Delta Air Lines
80,90%
1.800.086
2
(AS) Alaska Airlines
79,20%
453.031
3
(NK) Spirit Airlines
78,83%
218.265
4
(UA) United Airlines
78,77%
1.732.450
5
(WN) Southwest Airlines
77,04%
1.422.405
6
(AA) American Airlines
76,43%
2.259.576
7
(B6) JetBlue
74,66%
313.318
8
(WS) WestJet
73,58%
205.501
9
(AC) Air Canada
73,26%
383.819
10
(F9) Frontier Airlines
72,14%
208.987
As 10 principais companhias aéreas europeias
Ranking
Companhia aérea
Chegada no horário
Total de voos
1
(I2) Iberia Express
88,94%
37.119
2
(SK) SAS
86,09%
249.674
3
(OS) Austrian
83,74%
124.457
4
(IB) Iberia
83,52%
188.447
5
(VS) Virgin Atlantic
83,45%
26.359
6
(FI) Icelandair
83,23%
39.425
7
(VY) Vueling
82,20%
228.611
8
(TK) Turkish Airlines
81,41%
421.090
9
(D8, DY) Norwegian
80,96%
150.784
10
(AY) Finnair
79,67%
116.652
As 10 principais companhias aéreas da América Latina
Ranking
Companhia aérea
Chegada no horário
Total de voos
1
(CM) Copa Airlines
90,75%
133.748
2
(AM) Aeromexico
90,02%
188.859
3
(G3) Gol
87,75%
238.182
4
(AD) Azul
85,18%
304.625
5
(LA) LATAM Airlines
82,40%
580.707
6
(H2) Sky Airline
82,39%
55.116
7
(AV) Avianca
81,73%
266.921
8
(JA) JetSmart Chile
76,91%
90.460
9
(AR) Aerolineas Argentinas
76,54%
107.490
10
Apenas 9 companhias aéreas se qualificaram na região
As 10 principais companhias aéreas da Ásia-Pacífico
Ranking
Companhia aérea
Chegada no horário
Total de voos
1
(PR) Philippine Airlines
83,12%
116.268
2
(NZ) Air New Zealand
79,29%
171.216
3
(NH) ANA
78,88%
309.998
4
(SQ) Singapore Airlines
78,58%
121.293
5
(JL) JAL
78,25%
313.410
6
(6E) IndiGo
78,12%
802.418
7
(CX) Cathay Pacific
76,78%
119.193
8
(VA) Virgin Australia
76,54%
155.038
9
(QF) Qantas
76,51%
276.859
10
(KE) Korean Air
75,34%
133.252
As 10 principais companhias aéreas do Oriente Médio e da África
Ranking
Companhia aérea
Chegada no horário
Total de voos
1
(FA) Safair
91,06%
62.805
2
(RJ) Royal Jordanian
90,73%
37.524
3
(F3) Flyadeal
86,54%
69.971
4
(SV) Saudia
86,53%
202.864
5
(4Z) Airlink
84,47%
84.361
6
(QR) Qatar Airways
84,42%
198.303
7
(WY) Oman Air
83,10%
38.828
8
(SA) South African Airways
81,26%
24.461
9
(EY) Etihad Airways
81,06%
100.620
10
(KU) Kuwait Airways
79,50%
29.977
Os 10 melhores aeroportos de grande porte
Ranking
Aeroporto
Partida no horário
Total de voos
1
(SCL) Aeroporto Internacional de Santiago Arturo Merino Benítez
87,04%
153.326
2
(RUH) Aeroporto Internacional Rei Khalid de Riade
86,81%
264.614
3
(MEX) Aeroporto Internacional Benito Juárez da Cidade do México
86,55%
295.737
4
(HNL) Aeroporto Internacional de Honolulu
86,51%
156.139
5
(OSL) Aeroporto de Oslo-Gardermoen
86,00%
204.882
6
(LIM) Aeroporto Internacional Jorge Chávez de Lima
85,54%
183.137
7
(SLC) Aeroporto Internacional de Salt Lake City
85,04%
243.848
8
(CPH) Aeroporto de Copenhague
84,72%
236.903
9
(DOH) Aeroporto Internacional de Doha Hamad
84,70%
251.864
10
(ARN) Aeroporto de Estocolmo-Arlanda
83,59%
181.238
Os 10 melhores aeroportos de médio porte
Ranking
Aeroporto
Partida no horário
Total de voos
1
(PTY) Aeroporto Internacional de Tocumen, Cidade do Panamá
93,34%
148.065
2
(BSB) Aeroporto Internacional de Brasília
88,36%
114.481
3
(JNB) Aeroporto Internacional O.R. Tambo de Joanesburgo
86,22%
189.542
4
(ITM) Aeroporto Internacional de Osaka Itami
86,04%
136.489
5
(DMM) Aeroporto Internacional Rei Fahd de Dammam
85,15%
94.768
6
(GIG) Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-Galeão
85,13%
115.384
7
(PDX) Aeroporto Internacional de Portland
85,02%
159.964
8
(VCP) Aeroporto Internacional de Viracopos-Campinas
84,55%
111.758
9
(SJC) Aeroporto Internacional de San José Mineta
83,66%
99.182
10
(CNF) Aeroporto Internacional de Belo Horizonte
83,57%
113.857
Os 10 melhores aeroportos de pequeno porte
Ranking
Aeroporto
Partida no horário
Total de voos
1
(GYE) Aeroporto Internacional de Guayaquil
91,47%
34.068
2
(SAL) Aeroporto Internacional de El Salvador
90,28%
47.203
3
(SDU) Aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro
89,67%
58.303
4
(SVG) Aeroporto de Stavanger
89,55%
38.894
5
(UIO) Aeroporto Internacional Mariscal Sucre de Quito
89,45%
42.911
6
(CPT) Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo
88,72%
82.030
7
(KOA) Aeroporto Internacional Ellison Onizuka Kona em Keahole
88,48%
32.702
8
(SSA) Aeroporto Internacional de Salvador
87,32%
55.594
9
(TRD) Aeroporto de Trondheim
86,95%
47.291
10
(AMM) Aeroporto Internacional Rainha Alia de Amã
86,82%
76.734
O relatório completo de pontualidade de 2025 da Cirium está disponível em: www.cirium.com/on-time-performance
Sobre a Cirium
A Cirium oferece análises sobre o setor de aviação que auxiliam as companhias aéreas, aeroportos, empresas de turismo, fabricantes de aeronaves e instituições financeiras na tomada de decisões. A empresa analisa dados de voos provenientes de mais de 600 fontes globais, monitorando mais de 35 milhões de viagens aéreas por ano para gerenciar seu programa OTP.
A Cirium faz parte da LexisNexis Risk Solutions, uma empresa da RELX, que fornece ferramentas analíticas e de decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York (códigos de negociação: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX).
Para obter mais informações, acesse cirium.com ou siga a Cirium no LinkedIn.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Contato:
Para consultas da mídia relacionadas à Cirium, entre em contato commedia@cirium.com
