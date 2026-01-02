Como a maquiagem pode auxiliar os cuidados com a pele a longo prazo

Durante muito tempo, maquiagem e skincare ocuparam espaços bem definidos dentro da rotina de beleza. Um cuidava, o outro embelezava. Hoje, essa divisão é cada vez menos clara. A indústria cosmética tem investido em fórmulas híbridas, que unem acabamento sofisticado e ativos de tratamento capazes de atuar de forma contínua na pele. O resultado é uma maquiagem que entrega efeito imediato, mas que também contribui, de forma silenciosa, para o cuidado diário.

Segundo a maquiadora Nikky Dias, da Lord Perfumaria, esse movimento acompanha uma mudança no comportamento do consumidor. “As pessoas passaram a buscar produtos que façam mais de uma função. A maquiagem com ativos de tratamento não substitui o skincare, mas complementa a rotina, especialmente para quem usa maquiagem todos os dias”, explica. Ela ressalta que ingredientes hidratantes, antioxidantes e calmantes ajudam a preservar a integridade da pele ao longo do uso contínuo.

Ativos como ácido hialurônico, niacinamida e extratos botânicos tornaram-se presença frequente em bases, pós e produtos labiais. O ácido hialurônico atua na retenção de água, favorecendo uma aparência mais viçosa e confortável, enquanto a niacinamida auxilia na melhora da textura e no fortalecimento da barreira cutânea. Já os extratos de flores e plantas oferecem ação antioxidante, ajudando a proteger a pele contra agressões externas do dia a dia. “São benefícios graduais, que não aparecem de um dia para o outro, mas fazem diferença com o uso constante”, afirma a especialista.

Essa proposta está presente em diversos produtos disponíveis na Lord Perfumaria. A base Dior Forever Skin Glow, por exemplo, combina cobertura luminosa com uma fórmula rica em ingredientes de cuidado e extratos florais, promovendo hidratação prolongada e sensação de conforto. “É um tipo de base pensada para quem quer um acabamento bonito sem comprometer a saúde da pele”, comenta a maquiadora.

A Revitalessence Skin Glow Foundation, da Shiseido, segue a mesma lógica ao unir maquiagem e tratamento em uma textura leve, semelhante à de um sérum. Com ativos que ajudam no equilíbrio da pele e mantém a hidratação por horas, o produto contribui para uma aparência mais uniforme e saudável. Já o pó solto Shiseido Synchro Skin Invisible Silk mostra que até o acabamento final pode incorporar cuidado, oferecendo controle de brilho e suavização da textura sem ressecar. “Um bom pó hoje não deve apenas matificar, mas preservar o conforto da pele ao longo do dia”, destaca Nikky.

Nos lábios, o conceito de tratamento invisível também ganha espaço. O batom Lancôme L’Absolu Rouge Cream alia pigmentação intensa a ativos hidratantes, ajudando a manter os lábios macios mesmo com uso frequente. O Dior Addict Lip Maximizer, por sua vez, combina ácido hialurônico e óleos nutritivos para promover hidratação profunda e efeito de volume, funcionando como um cuidado labial contínuo disfarçado de maquiagem. “Produtos labiais com ativos evitam o ressecamento crônico, muito comum em quem usa batom ou gloss diariamente”, explica a maquiadora da Lord Perfumaria.

A maquiagem com ativos de tratamento reflete uma nova forma de pensar a beleza, mais integrada e funcional. Em rotinas cada vez mais práticas, esses produtos ocupam um espaço estratégico ao unir estética e cuidado em um único gesto. O chamado tratamento invisível não promete transformações imediatas, mas aposta na constância, oferecendo uma pele que não apenas parece bonita no espelho, mas se mantém confortável e equilibrada ao longo do tempo.