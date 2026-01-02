Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Aeroméxico reafirma sua posição como a companhia aérea global mais pontual; Qatar Airways conquista o Prêmio Platinum

Virgin Atlantic conquista novo prêmio como a companhia aérea que mais progrediu em pontualidade

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
02/01/2026 15:23

compartilhe

SIGA

A Aeromexico alcançou um índice de pontualidade de 90,02%, assegurando, pelo segundo ano consecutivo, o título de companhia aérea mais pontual do mundo, de acordo com o Relatório de Desempenho de Pontualidade de 2025 da Cirium, publicado hoje.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A companhia aérea mexicana se torna apenas a segunda a conquistar vitórias globais consecutivas desde que a Cirium lançou o programa em 2009, operando 188.859 voos em 23 países e também mantendo a melhor confiabilidade de horários entre as empresas do setor.

Aeromexico mantém a liderança global; campeões regionais são reconhecidos

A Aeroméxico garantiu o título de melhor companhia aérea do mundo com um índice de pontualidade de 90,02%, superando a acirrada concorrência da Saudia, que ocupou a segunda posição com 86,53%, e da SAS, em terceiro, com um índice de 86,09%. A diferença entre o primeiro e o terceiro lugar foi de 3,93 pontos percentuais, evidenciando o destacado desempenho da Aeromexico em 2025.

Os vencedores regionais incluíram:

América do Norte: Delta Air Lines venceu pelo quinto ano consecutivo, com um índice de pontualidade de 80,90%

Europa: Iberia Express (International Airlines Group) defendeu seu título pelo terceiro ano consecutivo, com um índice de pontualidade de 88,94%

Ásia-Pacífico: Philippine Airlines conquistou o título regional pela primeira vez, com um índice de pontualidade de 83,12%

América Latina: Copa Airlines garantiu sua 11ª vitória, o maior número entre todas as companhias aéreas desde o lançamento do programa da Cirium em 2009, com um índice de pontualidade de 90,75%

Oriente Médio e África: Safair liderou o ranking regional com um índice de pontualidade de 91,06%

Qatar Airways ganha o prêmio Platinum para companhias aéreas

A Qatar Airways conquistou o Prêmio Platinum da Cirium, que atesta a excelência operacional da empresa aérea com sede em Doha em toda a sua extensa rede de hubs ao redor do mundo. A empresa alcançou um índice de pontualidade de 84,42% em um total de mais de 198.303 voos, abrangendo seis continentes.

Virgin Atlantic conquista o prêmio inaugural de "Maior Melhoria"

A Virgin Atlantic foi a vencedora do prêmio "Maior Melhoria" da Cirium, evidenciando o maior ganho de desempenho operacional ano após ano entre as empresas aéreas globais. A companhia aérea com sede no Reino Unido aprimorou seu índice de pontualidade de 74,01% em 2024 para 83,45% em 2025 — um aumento de 9,44 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

O novo prêmio reconhece as companhias aéreas que alcançaram uma magnitude operacional notável (com um desempenho mínimo de 70% da linha de base) e, simultaneamente, apresentaram melhorias consideráveis, garantindo que a honraria represente uma excelência operacional genuína, e não apenas a recuperação de um desempenho insatisfatório anterior.

Forte desempenho global dos aeroportos em 2025

O Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago lidera o ranking de Aeroportos de Grande Porte, com 87,04% dos voos decolando no horário previsto.

O Aeroporto Internacional de Tocumen, localizado no Panamá, venceu na categoria de Aeroportos de Médio Porte, com 93,34% dos voos decolando no horário previsto. O Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo, localizado em Guayaquil, no Equador, conquistou o título de Aeroporto de Pequeno Porte pelo segundo ano seguido, com 91,47% dos voos decolando no horário previsto.

O Aeroporto de Istambul recebeu o prêmio Airport Platinum Award (Prêmio Platinum para Aeroportos) da Cirium, que avalia a complexidade operacional, o impacto nos passageiros durante as interrupções e a trajetória de crescimento. O Aeroporto Internacional El Dorado, localizado em Bogotá, Colômbia, conquistou o prêmio Airport Platinum Award do ano passado.

Contexto e análise da indústria

Jeremy Bowen, CEO da Cirium, afirmou: "Para garantir uma pontualidade consistente, é necessário um planejamento de rede sofisticado, coordenação operacional e a capacidade de se recuperar rapidamente quando ocorrem irregularidades. Estes resultados refletem a disciplina operacional que estabelece os melhores desempenhos na aviação."

"A conquista do Prêmio Platinum pela Qatar Airways é especialmente significativa, porque demonstra como uma empresa de aviação de rede pode manter a pontualidade em seis continentes, gerenciando uma das estruturas de hubs mais complexas do setor. O índice de pontualidade de 84,42% em 198.303 voos define um novo padrão para as companhias aéreas de rede. Da mesma forma, a 11ª vitória da Copa na categoria América Latina e a quinta vitória consecutiva da Delta na América do Norte evidenciam a constante atenção aos detalhes operacionais que diferencia os líderes do setor dos seus concorrentes."

Sobre o Relatório de Pontualidade

Em sua 17ª edição, o Cirium On-Time Performance Review analisa dados de voos provenientes de mais de 600 fontes em tempo real, abrangendo companhias aéreas, aeroportos, sistemas globais de distribuição e autoridades de aviação civil. Um conselho consultivo independente, formado por profissionais experientes do setor de aviação, oferece supervisão e orientação.

Um voo pontual chega dentro de 14 minutos e 59 segundos do horário previsto de chegada ao portão de embarque. A pontualidade do aeroporto é avaliada pelos voos que decolam em até 14 minutos e 59 segundos do horário previsto para a decolagem. Os prêmios Platinum, destinados tanto a empresas aéreas quanto a aeroportos, levam em conta a complexidade operacional, a dimensão da rede, o impacto nos passageiros durante interrupções e a consistência ao longo do ano.

O prêmio Maior Melhoria, implementado em 2025, exige que as companhias aéreas apresentem um desempenho de pontualidade mínima de 70% no ano anterior para assegurar que o reconhecimento reflita a excelência operacional e não a recuperação de um desempenho insatisfatório.

Ranking completo de 2025

10 principais companhias aéreas globais

Ranking

Companhia aérea

Chegada no horário

Total de voos

1

(AM) Aeroméxico

90,02%

188.859

2

(SV) Saudia

86,53%

202.864

3

(SK) SAS

86,09%

249.674

4

(AD) Azul

85,18%

304.625

5

(QR) Qatar Airways

84,42%

198.303

6

(IB) Iberia

83,52%

188.447

7

(LA) LATAM Airlines

82,40%

580.707

8

(AV) Avianca

81,73%

266.921

9

(TK) Turkish Airlines

81,41%

421.090

10

(DL) Delta Air Lines

80,90%

1.800.086

As 10 principais companhias aéreas da América do Norte

Ranking

Companhia aérea

Chegada no horário

Total de voos

1

(DL) Delta Air Lines

80,90%

1.800.086

2

(AS) Alaska Airlines

79,20%

453.031

3

(NK) Spirit Airlines

78,83%

218.265

4

(UA) United Airlines

78,77%

1.732.450

5

(WN) Southwest Airlines

77,04%

1.422.405

6

(AA) American Airlines

76,43%

2.259.576

7

(B6) JetBlue

74,66%

313.318

8

(WS) WestJet

73,58%

205.501

9

(AC) Air Canada

73,26%

383.819

10

(F9) Frontier Airlines

72,14%

208.987

As 10 principais companhias aéreas europeias

Ranking

Companhia aérea

Chegada no horário

Total de voos

1

(I2) Iberia Express

88,94%

37.119

2

(SK) SAS

86,09%

249.674

3

(OS) Austrian

83,74%

124.457

4

(IB) Iberia

83,52%

188.447

5

(VS) Virgin Atlantic

83,45%

26.359

6

(FI) Icelandair

83,23%

39.425

7

(VY) Vueling

82,20%

228.611

8

(TK) Turkish Airlines

81,41%

421.090

9

(D8, DY) Norwegian

80,96%

150.784

10

(AY) Finnair

79,67%

116.652

As 10 principais companhias aéreas da América Latina

Ranking

Companhia aérea

Chegada no horário

Total de voos

1

(CM) Copa Airlines

90,75%

133.748

2

(AM) Aeromexico

90,02%

188.859

3

(G3) Gol

87,75%

238.182

4

(AD) Azul

85,18%

304.625

5

(LA) LATAM Airlines

82,40%

580.707

6

(H2) Sky Airline

82,39%

55.116

7

(AV) Avianca

81,73%

266.921

8

(JA) JetSmart Chile

76,91%

90.460

9

(AR) Aerolineas Argentinas

76,54%

107.490

10

Apenas 9 companhias aéreas se qualificaram na região

As 10 principais companhias aéreas da Ásia-Pacífico

Ranking

Companhia aérea

Chegada no horário

Total de voos

1

(PR) Philippine Airlines

83,12%

116.268

2

(NZ) Air New Zealand

79,29%

171.216

3

(NH) ANA

78,88%

309.998

4

(SQ) Singapore Airlines

78,58%

121.293

5

(JL) JAL

78,25%

313.410

6

(6E) IndiGo

78,12%

802.418

7

(CX) Cathay Pacific

76,78%

119.193

8

(VA) Virgin Australia

76,54%

155.038

9

(QF) Qantas

76,51%

276.859

10

(KE) Korean Air

75,34%

133.252

As 10 principais companhias aéreas do Oriente Médio e da África

Ranking

Companhia aérea

Chegada no horário

Total de voos

1

(FA) Safair

91,06%

62.805

2

(RJ) Royal Jordanian

90,73%

37.524

3

(F3) Flyadeal

86,54%

69.971

4

(SV) Saudia

86,53%

202.864

5

(4Z) Airlink

84,47%

84.361

6

(QR) Qatar Airways

84,42%

198.303

7

(WY) Oman Air

83,10%

38.828

8

(SA) South African Airways

81,26%

24.461

9

(EY) Etihad Airways

81,06%

100.620

10

(KU) Kuwait Airways

79,50%

29.977

Os 10 melhores aeroportos de grande porte

Ranking

Aeroporto

Partida no horário

Total de voos

1

(SCL) Aeroporto Internacional de Santiago Arturo Merino Benítez

87,04%

153.326

2

(RUH) Aeroporto Internacional Rei Khalid de Riade

86,81%

264.614

3

(MEX) Aeroporto Internacional Benito Juárez da Cidade do México

86,55%

295.737

4

(HNL) Aeroporto Internacional de Honolulu

86,51%

156.139

5

(OSL) Aeroporto de Oslo-Gardermoen

86,00%

204.882

6

(LIM) Aeroporto Internacional Jorge Chávez de Lima

85,54%

183.137

7

(SLC) Aeroporto Internacional de Salt Lake City

85,04%

243.848

8

(CPH) Aeroporto de Copenhague

84,72%

236.903

9

(DOH) Aeroporto Internacional de Doha Hamad

84,70%

251.864

10

(ARN) Aeroporto de Estocolmo-Arlanda

83,59%

181.238

Os 10 melhores aeroportos de médio porte

Ranking

Aeroporto

Partida no horário

Total de voos

1

(PTY) Aeroporto Internacional de Tocumen, Cidade do Panamá

93,34%

148.065

2

(BSB) Aeroporto Internacional de Brasília

88,36%

114.481

3

(JNB) Aeroporto Internacional O.R. Tambo de Joanesburgo

86,22%

189.542

4

(ITM) Aeroporto Internacional de Osaka Itami

86,04%

136.489

5

(DMM) Aeroporto Internacional Rei Fahd de Dammam

85,15%

94.768

6

(GIG) Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-Galeão

85,13%

115.384

7

(PDX) Aeroporto Internacional de Portland

85,02%

159.964

8

(VCP) Aeroporto Internacional de Viracopos-Campinas

84,55%

111.758

9

(SJC) Aeroporto Internacional de San José Mineta

83,66%

99.182

10

(CNF) Aeroporto Internacional de Belo Horizonte

83,57%

113.857

Os 10 melhores aeroportos de pequeno porte

Ranking

Aeroporto

Partida no horário

Total de voos

1

(GYE) Aeroporto Internacional de Guayaquil

91,47%

34.068

2

(SAL) Aeroporto Internacional de El Salvador

90,28%

47.203

3

(SDU) Aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro

89,67%

58.303

4

(SVG) Aeroporto de Stavanger

89,55%

38.894

5

(UIO) Aeroporto Internacional Mariscal Sucre de Quito

89,45%

42.911

6

(CPT) Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo

88,72%

82.030

7

(KOA) Aeroporto Internacional Ellison Onizuka Kona em Keahole

88,48%

32.702

8

(SSA) Aeroporto Internacional de Salvador

87,32%

55.594

9

(TRD) Aeroporto de Trondheim

86,95%

47.291

10

(AMM) Aeroporto Internacional Rainha Alia de Amã

86,82%

76.734

O relatório completo de pontualidade de 2025 da Cirium está disponível em: www.cirium.com/on-time-performance

Sobre a Cirium

A Cirium oferece análises sobre o setor de aviação que auxiliam as companhias aéreas, aeroportos, empresas de turismo, fabricantes de aeronaves e instituições financeiras na tomada de decisões. A empresa analisa dados de voos provenientes de mais de 600 fontes globais, monitorando mais de 35 milhões de viagens aéreas por ano para gerenciar seu programa OTP.

A Cirium faz parte da LexisNexis Risk Solutions, uma empresa da RELX, que fornece ferramentas analíticas e de decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York (códigos de negociação: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX).

Para obter mais informações, acesse cirium.com ou siga a Cirium no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Contato:

Para consultas da mídia relacionadas à Cirium, entre em contato commedia@cirium.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay