Aeroméxico reafirma sua posição como a companhia aérea global mais pontual; Qatar Airways conquista o Prêmio Platinum

A Aeromexico alcançou um índice de pontualidade de 90,02%, assegurando, pelo segundo ano consecutivo, o título de companhia aérea mais pontual do mundo, de acordo com o Relatório de Desempenho de Pontualidade de 2025 da Cirium, publicado hoje.

A companhia aérea mexicana se torna apenas a segunda a conquistar vitórias globais consecutivas desde que a Cirium lançou o programa em 2009, operando 188.859 voos em 23 países e também mantendo a melhor confiabilidade de horários entre as empresas do setor.

Aeromexico mantém a liderança global; campeões regionais são reconhecidos

A Aeroméxico garantiu o título de melhor companhia aérea do mundo com um índice de pontualidade de 90,02%, superando a acirrada concorrência da Saudia, que ocupou a segunda posição com 86,53%, e da SAS, em terceiro, com um índice de 86,09%. A diferença entre o primeiro e o terceiro lugar foi de 3,93 pontos percentuais, evidenciando o destacado desempenho da Aeromexico em 2025.

Os vencedores regionais incluíram:

América do Norte: Delta Air Lines venceu pelo quinto ano consecutivo, com um índice de pontualidade de 80,90%

Europa: Iberia Express (International Airlines Group) defendeu seu título pelo terceiro ano consecutivo, com um índice de pontualidade de 88,94%

Ásia-Pacífico: Philippine Airlines conquistou o título regional pela primeira vez, com um índice de pontualidade de 83,12%

América Latina: Copa Airlines garantiu sua 11ª vitória, o maior número entre todas as companhias aéreas desde o lançamento do programa da Cirium em 2009, com um índice de pontualidade de 90,75%

Oriente Médio e África: Safair liderou o ranking regional com um índice de pontualidade de 91,06%

Qatar Airways ganha o prêmio Platinum para companhias aéreas

A Qatar Airways conquistou o Prêmio Platinum da Cirium, que atesta a excelência operacional da empresa aérea com sede em Doha em toda a sua extensa rede de hubs ao redor do mundo. A empresa alcançou um índice de pontualidade de 84,42% em um total de mais de 198.303 voos, abrangendo seis continentes.

Virgin Atlantic conquista o prêmio inaugural de "Maior Melhoria"

A Virgin Atlantic foi a vencedora do prêmio "Maior Melhoria" da Cirium, evidenciando o maior ganho de desempenho operacional ano após ano entre as empresas aéreas globais. A companhia aérea com sede no Reino Unido aprimorou seu índice de pontualidade de 74,01% em 2024 para 83,45% em 2025 — um aumento de 9,44 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

O novo prêmio reconhece as companhias aéreas que alcançaram uma magnitude operacional notável (com um desempenho mínimo de 70% da linha de base) e, simultaneamente, apresentaram melhorias consideráveis, garantindo que a honraria represente uma excelência operacional genuína, e não apenas a recuperação de um desempenho insatisfatório anterior.

Forte desempenho global dos aeroportos em 2025

O Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago lidera o ranking de Aeroportos de Grande Porte, com 87,04% dos voos decolando no horário previsto.

O Aeroporto Internacional de Tocumen, localizado no Panamá, venceu na categoria de Aeroportos de Médio Porte, com 93,34% dos voos decolando no horário previsto. O Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo, localizado em Guayaquil, no Equador, conquistou o título de Aeroporto de Pequeno Porte pelo segundo ano seguido, com 91,47% dos voos decolando no horário previsto.

O Aeroporto de Istambul recebeu o prêmio Airport Platinum Award (Prêmio Platinum para Aeroportos) da Cirium, que avalia a complexidade operacional, o impacto nos passageiros durante as interrupções e a trajetória de crescimento. O Aeroporto Internacional El Dorado, localizado em Bogotá, Colômbia, conquistou o prêmio Airport Platinum Award do ano passado.

Contexto e análise da indústria

Jeremy Bowen, CEO da Cirium, afirmou: "Para garantir uma pontualidade consistente, é necessário um planejamento de rede sofisticado, coordenação operacional e a capacidade de se recuperar rapidamente quando ocorrem irregularidades. Estes resultados refletem a disciplina operacional que estabelece os melhores desempenhos na aviação."

"A conquista do Prêmio Platinum pela Qatar Airways é especialmente significativa, porque demonstra como uma empresa de aviação de rede pode manter a pontualidade em seis continentes, gerenciando uma das estruturas de hubs mais complexas do setor. O índice de pontualidade de 84,42% em 198.303 voos define um novo padrão para as companhias aéreas de rede. Da mesma forma, a 11ª vitória da Copa na categoria América Latina e a quinta vitória consecutiva da Delta na América do Norte evidenciam a constante atenção aos detalhes operacionais que diferencia os líderes do setor dos seus concorrentes."

Sobre o Relatório de Pontualidade

Em sua 17ª edição, o Cirium On-Time Performance Review analisa dados de voos provenientes de mais de 600 fontes em tempo real, abrangendo companhias aéreas, aeroportos, sistemas globais de distribuição e autoridades de aviação civil. Um conselho consultivo independente, formado por profissionais experientes do setor de aviação, oferece supervisão e orientação.

Um voo pontual chega dentro de 14 minutos e 59 segundos do horário previsto de chegada ao portão de embarque. A pontualidade do aeroporto é avaliada pelos voos que decolam em até 14 minutos e 59 segundos do horário previsto para a decolagem. Os prêmios Platinum, destinados tanto a empresas aéreas quanto a aeroportos, levam em conta a complexidade operacional, a dimensão da rede, o impacto nos passageiros durante interrupções e a consistência ao longo do ano.

O prêmio Maior Melhoria, implementado em 2025, exige que as companhias aéreas apresentem um desempenho de pontualidade mínima de 70% no ano anterior para assegurar que o reconhecimento reflita a excelência operacional e não a recuperação de um desempenho insatisfatório.

Ranking completo de 2025

10 principais companhias aéreas globais

Ranking Companhia aérea Chegada no horário Total de voos 1 (AM) Aeroméxico 90,02% 188.859 2 (SV) Saudia 86,53% 202.864 3 (SK) SAS 86,09% 249.674 4 (AD) Azul 85,18% 304.625 5 (QR) Qatar Airways 84,42% 198.303 6 (IB) Iberia 83,52% 188.447 7 (LA) LATAM Airlines 82,40% 580.707 8 (AV) Avianca 81,73% 266.921 9 (TK) Turkish Airlines 81,41% 421.090 10 (DL) Delta Air Lines 80,90% 1.800.086

As 10 principais companhias aéreas da América do Norte

Ranking Companhia aérea Chegada no horário Total de voos 1 (DL) Delta Air Lines 80,90% 1.800.086 2 (AS) Alaska Airlines 79,20% 453.031 3 (NK) Spirit Airlines 78,83% 218.265 4 (UA) United Airlines 78,77% 1.732.450 5 (WN) Southwest Airlines 77,04% 1.422.405 6 (AA) American Airlines 76,43% 2.259.576 7 (B6) JetBlue 74,66% 313.318 8 (WS) WestJet 73,58% 205.501 9 (AC) Air Canada 73,26% 383.819 10 (F9) Frontier Airlines 72,14% 208.987

As 10 principais companhias aéreas europeias

Ranking Companhia aérea Chegada no horário Total de voos 1 (I2) Iberia Express 88,94% 37.119 2 (SK) SAS 86,09% 249.674 3 (OS) Austrian 83,74% 124.457 4 (IB) Iberia 83,52% 188.447 5 (VS) Virgin Atlantic 83,45% 26.359 6 (FI) Icelandair 83,23% 39.425 7 (VY) Vueling 82,20% 228.611 8 (TK) Turkish Airlines 81,41% 421.090 9 (D8, DY) Norwegian 80,96% 150.784 10 (AY) Finnair 79,67% 116.652

As 10 principais companhias aéreas da América Latina

Ranking Companhia aérea Chegada no horário Total de voos 1 (CM) Copa Airlines 90,75% 133.748 2 (AM) Aeromexico 90,02% 188.859 3 (G3) Gol 87,75% 238.182 4 (AD) Azul 85,18% 304.625 5 (LA) LATAM Airlines 82,40% 580.707 6 (H2) Sky Airline 82,39% 55.116 7 (AV) Avianca 81,73% 266.921 8 (JA) JetSmart Chile 76,91% 90.460 9 (AR) Aerolineas Argentinas 76,54% 107.490 10 Apenas 9 companhias aéreas se qualificaram na região

As 10 principais companhias aéreas da Ásia-Pacífico

Ranking Companhia aérea Chegada no horário Total de voos 1 (PR) Philippine Airlines 83,12% 116.268 2 (NZ) Air New Zealand 79,29% 171.216 3 (NH) ANA 78,88% 309.998 4 (SQ) Singapore Airlines 78,58% 121.293 5 (JL) JAL 78,25% 313.410 6 (6E) IndiGo 78,12% 802.418 7 (CX) Cathay Pacific 76,78% 119.193 8 (VA) Virgin Australia 76,54% 155.038 9 (QF) Qantas 76,51% 276.859 10 (KE) Korean Air 75,34% 133.252

As 10 principais companhias aéreas do Oriente Médio e da África

Ranking Companhia aérea Chegada no horário Total de voos 1 (FA) Safair 91,06% 62.805 2 (RJ) Royal Jordanian 90,73% 37.524 3 (F3) Flyadeal 86,54% 69.971 4 (SV) Saudia 86,53% 202.864 5 (4Z) Airlink 84,47% 84.361 6 (QR) Qatar Airways 84,42% 198.303 7 (WY) Oman Air 83,10% 38.828 8 (SA) South African Airways 81,26% 24.461 9 (EY) Etihad Airways 81,06% 100.620 10 (KU) Kuwait Airways 79,50% 29.977

Os 10 melhores aeroportos de grande porte

Ranking Aeroporto Partida no horário Total de voos 1 (SCL) Aeroporto Internacional de Santiago Arturo Merino Benítez 87,04% 153.326 2 (RUH) Aeroporto Internacional Rei Khalid de Riade 86,81% 264.614 3 (MEX) Aeroporto Internacional Benito Juárez da Cidade do México 86,55% 295.737 4 (HNL) Aeroporto Internacional de Honolulu 86,51% 156.139 5 (OSL) Aeroporto de Oslo-Gardermoen 86,00% 204.882 6 (LIM) Aeroporto Internacional Jorge Chávez de Lima 85,54% 183.137 7 (SLC) Aeroporto Internacional de Salt Lake City 85,04% 243.848 8 (CPH) Aeroporto de Copenhague 84,72% 236.903 9 (DOH) Aeroporto Internacional de Doha Hamad 84,70% 251.864 10 (ARN) Aeroporto de Estocolmo-Arlanda 83,59% 181.238

Os 10 melhores aeroportos de médio porte

Ranking Aeroporto Partida no horário Total de voos 1 (PTY) Aeroporto Internacional de Tocumen, Cidade do Panamá 93,34% 148.065 2 (BSB) Aeroporto Internacional de Brasília 88,36% 114.481 3 (JNB) Aeroporto Internacional O.R. Tambo de Joanesburgo 86,22% 189.542 4 (ITM) Aeroporto Internacional de Osaka Itami 86,04% 136.489 5 (DMM) Aeroporto Internacional Rei Fahd de Dammam 85,15% 94.768 6 (GIG) Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-Galeão 85,13% 115.384 7 (PDX) Aeroporto Internacional de Portland 85,02% 159.964 8 (VCP) Aeroporto Internacional de Viracopos-Campinas 84,55% 111.758 9 (SJC) Aeroporto Internacional de San José Mineta 83,66% 99.182 10 (CNF) Aeroporto Internacional de Belo Horizonte 83,57% 113.857

Os 10 melhores aeroportos de pequeno porte

Ranking Aeroporto Partida no horário Total de voos 1 (GYE) Aeroporto Internacional de Guayaquil 91,47% 34.068 2 (SAL) Aeroporto Internacional de El Salvador 90,28% 47.203 3 (SDU) Aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro 89,67% 58.303 4 (SVG) Aeroporto de Stavanger 89,55% 38.894 5 (UIO) Aeroporto Internacional Mariscal Sucre de Quito 89,45% 42.911 6 (CPT) Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo 88,72% 82.030 7 (KOA) Aeroporto Internacional Ellison Onizuka Kona em Keahole 88,48% 32.702 8 (SSA) Aeroporto Internacional de Salvador 87,32% 55.594 9 (TRD) Aeroporto de Trondheim 86,95% 47.291 10 (AMM) Aeroporto Internacional Rainha Alia de Amã 86,82% 76.734

O relatório completo de pontualidade de 2025 da Cirium está disponível em: www.cirium.com/on-time-performance

Sobre a Cirium

A Cirium oferece análises sobre o setor de aviação que auxiliam as companhias aéreas, aeroportos, empresas de turismo, fabricantes de aeronaves e instituições financeiras na tomada de decisões. A empresa analisa dados de voos provenientes de mais de 600 fontes globais, monitorando mais de 35 milhões de viagens aéreas por ano para gerenciar seu programa OTP.

A Cirium faz parte da LexisNexis Risk Solutions, uma empresa da RELX, que fornece ferramentas analíticas e de decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York (códigos de negociação: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX).

Para obter mais informações, acesse cirium.com ou siga a Cirium no LinkedIn.

